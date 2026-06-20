Иран объявил о новой блокировке Ормуза. США утверждают, что он открыт

Иран объявил о повторном закрытии Ормузского пролива в ответ на удары по Ливану

Иранская армия объявила о новом закрытии Ормузского пролива для судоходства в связи с ударами Израиля по Ливану, которые, по заявлению Тегерана, нарушают подписанный с США меморандум. При этом Вашингтон утверждает, что морской путь работает в обычном режиме, суда проходят без помех. Что известно о ситуации в Ормузе — в материале «Газеты.Ru».

Армия Ирана вновь закрыла Ормузский пролив для судоходства. Об этом пишет агентство Mehr со ссылкой на центральный штаб ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия».

Таким образом Тегеран решил ответить на удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ливану в ночь на 19 июня.

«В случае продолжения агрессии будут спланированы и предприняты следующие шаги, чтобы заставить противника выполнить свои обязательства»,

— предупредили представители штаба.

В Тегеране утверждают, что атаки Израиля нарушили первый пункт американо-иранского меморандума, в котором говорится о «немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан» не только самими США и Ираном, но и их союзниками .

Позже военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердили перекрытие пролива. Они рекомендовали судам в районе Персидского залива не приближаться к морскому коридору, поскольку иначе «их безопасность будет под угрозой».

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи призвал США срочно принять меры в отношении Израиля, пригрозив, что иначе подписание меморандума окажется под угрозой. По его словам, нарушение первого пункта меморандума ставит под сомнение всю сделку, поскольку документ представляет собой «единый пакет». Вскоре израильский телеканал N12 сообщил, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац приказали армии прекратить удары по Ливану .

США отрицают закрытие

В то же время пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X утверждает, что Иран не перекрывал Ормузский пролив, судоходные маршруты функционируют в обычном режиме.

«Сегодня безопасный проход через международный водный путь оставался обеспеченным: через него прошли 55 торговых судов, перевозивших большие объемы грузов и более 17 млн баррелей нефти на мировые рынки», — говорится в сообщении командования.

О прохождении пролива своими танкерами официально заявила Индия: как сообщил министр портов, судоходства и водных путей страны Сарбананда Соновал, три индийских судна пересекли Ормуз по пути на родину, они перевозят более 860 тыс. тонн сырой нефти.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с телеканалом Fox News также заявил, что Вашингтон не видит доказательств закрытия пролива. При этом он отметил, что сторонам по-прежнему нужно время на разминирование маршрута.

Новые удары и перенос переговоров

США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении боевых действий в ночь на 18 июня. После этого, среди прочего, Иран открыл Ормузский пролив для судоходства, а США сняли морскую блокаду иранских портов и судов.

Очная встреча делегаций Вашингтона и Тегерана должна была состояться в Швейцарии 19 июня, однако за несколько часов до нее ЦАХАЛ нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. А перед этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не собирается выводить войска с занимаемых ими южных приграничных районов Ливана, чтобы сохранить «зону безопасности» для «восстановления безопасности и процветания в северных районах [Израиля]».

В результате Иран отказался от проведения переговоров 19 июня , сообщало агентство Associated Press (AP).

«По словам трех региональных чиновников и источника, знакомого с ситуацией, иранские официальные лица не отправились в Швейцарию, как планировалось, настаивая на прекращении израильских ударов по поддерживаемым Ираном боевикам «Хезболлы» в Ливане до начала переговоров»,

— писало издание.

К тому моменту специальный посланник президента США Стив Уиткофф уже вылетел в Швейцарию, а Вэнс и другие члены делегации готовились к отправке. После этого американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил Иран в срыве переговоров и принялся сыпать новыми угрозами.