Сохраняя спокойствие: безопасность и поддержка в условиях ЧС

Управляющий директор по страхованию СберСтрахования жизни Наталья Тарасова о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях

В современном мире возникают ситуации, требующие от каждого из нас особой бдительности и знания правил безопасного поведения. В такие моменты важно действовать не только быстро, но и обдуманно, опираясь на проверенные рекомендации.

Главный принцип безопасности в любой экстренной ситуации — сохранение спокойствия. Паника мешает адекватно оценивать обстановку и принимать верные решения. Поэтому важно заранее знать базовый алгоритм действий: куда перейти, чего не делать и кому сообщить о происходящем.

ЧС бывают разного характера: техногенные, природные, экологические, биолого-социальные, социальные и военные. Конечно, в зависимости от вида ЧС, порядок действий будет отличаться. Но в любой ситуации важно помнить о базовых правилах защиты и безопасности.

Если при наступлении ЧС вы находитесь дома или в помещении, в первую очередь закройте окна и отойдите от них. По возможности спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом в такие моменты запрещается. Если такой возможности нет, выберите место без окон между несущими стенами (например, коридор, ванную комнату или другое внутреннее помещение) и сядьте на пол.

Если во время ЧС вы оказались на улице, постарайтесь как можно быстрее укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или парковке. Не оставайтесь на открытом пространстве и не подходите к месту потенциальной опасности.

Не ориентируйтесь на поведение окружающих: люди могут останавливаться, снимать происходящее или приближаться к опасной зоне. Ваша задача — как можно быстрее уйти в безопасное место.

Если вы в автомобиле или общественном транспорте, остановитесь при первой безопасной возможности, покиньте транспорт и перейдите в ближайшее укрытие. Машина не всегда может служить надежной защитой, поэтому лучше выбрать более безопасное место поблизости.

Если вы заметили опасный предмет — в небе или на земле — не приближайтесь к нему, не пытайтесь рассмотреть его ближе, потрогать или переместить. Не стоит снимать происходящее на телефон и публиковать фото или видео в социальных сетях. В первую очередь нужно позаботиться о собственной безопасности, а затем, находясь в укрытии, сообщить информацию по номеру 112: где и когда вы заметили объект, в каком направлении он двигался и какие особенности вы успели увидеть. Следите за официальными оповещениями и рекомендациями органов власти и экстренных служб.

Оказавшись в укрытии, быстро оцените ситуацию: проверьте заряд телефона и возможность его подзарядить, наличие питьевой воды, а также уточните, нет ли рядом людей, которым нужна помощь или вызов скорой.

Отдельно стоит заранее обсудить алгоритм действий с детьми и пожилыми родственниками. Проговорите с ними, где находится ближайшее безопасное место в доме или рядом с ним, что нужно взять с собой и кому звонить в экстренной ситуации. Чем понятнее порядок действий, тем проще сохранять спокойствие в нештатной ситуации.

Если ситуация требует срочного реагирования, в первую очередь необходимо обратиться в экстренные службы. Единый номер для вызова помощи — 112. Также важно помнить короткие номера: 101 — пожарная охрана и спасатели, 102 — полиция, 103 — скорая медицинская помощь, 104 — аварийная газовая служба. Звонить лучше из безопасного места: постарайтесь кратко и спокойно сообщить, что произошло, где вы находитесь и какая помощь нужна.

Физическая безопасность — основа, но не менее важно заботиться и о психологическом состоянии. Тревога, напряжение и растерянность могут быть естественной реакцией на происходящее. Важно не оставаться с этими чувствами наедине и обращаться за поддержкой, когда она нужна.

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