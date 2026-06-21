21 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

21 июня наступает день летнего солнцестояния — начало астрономического лета. В России празднуют День медицинского работника и День кинологических подразделений МВД, а в мире массово занимаются йогой и делают сельфи. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 21 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 21 июня

* День медицинского работника в России

Этот праздник отмечают в третье воскресенье июня в России, а также в Армении, Белоруссии, Казахстане и Молдавии. Он был учрежден еще в 1980 году и сохранился в ряде постсоветских стран. Профессия врача — одна из древнейших и самых уважаемых в мире. Сегодня она востребована повсеместно: каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к за медицинской помощью. Сегодня есть хороший повод сказать спасибо тем, кто каждый день лечит своих пациентов, помогает им укрепить здоровье и спасает человеческие жизни.

* День кинологических подразделений МВД России

Праздник сотрудников полиции, работающих со служебными собаками. Кинологи участвуют в поиске преступников, обнаружении взрывчатых веществ и наркотиков, охране правопорядка на массовых мероприятиях, а также в спасательных операциях.

Дата празднования приурочена к открытию первого в России питомника полицейских сыскных собак в Санкт-Петербурге в 1909 году. Инициатором привлечения животных к розыску преступников выступил начальник сыскного отделения Василий Лебедев. Он предложил использовать собак в полицейской службе после поездки в Бельгию, где ознакомился с работой полицейских псарен. Первой знаменитой служебной собакой в дореволюционной России стал доберман-пинчер по кличке Треф, который за свою карьеру он раскрыл более 1500 преступлений и часто появлялся на страницах газет.

* День народных художественных промыслов в России

Праздник установлен указом президента в 2022 году для сохранения и развития народных промыслов. В этой отрасли работают около 350 предприятий более чем в 60 регионах, где трудятся свыше 30 тысяч мастеров. Среди известных промыслов — хохлома, гжель, жостовская роспись, вологодское кружево, оренбургские платки, дымковская игрушка, тульский пряник. Мастера бережно хранят вековые традиции и передают их новым поколениям.

* Ысыах — Новый год в Якутии

Ысыах — древний праздник народа саха, символизирующий пробуждение природы, наступление лета и обновление жизни. Его отмечают в день солнцестояния. В этот день проводят обряды для привлечения удачи, готовят традиционные угощения: кумыс, саламат, отварную жеребятину. Повсеместно устраивают соревнования по национальным видам спорта — борьбе хапсагай, стрельбе из лука, армрестлингу, мас-рестлингу и конным скачкам. Завершается праздник массовым ритуальным хороводом осуохай, символизирующим единение с природой и предками.

Празднование традиционного якутского праздника «Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын недалеко от Якутска Александр Кряжев/РИА Новости

* День летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние — это астрономическое явление, в которое наблюдается самый продолжительный день и самая короткая ночь в году. В это время Солнце в своем движении по эклиптике достигает самой северной точки, максимально поднимаясь над горизонтом. В Северном полушарии этот момент знаменует наступление астрономического лета.

В 2026 году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 11:24 по московскому времени (08:24 UTC). В этот день в Северном полушарии — самый продолжительный световой день в году. Например, на широте Москвы он продлится 17 часов 33 минуты, а следующая за ним ночь будет самой короткой — всего 6 часов 27 минут. После этого дня продолжительность светового дня начнет постепенно уменьшаться.

Праздник летнего солнцестояния отмечали еще в древности. У славян он известен как Иван Купала. Считалось, что в эту ночь вода, огонь и растения обретают волшебные свойства. После перехода на григорианский календарь день Ивана Купалы стали праздновать 7 июля.

* Всемирный день гидрографии

Сегодня профессиональный праздник отмечают специалисты, занимающиеся составлением навигационных карт, лоций, таблиц приливов и других документов для обеспечения безопасности судоходства. Гидрографы также участвуют в дноуглубительных работах, поиске ресурсов на морском дне и возведении портовых и водозащитных сооружений. Каждый год праздник проходит под новой темой. В 2026 году она звучит как «Трансформация способов обмена океанографическими данными».

* Международный день йоги

Идея учредить праздник, посвященный древней индийской практике, принадлежит премьер-министру Индии Нарендре Моди. В 2014 году он предложил отмечать его 21 июня — в день летнего солнцестояния. Предложение получило беспрецедентную поддержку: соавторами резолюции стали 175 государств, включая Россию. Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила дату 11 декабря 2014 года.

Впервые Международный день йоги прошел в 2015 году. Тогда на улицы городов по всему миру вышли тысячи энтузиастов с ковриками. В Москве главной площадкой стал парк «Сокольники», где собралось более 2000 участников. С тех пор 21 июня — это день массовых открытых занятий йогой в парках, на площадях и набережных по всему земному шару.

Golubovy/Shutterstock/FOTODOM

* Всемирный день гуманизма

Этот праздник появился в 1986 году на Всемирном конгрессе Международного гуманистического и этического союза в Осло. С тех пор его отмечают организации гуманистической направленности, защищающие права и свободы человека, отстаивающие идеи социальной справедливости, миролюбия и равноправия. Официального международного статуса у праздника нет, но он признан во многих странах.

* День селфи

Праздник появился как интернет-инициатива и быстро распространился по соцсетям, став поводом для публикаций автопортретов пользователей по всему миру. С распространением смартфонов популярность жанра настолько выросла, что в 2013 году слово «селфи» было признано словом года по версии Оксфордского словаря. Позже, в 2018 году, в Лос-Анджелесе открылся интерактивный Музей селфи, посвященный феномену автопортрета в цифровую эпоху.

* Международный день скейтбординга

Скейтбординг давно перестал быть просто подростковым развлечением. Сегодня это популярный экстремальный вид спорта, объединяющий людей всех поколений. Праздник учрежден в 2004 году по инициативе американских скейтбордистов. С тех пор в этот день энтузиасты по всему миру выходят на улицы, чтобы отметить Go Skateboarding Day — так звучит его официальное название.

Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

* Всемирный день жирафа

Жирафы — самые высокие наземные животные на планете. Многие любят их за необычный внешний вид и дружелюбный нрав, однако их популяция стремительно сокращается. Именно поэтому в 2014 году Фонд сохранения жирафов (GCF) учредил Всемирный день жирафа. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам, с которыми эти животные сталкиваются в естественной среде обитания, и поддержать меры по сохранению их популяций.

Необычные праздники 21 июня • Всемирный день рукопожатий. Автором идеи считают Ивана Зупу, который предложил в этот день опустить руки в море и «пожать руку» всему миру, символически объединившись. Рукопожатие — древний жест. Считается, что оно возникло еще в первобытные времена: люди протягивали открытую ладонь, показывая отсутствие оружия и мирные намерения. • Международный день футболки. Праздник придумала в 2008 году немецкая компания для продвижения бизнеса по индивидуальному дизайну одежды. Футболка — средство самовыражения: рисунок или надпись рассказывают о вкусах и убеждениях. Традиция дня — обмен футболками через специальные пункты, где можно оставить старую вещь и взять другую. Также проводят конкурсы дизайнов, благотворительные акции и мастер‑классы.

Что отмечают в разных странах 21 июня

Национальный день аборигенов — Канада. В 1982 году Национальное индейское братство выступило с инициативой, а в 1996-м праздник был официально провозглашен. С 2017 года он носит нынешнее название. Дата приурочена к летнему солнцестоянию. В этот день по всей стране проходят концерты и гулянья, чествуют индейцев, эскимосов и метисов — три коренные группы Канады.

Национальный день аборигенов и фестиваля искусств коренных народов в Торонто, Онтарио, Канада ACHPF/Shutterstock/FOTODOM

Праздник музыки — Франция. В 1982 году по инициативе министра культуры Франции Жака Ланга в Париже прошел первый Праздник музыки. С тех пор в день летнего солнцестояния по всей стране на улицах, в скверах, парках и кафе профессионалы и любители играют на инструментах, поют и танцуют. Те, кто стесняется выступать, становятся благодарными слушателями.

Религиозные праздники 21 июня

* День памяти великомученика Феодора Стратилата

Святой Феодор жил на рубеже III–IV веков в городе Евхаиты (современная Турция) и служил военачальником — стратилатом — в Гераклее. Во время гонений на христиан он отказался приносить жертвы золотым языческим идолам, разбил их и раздал драгоценный металл бедным. За это Феодора подвергли жестоким пыткам и распяли, однако, по преданию, он был чудесно исцелен Ангелом и продолжил проповедовать христианство. Позднее святой сам принял казнь, не желая скрываться от преследований, и был обезглавлен в 319 году.

* Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских

Сыновья князя Всеволода, погибшего на реке Сить в 1238 году, князья Василий и Константин правили Ярославлем в годы монгольского ига. Василий восстанавливал храмы, ездил в Орду для переговоров, но в 1249 году заболел и скончался во Владимире. Константин в 1257 году возглавил горожан в битве с татарским отрядом у горы, которая с тех пор зовется Туговой (от скорби). Оба были погребены в Успенском соборе. В 1501 году после сильного пожара при расчистке места для нового каменного храма под полом обрели нетленные мощи князей. Их перенесли в соседнюю церковь, а затем, с благословения Ивана III, возвели новый Успенский собор, куда святые останки торжественно вернули.

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Народные праздники 21 июня

* Федор Колодезник

Сегодня день памяти Феодора Стратилата, в народе — Федор Колодезник. Святого почитали покровителем колодезного дела. Вода из новых колодцев считалась целебной, а поиск удачного места был целым ритуалом. Накануне вечером в предполагаемых точках клали на землю перевернутые сковороды, а на рассвете проверяли их. Если утварь обильно покрывалась влагой или на ней выступали капли росы — это служило верным знаком, что водоносная жила проходит близко. Еще одним маяком служил туман: считалось, что там, где по утрам над землей стелется густая белая дымка, копать колодец — к удаче.

Девушки набирали воду из семи колодцев и умывались — верили, что это дает силу и здоровье. В этот день нельзя было отказывать в деньгах — жадность сулила бедность. Также запрещались ссоры с родными, чтобы не затянуть конфликт.

Именины 21 июня

* Василий;

* Григорий;

* Ефрем;

* Константин;

* Павел;

* Федор.

Приметы: что можно и что нельзя делать 21 июня

* Приметы о погоде

Если стратилатовой росы поутру много — урожай будет хорошим.

Гром на Федора Колодезника принесет долгое ненастье.

Если вьюнки опустили головки, быть дождю.

Что можно делать 21 июня

* Работать в саду и огороде — день благоприятен для посадок и ухода за растениями.

* Надевать светлую и яркую одежду — чтобы жизнь была такой же радостной.

* Париться в бане — чтобы очиститься телесно и духовно.

* Избавляться от старых ненужных вещей — отдавать их тем, кому они пригодятся.

Что нельзя делать 21 июня

* Отказывать в деньгах просящим — скупой, по поверью, быстро разорится.

* Браниться и сквернословить — чтобы не «загрязнить» целебную воду и не навлечь беду.

* Лениться и бездельничать — день считался рабочим, особенно для дел, связанных с землей и водой.

Лунный календарь 21 июня

Фаза Луны: растущая Луна, 7-й лунный день.

Луна в знаке зодиака Дева.

По прогнозам астрологов, сегодня особенно важно следить за своими словами и мыслями, ведь существует поверье, что сказанное может обрести особую силу. Астрологи рекомендуют в этот день больше молчать или говорить только по делу, избегая пустословия и негативных высказываний. В то же время это прекрасный период для интеллектуальной деятельности, учебы и любых начинаний, связанных с умственным трудом. Лучше всего посвятить день завершению уже начатых проектов или планированию, а вот крупные новые дела, по мнению астрологов, лучше отложить.

Вечером 21 июня Луна перейдет в знак Весов, и астрологи рекомендуют использовать это время для приятного общения и легких, необременительных встреч. В целом, по прогнозам, день располагает к гармонии, самосовершенствованию и наведению порядка в мыслях и делах.

21 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Это воздушный знак, которым управляет Меркурий — планета, связанная с коммуникацией, интеллектом и движением.

Какие исторические события произошли 21 июня

* 1621 год — в Праге состоялась казнь на Староместской площади: были обезглавлены 27 руководителей восстания против Габсбургов.

* 1788 год — началась Русско-шведская война.

* 1900 год — из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля.

* 1909 год — в Риге на Русско-Балтийском вагонном заводе собран первый серийный автомобиль российского производства «Руссо-Балт».

* 1913 год — американка Джорджия Бродвик первой из женщин совершила прыжок с парашютом из аэроплана и приземлилась на аэродроме в Лос-Анджелесе.

* 1915 год — художник Казимир Малевич написал свою знаменитую картину «Черный квадрат».

* 1948 год — компания Columbia Records представила миру виниловые пластинки.

* 1956 год — в СССР была принята на вооружение первая ракета с ядерным боезарядом Р-5М.

* 1975 год — фильм Стивена Спилберга «Челюсти» вышел в американский прокат и положил начало эре блокбастеров.

* 1988 год — в кинотеатрах стартовал фильм «Кто подставил кролика Роджера», где кадры с реальными людьми сопровождались анимацией.

* 2003 год — в Берлине поп-дуэт Modern Talking дал последний концерт.

Дитер Болен во время последнего концерта Modern Talking в Берлине, Германия, 2004 год imago stock&people/Global Look Press

Кто родился 21 июня

* В 1797 году родился Вильгельм Кюхельбекер — поэт и декабрист, который участвовал в восстании на Сенатской площади.

* В 1897 году родился Юрий Кондратюк — ученый, один из основоположников теории космических полетов.

* В 1905 году родился Жан-Поль Сартр — писатель и драматург, один из ярчайших представителей экзистенциализма в литературе.

* В 1910 году родился Александр Твардовский — поэт, писатель и журналист, редактор журнала «Новый мир» и автор поэмы «Василий Теркин».

* В 1921 году родилась Джейн Расселл — американская актриса, секс-символ Голливуда 1940–1950-х годов, которая прославилась ролью в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок».

* В 1935 году родилась Франсуаза Саган — французская писательница, автор романа «Здравствуй, грусть».

* В 1941 году родился Валерий Золотухин — актер театра и кино, народный артист РСФСР.

* В 1962 году родился Виктор Цой — рок-музыкант, лидер группы «Кино».

* В 1967 году родился Дмитрий Холодов — российский журналист, военный корреспондент, сотрудник «Московского комсомольца», убитый в 1994 году на рабочем месте.

Кто скончался 21 июня • В 1908 году умер Николай Римский-Корсаков — русский композитор, педагог, дирижер, общественный деятель.

• В 2017 году умер Юрий Дроздов — советский разведчик, генерал-майор КГБ СССР.

• В 2025 году умерла Валентина Талызина — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

Кто отмечает день рождения 21 июня

* 78 лет исполняется Анджею Сапковскому — польскому писателю, автору серии книг о ведьмаке Геральте.

* 76 лет исполняется Джоуи Крамеру — барабанщику, участнику рок-группы Aerosmith.

* 71 год исполняется Мишелю Платини — французскому футболисту, экс-игроку «Ювентуса», признанному IFFHS Международная федерация футбольной истории и статистики одним из лучших футболистов XX века.

* 68 лет исполняется Сергею Собянину — мэру Москвы с 2010 года.

* 62 года исполняется Олегу Кононенко — космонавту, Герою Российской Федерации, он первый и единственный из землян провел в космосе суммарно более 1110 суток.

* 62 года исполняется Дагу Сэванту — американскому актеру, известному по роли Тома Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки».

* 61 год исполняется Лане Вачовски — режиссеру и продюсеру, соавтору трилогии «Матрица».

* 47 лет исполняется Крису Пратту — американскому актеру, звезде фильмов «Стражи Галактики» и «Мир Юрского периода».

* 44 года исполняется принцу Уильяму — старшему сыну короля Великобритании Карла III и принцессы Дианы, герцогу Корнуолльскому и Кембриджскому.

* 43 года исполняется Эдварду Сноудену — бывшему сотруднику ЦРУ, раскрывшему информацию о слежке, которую вели спецслужбы.

* 41 год исполняется Лане Дель Рей — американской певице и автору песен, которая стала символом меланхоличной поп-музыки.