Открытки с Днем медика — 2026: 50 красивых картинок и поздравлений

Что пожелать в День медика врачам, медсестрам, медбратьям, санитарам и фельдшерам

День медика в России отмечают ежегодно в третье воскресенье июня — в 2026 году праздник выпадает на 21-е число. Это профессиональный праздник врачей, медсестер, медбратьев, фельдшеров и всех медицинских работников. Чтобы поздравить с праздником всех причастных, «Газета.Ru» подготовила открытки с пожеланиями и варианты готовых текстовых поздравлений.

Открытки ко Дню медика

«Газета.Ru» подготовила серию уникальных открыток для мессенджеров — их можно отправить врачам, медсестрам, санитарам и другим медицинским работникам в их профессиональный праздник.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Совет Добавьте к открытке личное сообщение — медики ценят искренние слова больше формальных поздравлений.

ChatGPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Поздравления своими словами: что пожелать

Врачи, медсестры, персонал больниц и поликлиник, фельдшеры и многие другие специалисты в День медицинского работника заслуживают самых теплых и искренних слов. «Газета.Ru» собрала поздравления, которые вы можете адаптировать и поздравить своих родных и близких с профессиональным праздником:

Общие и теплые

* С Днем медика! Пусть ваши знания, опыт и доброта помогают людям еще долгие годы, ваш труд ценят коллеги и пациенты, а каждый день приносит чувство, что ваши усилия меняют жизнь людей к лучшему.

* Поздравляю с вашим профессиональным праздником! Пусть каждый спасенный пациент и каждая добрая улыбка напоминают, насколько важна и нужна ваша работа.

* С Днем медицинского работника! Спасибо за ваш бесценный труд, за доброту, терпение и профессионализм, с которыми вы выполняете свою благородную миссию. Здоровья вам и вашим близким!

* Поздравляю с профессиональным праздником! Ваш труд — это уникальное сочетание высочайшего профессионализма и искренней человечности. Спасибо за то, что вы есть!

* С Днем медика! Ваши терпение, внимание к каждому и доброе сердце делают этот мир лучше и здоровее. Желаем вам сил, спокойных смен и благодарных пациентов!

* Примите самые теплые поздравления с Днем медицинского работника! Вы — настоящие ангелы-хранители нашего здоровья. Низкий поклон за ваш труд, заботу и самоотдачу!

* Поздравляем с праздником! Ваши сила духа, преданность профессии и готовность прийти на помощь в любое время суток вызывают искреннее восхищение. Здоровья, счастья и благополучия!

* С Днем медицинского работника! Вы — основа здоровья нации, опора в трудную минуту. Спасибо за ваш героический труд, знания и милосердие! Крепкого здоровья вам самим!

* Поздравляем тех, для кого забота о других — не просто работа, а призвание! С Днем медика! Пусть ваша доброта возвращается к вам сторицей, а труд приносит радость и удовлетворение.

* Дорогие медики! В ваш праздник хотим выразить огромную благодарность от всех, кому вы помогли, кого поддержали и спасли. Ваш труд бесценен! С Днем медицинского работника!

* С профессиональным праздником! Желаем вам, в первую очередь, крепкого-крепкого здоровья, неутомимой энергии, душевного спокойствия и уверенности в том, что ваш труд так нужен людям!

* От всего сердца поздравляем с Днем медицинского работника! Спасибо за ваши помощь, поддержку и профессионализм! Желаем счастья, добра и всего самого наилучшего!

Поздравления для медиков разных специальностей

* Медсестрам и медбратьям

Дорогие медсестры и медбратья! Сердечно поздравляем с Днем медика! Вы — незаменимые помощники врачей и настоящие ангелы-хранители для пациентов. Спасибо за ваши тепло, заботу и невероятное терпение!

* Врачам скорой помощи

Мужественным бригадам скорой помощи — особые поздравления! Ваши скорость, выдержка и умение работать в экстремальных условиях достойны самого высокого уважения. Спасибо, что вы всегда на страже! Безопасных дорог и спокойных дежурств!

* Педиатрам и детским медсестрам

Любимым детским докторам и медсестрам — с праздником! Ваше умение найти подход к каждому малышу, ваши доброта и спокойствие — настоящее волшебство. Спасибо за здоровье наших детей!

* Хирургам

Виртуозам скальпеля и мастерам сложнейших операций — с Днем медицинского работника! Ваши точность, выдержка и золотые руки творят чудеса. Низкий поклон за спасенные жизни!

* Терапевтам и врачам общей практики

Опоре медицинской системы — терапевтам и врачам общей практики — сердечные поздравления! Ваши мудрость, внимание к деталям и умение видеть картину в целом бесценны. Спасибо за ваш ежедневный труд на передовой!

* Всему медперсоналу больницы или поликлиники

Коллективу [название учреждения]! Поздравляем с Днем медицинского работника! Спасибо каждому — от санитарок до главного врача — за слаженную работу, взаимовыручку и общий вклад в здоровье людей! Гордимся вами!

* Фельдшерам (особенно в селах):

Дорогие фельдшеры, особенно те, кто несет нелегкую службу в отдаленных уголках страны! Вы — настоящие герои. Спасибо за ваши самоотверженность и готовность помочь в любых условиях! С праздником!

* Медицинским администраторам и организаторам

Уважаемые организаторы здравоохранения, заведующие, администраторы! Ваша работа «за кулисами» не менее важна для эффективной помощи пациентам. Спасибо за ваш труд, поздравляем с профессиональным праздником!

* Научным работникам и исследователям

Ученым-медикам, исследователям, сотрудникам лабораторий! Ваш труд на стыке науки и практики открывает новые горизонты в лечении и спасении жизней. С Днем медицинского работника! Новых открытий и внедрений!

История праздника

До 1980 года единой всесоюзной даты Дня медика не существовало: в разных республиках и учреждениях здравоохранения чествование медицинских работников проводилось в разные дни и в разных форматах. Ситуация изменилась 1 октября 1980 года, когда был принят указ «О праздничных и памятных днях», закрепивший празднование на третье воскресенье июня .

После распада СССР традиция не прервалась: в России указ был сохранен с небольшими корректировками. В День медицинского работника отмечают труд врачей, медсестер, фельдшеров и всего медицинского персонала. Им вручают государственные награды и профессиональные знаки отличия, среди них — звание «Заслуженный врач Российской Федерации», присуждаемое за многолетнюю практику и вклад в развитие медицины, а также премия «Призвание», отмечающая выдающиеся достижения в медицине.