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Синдром самозванца в реверсе

Опора микроменеджмента и отказа от делегирования
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Всюду говорят о страхе «быть раскрытым». Но есть невидимая эпидемия: вы не боитесь показаться фейком, вы уверены, что все держится исключительно на вас. Обычный синдром самозванца заставляет человека сомневаться в своей компетентности. Синдром самозванца в реверсе заставляет его брать на себя чужую ответственность, панически бояться делегирования и искренне верить: «Если не я, то никто». Это другая сторона неуверенности. И о ней почти не говорят.

Почему мы не замечаем реверс? Прямой синдром самозванца — герой тысяч статей и тренингов. Человек считает себя выскочкой, случайно занявшим место. Он боится, что его разоблачат. Это вызывает сочувствие.

Синдром самозванца в реверсе не вызывает сочувствия. Он вызывает одобрение. Руководитель, который работает за троих. Мать, которая проверяет уроки за подростком. Сотрудник, который переделывает отчеты за коллегу. Со стороны это выглядит как гиперответственность и надежность. На деле это та же глубокая неуверенность, только направленная наружу.

Главное отличие — прямой самозванец думает: «Я хуже всех»; реверсивный самозванец думает: «Все хуже меня». И это не нарциссизм, а мучительная тревога. Он не возвышает себя — он обесценивает других, но не осознает этого. Ему кажется, что он просто помогает.

Как выглядит синдром самозванца в реверсе детально? У этого состояния три характерных симптома, которые отличают его от обычной трудоголии.

Первый — тотальное недоверие к чужим рукам. Реверсивный самозванец искренне убежден: любой переданный другому человеку проект будет испорчен. Даже если у того есть опыт и образование. Причина не в реальной некомпетентности окружающих, а в том, что чужая работа не может совпасть с внутренним идеальным образцом. Любое отклонение воспринимается как катастрофа. Поэтому проще сделать самому в два часа ночи, чем объяснять и доверять.

Второй — парадоксальная ревность к чужому успеху. Кажется, что реверсивный самозванец должен мечтать о сильных коллегах, которые разделят нагрузку. Но нет. Чей-то профессиональный рост он чувствует как угрозу. Если подчиненный справляется лучше, в голове возникает не радость, а паника: «Значит, я больше не нужен. Меня уволят, бросят, забудут». Это роднит реверсивный синдром с прямым — оба коренятся в страхе быть ненужным. Но если прямой самозванец сжимается, то реверсивный — гипертрофированно надувает щеки.

Третий — хроническое выгорание как норма. Человек гордится тем, что его незаменимость признают все. Он не отдыхает, потому что в отпуске случится коллапс. Он не спит, потому что ему в голову приходит единственное решение проблемы. Он искренне не понимает, почему другие могут позволить себе отключить телефон после шести. При этом он не считает себя жертвой — он считает себя опорой. Именно это делает реверсивный синдром опаснее обычного. Прямого самозванца хотя бы мучает внутренний конфликт. Реверсивный часто доволен собой, пока не рухнет в больницу.

Что делать, если вы узнали себя? Первое — осознать неочевидный факт: синдром самозванца в реверсе это не сила, а ловушка. Вы не держите все на себе. Вы отнимаете у других возможность научиться, ошибиться и вырасти. Ваша «незаменимость» на самом деле лишает команду развития, а вас — жизни.

Второе — провести эксперимент с делегированием. Выберите одну небольшую, нестрашную задачу и передайте ее другому человеку с четкими сроками. Ваша задача — не вмешиваться и не переделывать. Даже если результат будет чуть хуже вашего (а он, скорее всего, будет просто другим), мир не рухнет. Повторите это десять раз. Заметьте: тревога снижается не тогда, когда все сделали идеально, а когда вы пережили сам факт, что без вашего контроля никто не умер.

Третье — научиться различать «критично важно» и «просто привык делать сам». Заведите тетрадь и в течение недели записывайте каждое действие, продиктованное фразой: «Надо взять на себя, иначе провал». В конце недели перечитайте. Вы удивитесь, сколько пунктов относится к категории: «На самом деле никто не просил, просто я не выношу неопределенности». Учитесь спрашивать у окружающих: «Тебе действительно нужна моя помощь?» — и верить ответу.

Четвертое — разобраться с первопричиной. Реверсивный синдром самозванца почти всегда вырастает из детского опыта, где ребенка хвалили только за «быть папиной опорой» или «выручать маму». Во взрослом возрасте это превращается в токсичное убеждение: «Меня любят только за пользу, а если я перестану тащить все на себе — разлюбят». Это ложное убеждение. Но чтобы его распаковать, часто требуется помощь психолога. И это нормально.

Главное лекарство от синдрома самозванца в реверсе — разрешить себе быть не единственным. Разрешить другим быть компетентными. И разрешить себе иногда говорить: «Сейчас не я. Пусть справляются сами». Это не эгоизм. Это спасение от той версии успеха, где вы остаетесь один на вершине горы из чужих обязанностей.

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