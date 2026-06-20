Как прошел Пикник Афиши — 2026

20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» прошел Пикник Афиши. В этом году фестиваль превратился в настоящий луна-парк с аттракционами и 16-метровым колесом обозрения.

Музыкальная часть заняла три площадки: на главной выступили FEDUK, Slava Marlow, Zoloto, ЛСП, OG Buda, Mayot и другие артисты. Впервые за 30 лет на сцену также вышла группа «Браво» в классическом составе вместе с Валерием Сюткиным. Кроме этого, гостей ждала и музейная программа с квестами от Фонда Потанина, инклюзивной выставкой Третьяковской галереи, историческими расследованиями от музея «Огни Москвы», классическими играми Музея советских игровых автоматов и т.д.

Фестиваль объединил на одной площадке не только поклонников музыки, но и тех, кто увлекается спортом и творчеством. «Московский спорт» представил на Пикнике Афиши зону с VR-теннисом, баскетболом, настольным хоккеем, тетерболом. А парусное сообщество «Сила ветра» привезло в «Коломенское» настоящую яхту. В творческом кластере гости фестиваля могли поучаствовать в мастер-классах по созданию игрушек или кастомизировать одежду.

Как прошел Пикник — в фотогалерее «Газеты.Ru».