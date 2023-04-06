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Опубликована программа Российского форума дизайна и моды

18–19 апреля 2023 года в Москве на площадке отеля The Carlton впервые состоится Российский форум дизайна и моды, организатором которого выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Союза Дизайнеров России, РГУ им. А.Н. Косыгина, Агентства креативных индустрий, Агентства стратегических инициатив. Соорганизатор – Правительство Москвы.

Главные задачи Форума – дать представление, как будет трансформироваться рынок дальше, объединить профессионалов и выработать совместные бизнес-стратегии.

За два дня на Форуме выступят более 60 экспертов и практиков индустрий. Совместно с профессионалами они спрогнозируют, как будут меняться рынок и условия работы на всех этапах, проанализируют кейсы и научатся выстраивать партнерские отношения.

«Городу важно слышать индустрии, оказывать им необходимую поддержку и оперативно отвечать на запросы. Реагируя на запрос представителей отрасли, мы уже реализуем программы по подготовке профильных кадров, развитию производств, поиску новых логистических цепочек. Российский форум дизайна и моды станет дискуссионной площадкой, на которой мы обсудим как сделать наши меры поддержки полезными и доступными для предпринимателей из этой сферы», – подчеркнул руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Откроет деловую программу пленарное заседание «Приоритеты государственной поддержки индустрии дизайна и моды», в ходе которого эксперты обсудят роль дизайна в обеспечении технологического суверенитета страны и укреплении ее промышленного комплекса.

На протяжении двух дней деловая программа Форума сконцентрирует основные проблемы профессионального сообщества: цифровизация модной индустрии, новые форматы коопераций, ESG-тренды, авторское право в дизайне, использование искусственного интеллекта, проблемы образования, экспортные стратегии для российского дизайна и моды, дизайн мебели и автомобилей.

Также свои сессии проведут партнеры Российского форума дизайна и моды – Правительство Москвы, Союз Дизайнеров России, РГУ им. А.Н. Косыгина.

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