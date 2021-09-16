Эксперты объяснили, почему рубль укрепляется перед важными политическими событиями

Финансовые аналитики неоднократно замечали, что в преддверии важных для российской власти событий рубль укрепляется к иностранным валютам. На этой неделе, помимо выборов в Госдуму, на российский рынок будет влиять экспирация фьючерсов и опционов в США. Все это может привести к волатильности рубля, предупреждают эксперты.

Часто перед важными политическими событиями рубль необъяснимо укрепляется к доллару и евро — на такую тенденцию, в частности, обратил внимание автор Telegram-канала «Финансовые Думки».

«Вспомнить хотя бы июнь прошлого года перед голосованием за поправки в Конституцию, когда рубль вдруг укрепился до 68 за доллар. В той ситуации при низких ценах на нефть и после двухмесячной остановки экономики из-за локдауна такой курс выглядел просто какой-то несуразицей. Последующий год это наглядно показал и доказал. При ценах на нефть около 80$ мы так и не увидели доллар даже по 70», — пишет он (орфография и пунктуация сохранены).

Схожие движения в курсе рубля наблюдаются прямо сейчас: доллар на этой неделе дешевел до 72,24 рубля впервые с 29 июня, а курс евро и вовсе опускался до 85,21 рубля впервые с 4 августа прошлого года.

Нечто подобное происходило и перед обращением президента Владимира Путина к Федеральному собранию в прошлом году, еще до того, как в мире разразилась пандемия коронавируса. Так, в начале декабря 2019-го доллар стоил 64,69 рубля, а евро — 71,24 рубля. Но ближе к обращению президента рубль укрепился до 60,88 за доллар и 67,71 за евро.

Впрочем, совсем уж прямой связи между конкретно этими событиями нет. На курс валюты могло повлиять и то, что к посланию Федеральному собранию россияне уже купили и подарили родным и близким импортные подарки, а кто-то из них даже успел съездить в заграничный отпуск, предварительно сходив в обменник.

Это подтверждается и тем, что происходило на валютном рынке в начале апреля этого года перед очередным выступлением президента перед сенаторами: в начале апреля доллар и евро стоили по 75,69 и 88,78 рубля, но к 12 апреля, когда состоялось это событие, они подорожали до 77,75 и 92,44 рубля соответственно. После этого рубль перешел к укреплению.

Что происходит на самом деле

В беседе с «Газетой.Ru» соучредитель «Золотого инвест клуба» Евгений Шимановский согласился с тем, что если считать, что курс отражает все экономические и политические события, то «безусловно, такие события влияют на курс рубля и доллара».

«Укрепление рубля накануне ключевых политических событий в стране – это, действительно, сложно объяснимая тенденция»,

— соглашается генеральный директор ООО «Перамо инвест» Ольга Мещерякова, подчеркнувшая, однако, что по всей видимости поддержку национальной валюте оказывают как грамотные действия ЦБ РФ, так и высокие нефтяные котировки, а также аппетит инвесторов к рисковым активам.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко в беседе с «Газетой.Ru» и вовсе отмечает, что прямой связи между внутриполитическими событиями в РФ и динамикой рубля нет.

«Отыгрываются новости и спекулятивные ожидания. Указанные колебания не выходят за рамки обычной волатильности», — говорит Ващенко.

Собеседник издания уточняет, что нынешний относительно крепкий рубль — результат того, что по мнению большинства участников рынка, геополитические факторы сейчас оказывают слабое влияние на курс рубля.

«На первом месте — макроэкономика. Сальдо торгового баланса достигло рекорда — свыше $23 млрд в месяц. Сохраняется высокий уровень цен на экспортные товары, чистый экспорт может продолжить рост», — добавляет Ващенко.

Все не так просто

Но помимо выборов в Госдуму РФ, в конце этой недели на американском фондовом рынке произойдет крайне важное событие — экспирация фьючерсов и опционов на акции и индексы, что, как пишут аналитики ITI Capital, способно вызвать резкий скачок волатильности и объемов торгов.

Из-за чисто технических факторов рубль может пойти в разные стороны. Как отмечает Георгий Ващенко, пробитие вниз уровня 72,50 (что уже произошло) может вызвать спекулятивную игру на понижение до отметки 71.

«Но базовый прогноз не предполагает существенных отклонений от текущего уровня, ориентируемся на диапазон 72,5-74,5 в паре доллар/рубль до октября», — говорит Ващенко.

Еще один собеседник «Газеты.Ru» — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин — напоминает, что уже на следующей неделе 22 сентября пройдет заседание ФРС, где регулятор может объявить сроки начала сворачивания монетарных стимулов и темпов этого процесса.

«Если данные параметры испугают инвесторов, это может спровоцировать распродажу рисковых активов, что способно оказать ощутимое давление на рубль. В этом случае доллар может подскочить в район 75 руб.»,

— предупреждает Бабин.

Но вместе с тем собеседник «Газеты.Ru» отмечает, что у Минфина и ЦБ есть достаточно инструментов и ресурсов для предотвращения слишком негативных последствий дестабилизации мировых площадок для нашего рынка и финансово-экономической системы. Это и большие золотовалютные резервы, и значительная экспортная выручка, обеспечивающая профицит госбюджета и пополнение ФНБ.

«Кроме того, ключевая ставка по-прежнему находится на нейтральном уровне, имея запас для повышения в область положительной реальной ставки, обеспечивающей поддержку рублю», — поясняет Бабин.

Схожий прогноз дает Ольга Мещерякова из «Перамо инвест». По ее мнению, сейчас внешние факторы, сохранение мягкой монетарной политики мировых регуляторов, стабильность цен на нефть обещают курсу российского рубля сохранение позиций.

«В течение следующей недели рубль может сохранить этот уровень – около 72-76 в паре с долларом и на уровне 86-89 в паре с европейской валютой. До конца года, если не будет резкого негатива (новые санкции от США, изменение политики центробанков в сторону ужесточения ДКП и повышения ставок, новой волны пандемии и т.д.) российский рубль вполне может остаться в этих же рамках», — подытоживает Мещерякова.