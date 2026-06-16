Кто стал главным лузером войны США и Ирана?

Иранская авантюра Трампа, кажется, продошла к логическому завершению. Операция, на которую президент США отводил от силы пару недель, в итоге растянулась на несколько месяцев интенсивных боевых действий — и не менее интенсивных переговоров.

Только на 107-й день сторонам удалось согласовать первый проект мирной сделки. Если верить иранским СМИ, то суть документа такая: американские войска покидают сопредельные с Ираном территории, Вашингтон размораживает $24 млрд его суверенных активов и вместе с союзниками сверху выплачивает еще $300 млрд на восстановление страны. Иран со своей стороны открывает Ормузский пролив и честно-честно обещает не разрабатывать ядерное оружие при условии, что когда-нибудь потом обсудит с Америкой конкретные обязательства.

Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять очевидное. Для Трампа сделку в таком виде едва ли можно назвать победой. Но иного исхода логика развития конфликта не оставляла.

Белый дом три месяца ломал голову над тем, как малой кровью принудить Иран к капитуляции. Когда стало понятно, что изобрести велосипед не получается, президент США фактически сдался.

А затем начал торговаться о приемлемых для себя условиях мирного договора — на что и потратил большую часть времени.

Если опустить тот факт, что начало войны с Ираном само по себе было грубой ошибкой, то из всех доступных вариантов выхода из кризиса президент США выбрал наиболее разумный. Альтернатива — напрягать все военные и экономические ресурсы страны. Но такой сценарий был не нужен ни самому Трампу, ни американскому обществу.

Другое дело, что ради быстрой сделки по итогу пришлось пожертвовать очень многим. И дело даже не в $300 млрд. Деньги можно пообещать, а потом не платить. Дело в союзниках, у которых были свои интересы в этом конфликте.

Во-первых, есть конкурирующие с Ираном монархии Персидского залива. Формально они не принимали участие в операции США и Израиля, но первыми попали под ответные удары Тегерана. Судя по всему, вопрос о выплате Ираном компенсаций арабским союзникам США за причиненный ущерб даже не поднимался.

Трамп остался глух и к попыткам отдельных стран убедить его, что разгром режима аятолл — это в их общих интересах и дело надо довести до конца. Теперь отстаивать интересы арабам придется самостоятельно — в личном диалоге со значительно усилившимся Ираном. Который, к тому же, вскоре может вернуться на мировой рынок нефти в качестве их полноценного конкурента.

Но, пожалуй, обиднее всего сейчас даже не шейхам — а Израилю. Вернее, Биньямину Нетаньяху. Сложно даже представить, сколько сил и средств премьер Израиля вложил в то, чтобы убедить Трампа присоединиться к спорной военной авантюре. С точки зрения израильского руководства, победа над Ираном могла стать финальным аккордом в войне, которая длится с 2023 года. Оправдать (хотя бы в глазах собственных граждан) резню в секторе Газа и жестокую войну в Ливане. И превратить Нетаньяху из хромой утки, досиживающей последние месяцы в кресле премьера, в победоносного лидера, который провел нацию через самое серьезное испытание XXI века.

Каким бы ни был план, решение Трампа в одностороннем порядке выйти из войны пустило все коту под хвост. Нетаньяху оказался в дурацком положении.

Два с половиной года он кормил израильтян обещаниями «тотальной победы». В итоге получилось, что война почти со всеми соседями не принесла ровным счетом ничего. ХАМАС и «Хезболла» по-прежнему не разгромлены, Иран остался врагом. Пожелания ограничить программу баллистических ракет Тегерана и деятельность его прокси-группировок ушли из повестки дня. Самого Нетаньяху не стали даже подключать к переговорам. Как вишенка на торте — фактически отказали в аннексии южных частей Ливана — единственной вещи, которую Нетаньяху мог предъявить избирателям как неоспоримую победу.

Если этого мало, то напомню, что в Израиле против премьера заведено несколько уголовных дел. А за рубежом его могут арестовать за военные преступления. За Нетаньяху уже давно закрепилась репутация премьера войны, превратившего бесконечный конфликт в средство личного выживания. И это главная причина, почему он сейчас так отчаянно срывает сделку.

Впрочем, я сомневаюсь, что у Израиля получится удержать США в войне. У Нетаньяху — свои выборы, у Трампа — свои.

К тому же, судя по последним действиям Белого дома, тема Ирана явно утомила президента США. Он готов во что бы то ни стало распрощаться с Ближним Востоком и отправиться покорять новые вершины.

Не исключаю, что Нетаньяху из вредности (или безысходности) попытается повоевать в одиночку. Но факта это не изменит. Израиль совершил невообразимый кульбит. И всего за 107 дней превратился из главного бенефициара в главного лузера последней ближневосточной войны.

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