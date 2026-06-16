Ушла гулять и не вернулась: в Приморье 12-летний школьник задушил одноклассницу

В Приморье 12-летний подросток задушил сверстницу, его задержали

В Приморском крае 12-летний подросток задушил свою одноклассницу. Тело жертвы нашли на чердаке одного из домов. Школьника уже задержали, он признал свою вину. Следователи планируют определить его психическое состояние. Возбуждены два уголовных дела — об убийстве и халатности. Однако задержанный избежит уголовной ответственности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В поселке Врангель возле Находки Приморского края нашли тело 12-летней девочки, по подозрению в убийстве задержан ее сверстник, сообщило региональное управление МВД России.

«Несовершеннолетний доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства», — отметили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о помещении 12-летнего подростка в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы. Планируется определить его психическое состояние и способность осознавать фактический характер своих действий.

По информации РИА Новости, задержанный уже признал вину, с его участием проведена проверка показаний на месте.

Краевое управление Следственного комитета России возбудило два уголовных дела — по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство») и по статье 293 УК РФ («халатность»). Они намерены дать правовую оценку действиям или же бездействию сотрудников системы профилактики.

«Будут также установлены причины и условия, способствующие совершению преступления», — добавили в СК.

При этом в полиции уже уточнили, что подросток не состоял на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Задержанный воспитывался в обычной семье.

Читайте также В Свердловской области подростки зверски убили 15-летнюю девочку 13 июня 2026, 15:42

Что произошло

Задержанный подросток «раньше состоял в отношениях» со своей одноклассницей и позвал ее на встречу, чтобы поговорить, сообщает РЕН ТВ. В результате девочка ушла гулять и не вернулась домой.

«Мальчик якобы запинал ее ногами и совершил насильственные действия. Предварительно, школьница умерла от удушения», — сообщает телеканал.

Источник РИА Новости подтверждает, что подростки были знакомы. По его словам, ранее между ними произошел конфликт.

По данным Telegram-канал 112, тело девочки обнаружила соседка . Жильцы дома услышали звонки мобильного телефона, доносившиеся с чердака. В результате одна из женщин поднялась проверить, что происходит, и нашла погибшую. Смартфон лежал рядом с жертвой.

Стоит отметить, что распространенные в СМИ обстоятельства убийства несовершеннолетней официально не подтверждены.

«Осознанный гуманизм»

Возраст уголовной ответственности за убийство, согласно части 2 статьи 20 УК РФ, наступает с 14 лет, поэтому действия подростка квалифицируются как «общественно опасное деяние», сообщил адвокат Тимур Матвеев.

«Здесь нет пробела в законодательстве — напротив, это осознанный гуманизм, когда государство делает ставку на исправление, а не на кару, поскольку ребенок в таком возрасте еще не до конца осознает последствия своих поступков», — отметил он в беседе с «Известиями».

Несмотря на то, что к ребенку не может быть применено наказание в виде лишения свободы, его родители будут обязаны возместить материальный и моральный ущерб семье погибшей, подчеркнул Матвеев.

По словам адвоката, 12-летнему подростку, в случае признания его виновным, могут назначить принудительные меры воспитательного воздействия вплоть до помещения в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Накануне в Приморье произошло похожее убийство. 14-летний нетрезвый подросток в Партизанском округе задушил 15-летнюю знакомую, пишет Primamedia.ru. Причиной стала «внезапно возникшая ссора». В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.