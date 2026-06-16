«Киево-Печерская лавра падет»: что предсказывал старец Зосима о будущем русского мира

Схиархимандрита Зосиму называют духовным символом Донбасса. Ему удалось превратить заброшенный Свято-Васильевский приход в крупнейший в регионе духовный центр. В связи с пожаром в Киево-Печерской лавре в Сети вспомнили пророческие слова священнослужителя, предсказавшего случившееся более 30 лет назад. Кто такой старец Зосима, что он говорил об обители, его пророчества о гонениях на церковь и будущем русских земель — в материале «Газеты.Ru».

Что говорил старец Зосима о Киево-Печерской лавре

В ночь на 15 июня ВС России нанесли массированный удар по Киеву, поразив десяток важнейших объектов военно-промышленного комплекса. После этого на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры произошел взрыв. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в случившемся Москву. В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что причиной стала некорректная работа украинской системы противовоздушной обороны: по данным ведомства, в собор попала ракета американского зенитного ракетного комплекса Patriot, отклонившаяся от курса.

«Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — подчеркнули в ведомстве.

После произошедшего в храмовом комплексе случился пожар: возгорание произошло на крыше Успенского собора.

По словам военкора Дмитрия Стешина, старец Зосима предсказал пожар в обители в 1990 году: «Киево-Печерская лавра падет. Вся благодать Киево-Печерской лавры перейдет в Оптину пустынь», — говорил священнослужитель.

Киево-Печерская лавра meunierd/Shutterstock/FOTODOM

Кто такой старец Зосима

Схиархимандрит Зосима (в миру Иван Алексеевич Сокур) родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Свердловской области. Его детство нельзя назвать простым. Будущий священнослужитель появился на свет в тюремной больнице: мать Марию Ивановну, простую крестьянку Винницкого уезда, арестовали из-за общения с монахинями, обвинив в религиозной пропаганде.

Младенца хотели наречь Фаддеем — в честь апостола, память которого совершается 3 сентября. Но в то время матери молились за семью Сокуров в Киево-Печерской лавре. Встретившийся с ними схиигумен Кукша Одесский (причисленный ныне к лику святых) благословил назвать младенца Иоанном — в честь Иоанна Крестителя.

Отец Ивана погиб на фронте в год рождения сына — он так и не успел повидаться с наследником. Марию Ивановну освободили вскоре после родов, но детство мальчика прошло в бедности.

Сразу после освобождения мать с сыном переехали в небольшой шахтерский город — Авдеевку Донецкой области Украинской ССР. Несмотря на отношение советских властей к религии, Иван рос глубоко верующим человеком.

«С детства меня приучали к храму Божию. Часто вспоминаю, вначале маменька покойная носила меня на руках маленького, беспомощного. Потом меня в детский садик определили, как сироту. <...> И воспитателей всех позабывали, а тетю Нюру никто не забыл. А за что ее, простую уборщицу, помним? Она научила нас всех тайно Богу молиться», — рассказывал о своем детстве Иван.

Мальчик с детства показывал успехи в учебе. В 1961 году с отличием окончил среднюю школу №1 Авдеевки. Поскольку в те годы нельзя было получать духовное образование сразу после школы, Иван окончил Донецкий сельхозтехникум.

Духовное образование будущий пастырь получил в Ленинградской духовной семинарии и академии, куда его приняли сразу на второй курс. В 1975 году принял монашеский постриг с именем Савватий — в честь преподобного Савватия Соловецкого. Ивана рукоположили сначала в иеродиаконы, затем — в иеромонахи.

За годы своего пастырского служения совершал богослужения и восстанавливал святыни в четырех основных храмах:

* Храм святого благоверного князя Александра Невского (п. Александровка Марьинского района Донецкой области). Первый приход, где Савватий начал служить настоятелем в 1975 году. Это был очень бедный храм, в котором практически не было прихожан. Молитвами и трудами отца Савватия здесь появились новый иконостас, иконы, были установлены кресты на храме. В него начали съезжаться верующие из Донецка и других городов.

* Свято-Васильевский храм (с. Никольское Волновахского района). Батюшка стал настоятелем храма в 1986 году. Благодаря его трудам святыню отремонтировали, внутри появилась крестильня с настоятельскими покоями и паломническая с трапезной. В 1990 году Савватий получил сан архимандрита, а в 1992 году пострижен в схиму (высшая ступень православного монашества, означающая полное отречение от мира) с именем Зосима.

* Храм святителя Николая Чудотворца. В 1989 году колхоз передал церкви второй сельский храм — Никольский. С тех пор он стал приписным к Васильевскому храму.

* Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. Главная святыня старца Зосимы. В 1990-е годы старец превратил руины в крупнейший на юго-востоке Украины духовный центр, куда за советом стекались тысячи паломников со всей страны и из-за рубежа.

«Меня всегда поражало его храмостроительство, — вспоминал митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (Шукало). — Куда бы он ни пришел служить, везде сразу же затевал капитальные ремонты и строительство. Помню, как в 1980 году, когда я служил еще псаломщиком в Свято-Успенском храме Донецка, на праздник Почаевской иконы Божией Матери мы поехали к отцу Савватию в Александровку на освящение нового престола. Ему удалось сделать этот престол в тот самый период, когда церкви в СССР только закрывали да разрушали. По тем временам это было чуть ли не сенсацией».

Отец Зосима любил людей, и они шли к нему за поддержкой. Верующие отмечали в нем дар прозорливости. Благодаря этому в его храмы непрерывным потоком тянулись люди со всех уголков Донбасса.

Духовные последователи Зосимы вспоминают — схиархимандрит вел очень аскетичный образ жизни, ходил в старом полинявшем подряснике и старом полушубке.

«Я монах, мне ничего не надо», — говорил он.

Со временем у старца отказали почки — последние годы жизни он передвигался в инвалидной коляске. В 2002 году схиархимандрит скончался. Его похоронили на территории монастыря в часовне около Свято-Успенского собора.

Интересный факт Среди духовных чад старца были и известные политики. В 1997 году Зосима обвенчал Виктора Януковича с супругой Людмилой.

«Два года армагеддона»: что произошло с монастырем, основанным Зосимой

Основанный Зосимой Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь сильно пострадал в ходе боевых действий в начале СВО. Из-за близости линии фронта большинство построек были разрушены, но в обители ведутся восстановительные работы.

Разрушенный Васильевский храм в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре Таисия Воронцова/РИА Новости

Настоятель святой обители, епископ Волновахский Амвросий рассказал, что монастырь пережил два года «армагеддона» обстрелов со стороны ВСУ.

«Что было за эти два года? Армагеддон, по-другому не назовешь. Господь проверял всех нас, каждого из нас на прочность. Господь проверял каждого из нас на любовь к себе, насколько мы любим его», — приводит его слова РИА Новости.

Владыка Амвросий даже получил ранение во время одного из обстрелов и на время был вынужден покинуть обитель.

Сейчас в монастыре тише и спокойнее, но кое-где еще слышны взрывы беспилотников. Активно идут восстановительные работы: к ним подключились волонтеры, монахи, трудники.

Во время обстрелов нижний храм стал убежищем для монахов и беженцев. Тогда в монастыре было 200 братьев и сестер, а еще 300 мирян нашли спасение в обители. Святыня старца Зосимы спасла по меньшей мере 500 жизней.

Что говорил Зосима о будущем русского мира

В своих проповедях и духовных завещаниях старец Зосима неоднократно предупреждал о тяжелых испытаниях и расколах, которые пройдут через земли исторической Руси.

В своих беседах с духовными чадами он подчеркивал, что испытания для Руси неизбежны, но за ними последует возрождение веры. При этом Зосима говорил: «после падения Лавры начнется воссоединение Руси».

«Но Русь Святая не погибнет. Будет падение, но потом будет и великое объединение. Как Троица Святая, так и Церковь Русская едина: России, Украине, Белоруссии быть вместе», — предсказывал он.

В беседах с паломниками отец Зосима неоднократно подчеркивал, что спасение мира он видит в православии и в духовном возрождении России.

Кстати В церковных кругах активно обсуждается вопрос возможного прославления старца в лике святых — РПЦ уже начала сбор материалов для изучения его жизни и возможных чудес.

Как православная церковь относится к пророчествам Зосимы

Русская Православная Церковь с большим уважением относится к личности и духовному наследию схиархимандрита Зосимы. Его пророческие высказывания и «Духовное завещание» стали особенно актуальны в современной церковной и геополитической повестке, заявил «Газете.Ru» помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения, священник Вячеслав Ланский.

Как священнослужитель, я понимаю, что происходящие сегодня события имеют ярко выраженное духовное измерение. Значит и пророчества, оставленные подвижниками веры и благочестия, должны быть использованы для коррекции духовных проблем, приведших к нынешней беде. Вячеслав Ланский помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения, священник

Отец Вячеслав привел в пример повествование о пророке Ионе: по призванию Божьему он предрекал печальную гибель городу Ниневии. И люди вняли слову пророка, наложив на себя духовные подвиги, следствием которых стало коренное изменение нравственного состояния жителей.

Казалось бы, Божие предречение исполнено не было, но Творец открыл позднее скорбящему из-за этого Ионе: внутреннее состояние людей и ценность жизни повлияли и на дальнейшую судьбу города. Вячеслав Ланский помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения, священник

Поэтому, убежден Ланский, и к пророчествам старца Зосимы, и к любым другим предсказаниям нужно подходить не с праздным любопытством, а с готовностью усердно трудиться для достижения собственной миссии.

Для одних отец Зосима остается человеком, который предвидел грядущие испытания. Для других — монахом, сумевшим сохранить веру в самые тяжелые времена.

«Когда тебе будет плохо, ты меня позови — и я услышу», — говорил старец своим духовным чадам.