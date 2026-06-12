Чем занять детей на каникулах и подавить чувство вины

Есть особый звук, с которого у взрослых начинается лето. Это не шум моря, не щебет птиц и не музыка из открытого окна. Это фраза: «Мам, мне скучно».

Где-то в этот момент прекрасная картинка каникул — босоногий ребенок, ягоды, велосипед, книжка под деревом — сталкивается с реальностью и разбивается об нее с громким звуком разочарования. Ребенок дома, родитель работает, бабушки и дедушки заняты. Лагерь, даже городской, стоит как небольшой отпуск для всей семьи. Телефон лежит на столе и выглядит не врагом, а самым доступным сотрудником службы спасения.

Летние каникулы принято считать временем свободы для детей. Но мы-то с вами знаем, что для огромного количества родителей зачастую это не свобода, а трехмесячный экзамен на любовь, выдержку, финансовые возможности, организационные способности и чувство вины.

По данным опроса SuperJob, в каждой третьей российской семье школьники проведут большую часть летних каникул дома: 33% — в городе, дома; еще 31% будут изредка выезжать на дачу или в деревню.

«Дома». Казалось бы, ну что такого! Это же не каторга какая-то, это родные стены, свое пространство, свой двор. Но ребенок, причем не только маленький, но и уже вполне себе подросток, с большим трудом параллельно существует рядом с работающим взрослым, которому надо отвечать на письма, созваниваться, готовить еду, платить по счетам и одновременно быть достаточно хорошим родителем. Таким, который не бросил в дитятко телефон, но и не потерял работу ради строительства шалаша из простыней. Таким полумифическим существом, которое где-то кто-то видел, но кто и где — загадка. Из этой загадки и рождается главное родительское чувство лета — вина.

И я осознанно говорю не о тревоге, не раздражении и усталости, а именно о вине. Она появляется как ожидание, которое не реализовалось: хотелось, чтобы дети отдыхали, наслаждались свободой, хотелось организовать им настоящие каникулы, даже без моря — просто устроить ему классное расписание, в котором будут и походы, и приключения, и бассейны, и парки, и даже немного гаджетов — лето же! А на деле все ограничивается только последним пунктом.

Но телефон не причина нашего родительского провала. Он симптом того, что современная семья часто осталась один на один с огромным куском времени, который раньше распределялся между двором, бабушками, лагерями, соседскими детьми и их родителями.

Сейчас двор не всегда безопасен, соседские дети тоже сидят по домам, лагеря доступны не всем, а бабушка может совершенно справедливо сказать: «Я вас вырастила, теперь хочу пожить для себя».

У многих взрослых сегодняшних родителей лето в детстве держалось на бабушках. Бабушка была системой продленного дня, санаторием, кухней, клубом по интересам и отделом эмоциональной поддержки.

Современная бабушка все чаще не хочет быть инфраструктурой, и это абсолютно понятное желание: женщина 60 лет сегодня не старушка у окна, а человек, который только выдохнул после десятилетий работы, быта и заботы о других — и хочет жить свою жизнь. Так исчезает старый семейный договор, а новый пока никто не написал — но родителям от этого не легче.

Еще одна неприятная правда заключается в том, что многие дети действительно разучились сами себя занимать.

Или, точнее, не успели научиться: самостоятельная игра — это не встроенная функция, которая автоматически включается 1 июня. Это навык, который появляется, когда у ребенка есть пространство, время, материалы, скука и опыт, что взрослый не обязан каждую минуту быть ему аниматором.

Современное же родительство часто устроено наоборот. С раннего детства мы даем чаду мультик в очереди, телефон в кафе, игры в машине… Мы записываем их на все в мире занятия, организуем им плотное расписание. А потом наступают каникулы, и мы непритворно удивляемся: «Почему ты не можешь сам придумать, чем заняться?» И с повинной головой, устав от бесконечного нытья, затыкаем их экранным временем.

Звучит все это очень уж печально, ведь будто бы никакого выхода из сложившейся ситуации и нет. Но, кажется, первое, что нам с вами нужно сделать — перестать считать себя главным летним аниматором. Мы не обязаны три месяца обеспечивать дитятке непрерывный поток впечатлений. Посильная наша задача — создать понятную рамку, внутри которой ребенок может жить. Например, утром — бытовые дела и немного самостоятельного занятия, днем — экран по договоренности, вечером — прогулка или общее дело.

Второе (и, пожалуй, самое важное) — давайте разрешим нашим детям маяться от безделья. Мы не бросим их в одиночестве, но выдержим первые десять фраз «мне скучно» без немедленной выдачи телефона. Иногда скажем: «Да, скучно. Бывает. Я работаю, а ты можешь выбрать: конструктор, книга, рисунок, прогулка во дворе после моего созвона». Предоставим ему не 20 вариантов досуга, не лекцию о пользе творчества и вреде гаджетов, а две-три реальные возможности.

Третье — это отказ от вражды с гаджетами как с главными врагами семьи. Все мы знаем, каков запретный плод, так что лучше договариваться: когда можно, сколько, что именно, где телефон не используется. Например, уберите телефоны за едой, ночью и вместо сна, запретите использовать их фоном.

И, возможно, главный родительский навык на каникулы — не спланировать идеальное расписание, а выдержать мысль, что порой детство состоит из «пустого» времени. Но именно в этом пустом времени ребенок однажды перестает спрашивать «Чем мне заняться?» и начинает жить свою собственную жизнь.

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