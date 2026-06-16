Из невинного подростка в порнозвезду: как менялась Шурыгина

В июне 2026 года скандальную блогершу Диану Шурыгину обвинили в изготовлении и распространении порнографии. Девушку поместили под домашний арест. Ей может грозить реальный срок. При этом широкую известность она получила еще 10 лет назад и не в качестве обвиняемой, а пострадавшей.

В начале 2017 года 16-летняя Шурыгина появилась на Первом канале в выпуске ток-шоу «Пусть говорят» под названием «В разгар вечеринки», где она заявила, что 21-летний мужчина изнасиловал ее в коттедже. Эфир расколол страну — одни зрители сочувствовали ей, другие сомневались, что девушка говорит правду. Поведение Шурыгиной — ухмылки и косноязычные фразы — породило волну мемов. Главной стала ее оговорка о выпитом: сначала «несколько стаканчиков водки», потом — «не полных, а на донышке».

Вскоре молодого человека признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней и приговорили к 8 годам и 3 месяцам колонии, однако позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев.

Сама Диана попыталась воспользоваться пришедшей славой и начала вести блог. А уже в 2017 году она вышла замуж за 29-летнего телеоператора Андрея Шлянина. И все-таки пара развелась спустя всего два года. Позже Шурыгина некоторое время встречалась с миллионером Денисом Ребровым. После того как эти отношения закончились, она стала активно публиковать откровенные фото и видео, которые и стали поводом для возбуждения уголовного дела.

Как за эти 10 лет изменилась Диана Шурыгина — в галерее «Газеты.Ru».