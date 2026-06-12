У игроков отнимут квартиры. Зачем вернули Roblox?

Возвращение в Россию Roblox вызвало у меня горькое разочарование. Прочитала, что за время блокировки игры только одной Екатерине Мизулиной пришло от детей около 63 тысяч писем — все с требованием вернуть развлечение.

До того я читала о требованиях каких-то людей не запрещать вейпы. Разблокировку Roblox иные граждане преподносят как шаг в сторону либерализации интернета, хотя вернуться в Россию игра смогла только благодаря готовности вводить ограничения. Это не либерализация, а хождение на поводу .

Если бы после возмущенных писем вернули омывайку в продуктовые отделы, впечатление осталось бы схожее.

Я помню, как после блокировки Roblox сыпались паникерские статьи непонятных экспертов с аналитиками, которые утверждали, будто ограничение игры скажется на выборах: мол, раздосадованные пользователи отомстят в избирательных кабинках. Мало кто остановился в ходе того угара и спросил: эй, минуточку, да разве же у нас голосуют десятилетние? Нет. На участки пойдут их родители, а я среди них недовольных запретом Roblox не видела: мне попадались лишь вздохи облегчения, потому что реально если дети в чьей-то семье никогда не заходили в игру, эти семьи никак о блокировке не высказывались. А вот если заходили... Я как-то подсчитывала: средний игрок этой платформы проводил там 71 час в месяц. Или 18 дней по четыре часа. Не считая вовлеченности в сложившуюся вокруг вселенной Roblox индустрию: фан-сообщества, просмотр стримов с игрой...

О финансовых утратах не говорим. В Roblox много платных опций, это крайне изощренная система по выманиванию у людей денежных излишков. Без оплаты в робуксах — официальной валюте вселенной — в игре будет скучно.

Меньше десяти тысяч в месяц игроки, которые играют регулярно, тратили редко. А играют там даже пятилетние. И тянут из родителей деньги.

К тому же, в Roblox есть своего рода азартные игры: задания на выбивание нужных фигурок, кручение барабана. Есть там и настоящие казино, в том числе детские: блэкджек с морковками или пони-рулетка. Выигрыш можно выводить в крипте. Я не могу себе представить мам и пап, которые были бы возмущены закрытием этой черной дыры.

Кстати, у многих по итогам конфликта разработчиков с нашим государствам деньги замерли на счетах уже надолго. Ряд аккаунтов был заблокирован за призывы к насилию, жестокость, развращение — это было условием возвращения игры на российский рынок. Детские аккаунты из взрослых игр исключили, а деньги у малышей на балансе остались, перевести их в реальную валюту нельзя.

Судя по тому, как настойчиво ломился назад в Россию Roblox, деньги наши люди спускали в игре фантастические . Даже YouTube не проявлял готовность выполнять все требования ради возвращения на рынок. Видимо, не те объемы прибыли были в России, чтобы стараться.

Но меня больше интересует, зачем позволили игре вернуться. Ну да, школьники писали письма, дабы им позволили вновь просиживать свою жизнь за не очень умными играми, многие из которых примитивны и созданы самими обывателями. Люди, дети и взрослые проводили годы жизни, занимаясь попросту ничем. Это один из способов спустить в трубу не только свою жизнь, но и, простите, качество нации. Кем мы станем, когда вырастут люди, с пяти лет сидевшие в этой игре и тратившие на нее излишки денег? Мы точно продолжим летать в космос, по-прежнему будем создавать вакцины и пересаживать сердца? Ой, сомневаюсь.

Да, теперь закрыли чаты, в которых раньше не только педофилы, но и, смею вас заверить, диверсанты выходили на контакт с детьми. Да, обещают фильтровать жесткий контент и требовать подтверждение возраста.

Но этого мало, потому что опасность Roblox не в склонении детей к преступлениям или в педофилии. Игра жрет главный человеческий ресурс — время.

Ну и дети тянут на него деньги. Нужно было его запрещать. Как и другие способы убивать свободное время ребенка. Хотели же запретить детям соцсети. Даже высказывались о запрете смартфонов для маленьких. Но решили оставить это «на усмотрение семей». А семьи у нас какие? Либо они сами торчат в телефонах и счастливы, если ребенок уткнулся дома в игру, даже готовы ради этого ему приплачивать, лишь бы не отвлекал. Или родители не в состоянии сопротивляться истерике и сдаются. У меня ребенок, который не играет в Roblox и не имеет смартфона. Скажу вам, что это стоило нашей семье значительного запаса нервных клеток: когда все вокруг играют и носят в школу смартфоны, сложно объяснить, почему мы этого делать не позволяем.

Мизерное число семей могут хотя бы до 12 лет сейчас довести ребенка без его торчания в играх и телефоне, остальные не справились.

Жаль. В мире слишком много соблазнов, которые сегодня могут съесть будущее конкретного человека, а то и всей нации. Выиграют государства, которые найдут смелость с этими соблазнами бороться. Что толку от свобод, если население по четыре часа в день сидит в игре и влезло в долги, дабы ее оплачивать? Я бы вообще вводила если не запрет, то акциз на развлекательный контент. По аналогии с акцизом на спиртное или фастфуд, что уже практикуется в нескольких странах. Задача — дестимулировать людей зарабатывать на человеческих пороках и маркировать данный вид заработка как порицаемый. Человечество не может десятилетиями резаться в игры и листать ленту тупых рилсов: рано или поздно рванет.

Ну да, люди слабы, они будут возмущаться рестрикциями против бесцельного прожигания жизни. Не надо их слушать. Запретом курения в ресторанах и продажи одеколона в продуктовых магазинах тоже когда-то возмущались. Как и штрафами за непристегнутый ремень.

Россия стоит тысячу лет. Нет оснований считать, что это изменится, и потому хорошо бы нам всем думать, что за нацию мы получим, если не уберегать самых слабовольных из нас от траты жизни и денег ни на что.

Я как-то читала о подростке, который заработал квартиру на стримах Roblox, но при этом не умел высчитать проценты. Его бы изолировать от интернета и в школу вернуть, а государство миндальничает с ним и с его родителями, которые не могут противостоять соблазну сбыть сына в виртуальную реальность, да еще и получать от этого доход.

Завтра у этих умников мошенники, которые не прожигали время в игре, отнимут квартиру и деньги — стример, прогуливавший математику, сядет родителям на шею, а те сопьются от стресса, в итоге содержать их будем мы.

И у нас появятся на коллективной шее миллионы, если не десятки миллионов сограждан, которые спустили свои лучшие годы на интернет-развлекалово. На каждого муравья придется по две мухи-цокотухи. Это только в басне сказочный конец. А в реальности муха в разы крупнее муравья, она могла бы легко выкинуть трудягу из муравейника вместе с собратьями и пережить зиму в чужом тепле.

С нами будет так же, если государство не наберется решимости ограничивать развлечения тем, кто готов потонуть в них с концами.

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