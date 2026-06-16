Тупак Шакур не умер и сбежал на Кубу. Самые странные теории вокруг смерти рэпера

16 июня 2026 года 55 лет могло бы исполниться рэперу Тупаку Шакуру — одной из самых влиятельных фигур рэп-сцены конца XX века и одному из основателей направления, получившего название «гангста-рэп». Его треки были настоящей музыкой улиц, причем улиц неблагополучных районов. А жизнь — оказалась слишком короткой: Тупак Шакур скончался от огнестрельных ран в возрасте 25 лет. «Газета.Ru» — о загадке гибели Тупака Шакура, не решенной до сих пор.

Многие годы смерть Тупака Шакура 13 сентября 1996 года была одной из главных загадок в американском шоу-бизнесе. Его застрелили на глазах у свидетелей, когда он ехал в машине, но имени того, кто мог это сделать, полицейским никто не назвал. Не говорил его и сам Шакур, который скончался лишь через неделю после покушения. Неудивительно, что вокруг убийства Тупака столько слухов, разговоров, версий.

Как застрелили Тупака Шакура

Вечером 7 сентября 1996 года рэпер был на матче по боксу между Майком Тайсоном и Брюсом Сэлдоном в гостиничном комплексе MGM Grand Las Vegas в Лас-Вегасе. Компанию ему составлял Суге Найт, глава звукозаписывающей студии Death Row Records, с которой у Шакура был контракт.

В лобби отеля Шакур столкнулся с Орландо Андерсоном, членом бандитской группировки South Side Compton Crips из Комптона, штат Калифорния. Группировка соперничала с другой комптонской бандой, Mob Piru, с которой был связан Суге Найт. Тупак ударил Андерсона, завязалась потасовка, которую быстро растащила охрана отеля.

Шакур вернулся в свой отель, рассказал о драке своей девушке Кидаде Джонс, переоделся, сел вместе с Найтом в BMW и поехал в принадлежавший Найту клуб давать благотворительный концерт. До места назначения они не доехали.

7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе была расстреляна машина Найта Мэриона, в которой также находился Тупак Шакур. В него попало 4 пули, одна из которых ранила легкое. 13 сентября он умер в больнице. Celebrity Cars Las Vegas

Около 23:00 машину Найта и Шакура остановили полицейские — за езду со слишком громкой музыкой и без номеров. Номера нашлись, музыканта отпустили, но уже в 23:15 с автомобилем с правой стороны от Найта поравнялся белый «Кадиллак». Окно заднего пассажирского сиденья опустилось, и раздались выстрелы — как покажет экспертиза, из пистолета Glock-22. Найта задело по касательной. Шакур получил четыре ранения — два в грудь, одно в руку и одно в бедро. Пуля попала рэперу в правое легкое.

Суге Найт, несмотря на ранение и пробитое колесо, попытался добраться до больницы самостоятельно и проехал еще около мили прежде, чем его вновь остановили полицейские. Они вызвали медиков, которые отвезли в больницу самого Найта и умиравшего Шакура. В госпитале рэпера подключили к аппарату жизнеобеспечения, а после ввели в искусственную кому. Но спасти его не смогли — он скончался 13 сентября 1996 года.

После убийства Тупака в Комптоне начались, по выражению одного из полицейских, «10 дней ада»: члены соперничающих группировок Mob Piru и South Side Compton Crips уничтожали друг друга. Результатом 12 перестрелок стали три убийства . А через год офицер полиции Кевин Мэннинг, который занимался расследованием убийства Тупака, заявил Las Vegas Sun, что это дело, возможно, «никогда не будет решено».

Кого судят за убийство Тупака

В июле 2023 года в деле Тупака Шакура произошел прорыв. Полиция Лас-Вегаса выпустила ордер на обыск в доме, расположенном в городе Хендерсоне в штате Невада. Дом принадлежал жене Дуэйна «Киффи Ди» Дэвиса, бывшего гангстера. 29 сентября 2023 года его арестовали и предъявили обвинение в убийстве Тупака Шакура. Он себя виновным не признал. Суд по этому делу все еще идет, а Дэвис содержится в тюрьме строгого режима High Desert State Prison в Неваде за преступление, не связанное с убийством Тупака Шакура.

При этом сам Дэвис в документальном фильме Netflix «Unsolved, the Tupac and Biggie Murders» («Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги») утверждал, что рэпера убил Орландо Андерсон. Это вообще одна из основных версий гибели музыканта, но проверить ее уже затруднительно: Андерсон погиб в 1998 году в автомобильной перестрелке.

Рэпер Тупак Шакур во время выступления, 1991 год imago images/MediaPunch/Global Look Press

Самые странные версии гибели Тупака Шакура

Убийство подстроил Суге Найт

В своем документальном фильме 2002 года «Тупа и Бигги» британский режиссер Ник Брумфилд заявил, что за убийством Тупака Шакура и рэпера The Notorious B.I.G., погибшего в 1997-м, стоит Суге Найт, глава Death Row Records. Как рассказал документалисту бывший офицер полиции Лос-Анджелеса, коррумпированные силовики Лас-Вегаса помогли Найту организовать оба преступления.

Мотивом для убийства Тупака Шакура были опасения Найта, что тот уйдет с его звукозаписывающего лейбла, чтобы заняться актерской карьерой. Якобы мертвым Тупак был гораздо выгоднее студии, чем живым.

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Никакого убийства не было

Тупак Шакур жив и живет на Кубе — есть и такая версия. Ее выдвинул в 2018 году некий Майкл Найс — человек, который утверждал, что входил в число охранников рэпера. Найс рассказывал, что он лично участвовал в инсценировке убийства Тупака и организации его побега на Кубу при поддержке Фиделя Кастро. Кубинский лидер, дескать, питал особо теплые чувства к рэперу, поскольку его тетя Ассата Шакур, член марксистской организации «Черные пантеры», искала политического убежища в Гаване после освобождения из тюрьмы.

Никаких доказательств своей версии Найс не предоставил ввиду внезапной кончины. Через год, впрочем, он «воскрес» и объявил, что подстроил свою смерть и доказал, насколько просто это сделать.

Предположение о том, что Тупак не умер, разделяет его друг Тодд Энтони Шоу, который намекал на то, что некоторые смерти известных людей могут быть подстроены. Идут годы, и по-прежнему появляются сообщения, что рэпера видели в Сомали, Белизе, Новом Орлеане и даже в Шотландии, где он будто бы торгует DVD на рынке Глазго.

Global Look Press

Никакого убийства не было 2

Среди тех, кто не верит в гибель Тупака, есть люди, убежденные, что за «фальшивой смертью» стоит ЦРУ, и теперь рэпер находится под защитой управления. Какие для этого основания? Один из псевдонимов Шакура — Makaveli, якобы анаграмма высказывания «Am Alive K», намекающего на то, что рэпер жив.

К тому же, мыслитель эпохи Возрождения Николо Макиавелли, в честь которого взят псевдоним, и сам рассуждал о преимуществах фальсификации собственной кончины в трактате «Искусство войны» 1521 года.

Убийство Тупака заказал Пи Дидди

Эта версия высказывалась не раз. В 2024 году семья Тупака Шакура наняла частного сыщика, чтобы тот расследовал связь Пи Дидди с его гибелью. Это случилось после того, как бывший детектив полиции Лос-Анджелеса Грег Кейдинг заявил, что Пи Дидди заплатил за устранение Тупака и Найта $1 млн.

Эта версия не доказана, но недавно всплыло новое обстоятельство. Один из предполагаемых пострадавших от сексуализированного насилия Пи Дидди, мужчина по имени Стив Отис, утверждал, что музыкант угрожал ему, ссылаясь на смерть Шакура. «Лучше никому об этом не говори... Я не шучу. Если я смог убить Пака, что, черт возьми, ты думаешь, может случиться с тобой?» — якобы говорил Пи Дидди.

Рэпер Шон Комбс (Пи Дидди) Evan Agostini/Invision/AP

Зачем одному рэперу нужно было убивать другого? Предполагается, что из-за соперничества между Death Row Records с Западного побережья США, представленной Тупаком Шакуром и Суге Найтом, и основанным Пи Дидди лейблом Bad Boy Records с Восточного побережья (на нем записывался The Notorious B.I.G.).