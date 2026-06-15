Искусство — для богатых. Остальные — смотрите сериалы

Я обожаю стремление нашего человека к культуре. Мы стоим часами в очередях на выставки в художественные музеи и пытаемся достать билет в театр на самые популярные постановки. Так было всегда. Я даже помню времена, когда мы были самой читающей страной в мире, да и сейчас еще числимся в первой десятке. Некоторые граждане настолько сильно тянутся к прекрасному, что готовы покупать билеты в театры буквально за любые деньги. И если раньше объектом вожделения был, в основном, «Щелкунчик» раз в году, то в последнее время спектаклей, на которые билеты продаются за бешеные деньги, стало подозрительно много.

Не успели отшуметь страсти по «Гамлету» в МХТ с Юрой Борисовым в главной роли, где, по слухам, цена на билеты доходила до 200 тыс. рублей, как любители театра стали возмущаться ценами на восстановленную «Чайку» Бутусова — средняя цена на билет примерно 50 тысяч. На «Гамлет», кстати, сейчас уже можно попасть всего за 10 тысяч: в шестом ряду балкона, правда, но тем не менее. Билеты на самый дорогой спектакль в Петербурге — «Холопы» в БДТ — на московском фоне кажутся даже ничего: «всего» 25 тысяч в партере. И купить их не так-то просто.

Зрелища в целом подорожали. Даже маленькие театры подняли цены, и то, что раньше стоило не больше тысячи, теперь продается за три или даже пять.

Балет я намеренно оставляю за скобками — там уже давно с ценами все сложно. Казалось бы, пять тысяч по нынешним временам не так разорительно, но представьте, что вас двое — и это уже 10 тысяч, добавьте детей (вдруг вам захотелось совершить семейный выход… например, в цирк). А какой урон семейному бюджету наносят антракты? Тут поневоле задумаешься, брать с собой бутерброд или вообще лучше и не начинать всю эту канитель. Особенно, если нет гарантии, что спектакль окажется стоящим.

Да, я знаю, что для школьников, студентов и пенсионеров есть какие-то дотации от государства в виде Пушкинской карты для первых и специальных выплат и каналов распространения для других. Меня как раз беспокоят обычные семьи — те, что получают при двух работающих взрослых 100-200 тысяч и делят их на троих или четверых. Шанс для таких семей на культпоход чаще, чем пару раз в год, практически стремится к нулю — слишком дорогое удовольствие.

Что с этим делать, я сама не знаю. Побывала тут случайно на тех самых «Холопах» — свободных мест не было, все битком. Спектакль прекрасный, но речь не об этом. В антракте смотрела по сторонам и было интересно: что это за люди меня окружают? Чем они занимаются, например? Взрослые нарядные пары средних лет, хорошо одетые, женщины большей частью, как и положено, с «уточкой» и лисьими глазками, без морщин, мужчины подтянутые, ароматизированные, в дорогих костюмах. Совсем не такие люди, с которыми я утром вместе езжу в метро на работу.

С другой стороны, осуждать ценовую политику театров я тоже не могу.

Если люди готовы платить по 50 тысяч, чтобы посмотреть на Юру Борисова в костюме из фольги, и таких людей так много, что они обеспечивают аншлаги, почему бы театру не заработать? Если все вокруг дорожает и вдруг в руках у директора неожиданно появляется курица, несущая золотые яйца, было бы странно от нее отказываться ради эфемерных целей поддержания высокого среднего уровня культуры населения. Да и самому населению хочется ли все это видеть? Даже за пять тысяч рублей, даже за тысячу? Провести такой эксперимент, к сожалению, невозможно, а было бы интересно посмотреть, собрался бы в таком случае полный зал. К театру приучают прежде всего в семье, и если там нет традиции культурных выходов — на выставку, на премьеру, пусть даже на того же «Щелкунчика» в его какой-то бюджетной версии, то странно ожидать уже у взрослого человека тяги к знакомству с картинами Серова и Левитана или пьесами Петра Гнедича.

В ближайшее время разрыв между «интеллигенцией» и «народом» будет только увеличиваться.

Первые будут ходить на премьеры, шурша вечерними платьями, сидеть в ресторанах и ездить на Мальдивы. Вторые — смотреть сериалы, ловить скидки в продуктовых и отдыхать на даче, если повезет. Ничего нового в этом нет, просто раньше искусство было тем самым мостиком между двумя мирами, которое более или менее уравнивало всех. В одном и том же зале могли встретиться условный владелец малого бизнеса и бюджетница из МФЦ. Теперь такая опция начинает таять на глазах: богатые захватывают все больше пространства, остальные крутятся, как могут. В эпоху еще недавней доступности театров все возмущались, что вечерний выход перестал быть праздником и народ даже в Мариинский театр ходит в джинсах. Теперь можно не волноваться. Все постепенно возвращается к тому, как и было когда-то задумано: театр — элитное искусство для избранных. Ну и еще для тех, кто его действительно сильно любит и готов жертвовать деньгами и временем, несмотря ни на что.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.