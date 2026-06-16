17 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

17 июня отмечают Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, Всемирный день крокодила и День русского кваса. По народному календарю сегодня Митрофан Навозник — самое время заняться удобрением почвы. Какие памятные события связаны с 17 июня и кто из известных людей появился на свет в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 17 июня

* Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня во всем мире напоминают о проблеме опустынивания и нехватки воды. Хотя многим кажется, что засуха угрожает только странам с жарким климатом, ее последствия затрагивают разные регионы планеты. Дефицит влаги приводит к снижению урожайности, истощению почв и сокращению кормовой базы для сельскохозяйственных животных. Именно поэтому ООН учредила этот день, чтобы привлечь внимание к сохранению плодородных земель и рациональному использованию природных ресурсов. Одной из международных инициатив в этой сфере стал проект Freshwater Challenge («Инициатива по защите пресной воды»), участники которого планируют к 2030 году восстановить 300 тыс. км рек по всему миру.

* Всемирный день мусорщика

Этот неофициальный праздник посвящен людям, которые ежедневно поддерживают чистоту в городах и населенных пунктах. От их работы зависят санитарное благополучие и комфорт миллионов жителей, однако профессия мусорщика далеко не везде пользуется заслуженным уважением. При этом в некоторых странах отношение к ней совсем иное. Например, в Швейцарии сотрудники служб по вывозу отходов могут зарабатывать больше учителей, а в Японии труд людей, отвечающих за чистоту, традиционно вызывает уважение. Всемирный день мусорщика — еще один повод вспомнить, насколько важна эта работа.

* Всемирный день крокодила

Крокодилы появились на Земле более 200 млн лет назад и считаются одними из древнейших современных рептилий. Однако сегодня многие их виды находятся под угрозой исчезновения. Среди основных причин специалисты называют браконьерство и незаконную торговлю изделиями из крокодиловой кожи. В этот день природоохранные организации рассказывают о проблемах сохранения популяций этих животных и напоминают о необходимости бережного отношения к дикой природе.

Кстати Крокодилы — мастера экономии кислорода. Под водой они могут задерживать дыхание до двух часов, если не двигаются. Это позволяет им подолгу оставаться в воде, выжидая жертву или укрываясь от врагов.

Roberto Dani/Shutterstock/FOTODOM

* День русского кваса

Этот неофициальный праздник посвящен одному из самых известных традиционных напитков русской кухни. Для многих квас ассоциируется с летом и жаркими днями, а рецепты его приготовления передаются из поколения в поколение. Вкус напитка зависит от технологии брожения, используемых ингредиентов и особенностей приготовления. Сегодня производители предлагают самые разные варианты — от классического хлебного кваса до напитков с добавлением ягод и пряностей. В XIX веке в России существовало более 150 разновидностей кваса. В честь праздника в разных городах проходят тематические мероприятия, посвященные истории и традициям квасоварения.

Необычные праздники 17 июня • День лейки. Это праздник в честь скромного, но незаменимого садового инструмента. Не забудьте в этот день полить свой сад или домашние цветы. • День приманивания муз. Неофициальный праздник вдохновения появился в 2010 году в Санкт-Петербурге по инициативе объединения «Арт-Сфера». Дата символизирует середину года, время расцвета творческих сил. В 2010 году в этот день впервые прошли уличные мастер-классы, поэтические чтения и научные лекции. Позже праздник распространился по всей России. • День яблочного штруделя. Штрудель — традиционный австрийский десерт, первый рецепт которого датирован 1697 годом. Дата праздника выбрана в честь начала лета и сезона ранних яблок. Сегодня есть повод побаловать себя и близких вкусной выпечкой.

Что отмечают в разных странах 17 июня

День независимости — Исландия. 17 июня 1944 года Исландия окончательно вышла из унии с Данией и стала независимой республикой. Дата выбрана неслучайно: в этот день родился Йоун Сигюрдссон — лидер исландского национального движения XIX века, которого считают одним из символов борьбы за независимость страны. Сегодня 17 июня — главный государственный праздник Исландии. По всей стране проходят торжественные церемонии, концерты, шествия и народные гулянья.

snapshot-photography/T.Seeliger/Global Look Press

День авиации — Румыния. Праздник связан с именем румынского инженера и авиаконструктора Аурела Влайку. 17 июня 1910 года он совершил один из первых в стране полетов на самолете собственной конструкции. Сегодня в Румынии в этот день чествуют летчиков, инженеров, диспетчеров и всех, чья работа связана с авиацией. В разных городах проходят авиашоу, выставки и торжественные мероприятия.

Xinhua/Global Look Press

День «Ешьте овощи» — США. Этот неофициальный праздник напоминает о важности сбалансированного питания и призывает включать в рацион больше овощей. По данным американских исследований, лишь небольшая часть взрослых жителей США употребляет рекомендованное количество овощей. В 2010-х годах популяризации здорового образа жизни уделяла внимание и первая леди Мишель Обама, которая продвигала инициативы, связанные с правильным питанием и выращиванием овощей.

Фестиваль «Опернплацфест» — Германия. Ежегодно во Франкфурте-на-Майне проходит фестиваль Opernplatzfest, считающийся одним из самых известных городских праздников. Его проводят на площади перед Старой оперой, восстановленной после Второй мировой войны. Фестиваль впервые состоялся в 1978 году. В течение нескольких дней гостей ждут выступления музыкантов, уличные представления и гастрономические площадки с блюдами разных кухонь мира.

Религиозные праздники 17 июня

* День памяти преподобного Мефодия Пешношского

В юности Мефодий стал учеником преподобного Сергия Радонежского. Получив благословение наставника, он отправился в уединенное место за рекой Яхромой, где построил келью и начал вести отшельническую жизнь. Однако вскоре к нему стали приходить люди, однажды обитель посетил и сам Сергий Радонежский. Он посоветовал своему ученику возвести храм и основать монастырь. Мефодий последовал этому совету и заложил Николо-Пешношский монастырь, став его первым игуменом. После смерти преподобного похоронили в стенах основанной им обители. В 1549 году Московский собор причислил Мефодия Пешношского к лику святых.

* День памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского

Святителя Митрофана почитают как первого патриарха Константинополя. Он происходил из знатной римской семьи. Согласно церковному преданию, его отец Дометий, брат императора, принял христианство. Из-за гонений семья переселилась в Византию.

Дометий стал епископом, затем епископскую кафедру занял его сын Пров, а после него — Митрофан. Император Константин Великий высоко ценил мудрость святителя. После переноса столицы в Византий, который позже получил название Константинополь, Митрофана возвели в сан первого патриарха новой столицы.

Из-за преклонного возраста святитель не смог лично присутствовать на Первом Вселенском соборе в Никее и направил туда своего представителя Александра. Перед смертью он пророчески указал, что через десять дней покинет мир, назвал преемника (Александра), а также предсказал будущих патриархов и испытания в борьбе с арианством. Все пророчества сбылись. Святитель скончался в глубокой старости. По преданию, ему было 117 лет.

Народные праздники 17 июня

* Митрофан Навозник

В этот день православная церковь вспоминает святителя Митрофана Константинопольского. В народном календаре праздник получил название «Митрофан Навозник». Оно связано с крестьянским бытом: навоз считался одним из главных удобрений, от которого во многом зависел будущий урожай. Люди верили, что если хорошо подкормить землю именно 17 июня, она щедро отблагодарит осенью.

С этим днем были связаны и различные поверья. Например, не рекомендовалось хлопать друг друга по плечу — считалось, что так можно навлечь болезни и неприятности. По народным представлениям, не стоило и купаться: верили, что в это время водяной особенно опасен для неосторожных людей. В некоторых губерниях хозяева обходили поля с зажженной свечой, замыкая символический круг вокруг посевов, чтобы уберечь их от сглаза и нечистой силы.

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Именины 17 июня

* Иван;

* Мария;

* Марфа;

* Митрофан;

* Петр;

* Софья.

Приметы: что можно и что нельзя делать 17 июня

* Приметы о погоде

Ветер дует с севера — жди ненастья.

Духота на восходе солнца к ненастью.

Если 17 июня идет дождь, то и следующие два-три дня будут дождливыми.

Радуга взошла на востоке — к ясной погоде, на западе — к дождю.

Вечерний туман после дождя принесет солнечную и жаркую погоду.

Что можно делать 17 июня

* Удобрять почву — вносить навоз, золу, компост — подкормка в этот день обеспечит богатый урожай.

* Заниматься хозяйством — готовить землю к будущим посадкам, ухаживать за огородом.

* Вспоминать святителя Митрофана Константинопольского — молиться ему о благополучии и плодородии.

* Девушкам украшать волосы красными лентами и ходить в гости, раздавая угощения, чтобы привлечь внимание женихов.

* Печь сладости.

Что нельзя делать 17 июня

* Хлопать друг друга по плечу — так можно «нахлопать» болезнь, неудачу или сглаз.

* Купаться в открытых водоемах — люди верили, что водяной может утянуть на дно.

* Лениться и пропускать удобрение земли — иначе урожай будет скудным.

* Ссориться и ругаться — особенно на поле или около дома, чтобы не «отпугнуть» удачу.

* Выкидывать хлебные крошки и остатки еды — это могло привлечь голод в дом.

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Лунный календарь 17 июня

Фаза Луны: растущая Луна, 3-й лунный день.

Луна в знаках зодиака Рак и Лев.

Астрологи считают, что третий лунный день отличается высокой энергетикой, поэтому важно направить силы в конструктивное русло. Это подходящее время для инициативы, занятий спортом и дел, которые требуют решительности и уверенности в себе. В первой половине дня Луна находится в знаке Рака. Считается, что этот период располагает к спокойным занятиям: домашним делам, заботе о близких и созданию уюта. После 15:00 Луна переходит в знак Льва, а, значит, наступает более благоприятное время для активных действий, важных разговоров и решения ответственных вопросов.

Согласно астрологическим рекомендациям, 17 июня хорошо подходит для физической активности, старта новых проектов, ухода за собой, стрижки и косметических процедур. Вторую половину дня также считают удачной для встреч и переговоров. При этом астрологи советуют не торопиться с крупными финансовыми решениями, избегать необдуманных трат и не подписывать важные денежные документы. Кроме того, день считается не самым подходящим для новых знакомств и выяснения отношений с близкими.

17 июня день рождения отмечают люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух. В астрологии Близнецов считают любознательными, общительными и легкими на подъем. Им приписывают гибкость мышления, умение быстро адаптироваться к новым обстоятельствам и широкий круг интересов.

Какие исторические события произошли 17 июня

* 1789 год — во Франции депутаты третьего сословия Генеральных штатов провозгласили себя Национальным собранием. Это стало одним из ключевых событий, положивших начало Великой французской революции.

* 1856 год — Республиканская партия США на съезде в Филадельфии выдвинула первого кандидата в президенты страны.

* 1885 год — в Нью-Йорк на пароходе прибыла Статуя Свободы, подарок США от французского народа.

* 1898 год — Сенат США проголосовал за аннексию Гавайских островов, это положило начало их превращению в территорию США.

* 1940 год — в селе Мещеры Горьковской области выпал дождь из серебряных монет XVI–XVII веков. По одной из версий, сильный смерч поднял в воздух монеты из размытого клада и разбросал их по окрестностям.

* 1940 год — в Латвию и Эстонию вошли советские войска, что предшествовало присоединению стран к СССР.

* 1941 год — верховное командование вермахта отдало приказ об осуществлении плана «Барбаросса». Нападение на СССР было назначено на 22 июня.

* 1950 год — американский хирург Ричард Лоулер провел первую в мире успешную операцию по пересадке почки человеку, она заняла 45 минут.

* 1970 год — ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал полностью автоматизированную карманную модель камеры для моментальной печати фото — Polaroid SX-70.

* 1972 год — полиция арестовала пятерых агентов, пытавшихся установить прослушку в здании отеля «Уотергейт» в Вашингтоне. Развившийся скандал привел к отставке президента США Ричарда Никсона.

* 1980 год — группа Led Zeppelin отправилась в последнее европейское турне. Спустя три месяца умер барабанщик Джон Бонем, и коллектив распался.

* 1982 год — президент США Рональд Рейган выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где назвал Советский Союз «империей зла» в самый разгар Холодной войны.

* 1985 год — кабельная телесеть Discovery начала вещание. Впоследствии канал стал одним из крупнейших научно-популярных в мире.

* 1991 год — в ЮАР отменили один из ключевых законов эпохи апартеида, предусматривавший расовую классификацию населения.

Кто родился 17 июня

* В 1856 году родился Франц Рубо — российский художник, который работал над панорамами «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва».

* В 1882 году родился Игорь Стравинский — композитор, который создал произведения «Весна священная», «Петрушка» и «Жар-птица». За многочисленные музыкальные эксперименты Стравинского называли одним из музыкальных новаторов XX века.

* В 1900 году родился Мартин Борман — немецкий политик, один из ближайших соратников Адольфа Гитлера и руководителей нацистской партии.

* В 1920 году родилась Сэцуко Хара — киноактриса фильмов Акиры Куросавы, одна из самых известных актрис Японии XX века.

* В 1926 году родился Леонид (Леня) Голиков — советский партизан, пионер-герой, участник Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза.

* В 1929 году родился Тигран Петросян — советский шахматист и международный гроссмейстер.

Кто скончался 17 июня • В 1984 году умерла Клавдия Шульженко — советская эстрадная певица, актриса театра и кино, Народная артистка СССР.

• В 1994 году умер Юрий Нагибин — советский писатель и сценарист.

• В 2006 году умер Давид Кугультинов — советский и калмыцкий поэт, Народный поэт Калмыкии.

• В 2007 году умер Джанфранко Ферре — итальянский модельер.

Кто отмечает день рождения 17 июня

* 82 года исполняется Жанне Бичевской — народной артистке РСФСР и исполнительнице народных песен и романсов. Певица исполнила в том числе композиции «Пел соловей», «Поручик Голицын» и «Прощание славянки».

* 64 года исполняется Александре Захаровой — актрисе театра и кино, народной артистке России, звезде картин «Тонкая штучка» и «Мастер и Маргарита».

* 46 лет исполняется Винус Уильямс — американской теннисистке, многократной победительнице турниров Большого шлема и четырехкратной олимпийской чемпионке.

* 33 года исполняется Никите Кучерову — российскому хоккеисту, двукратному обладателю Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».

* 27 лет исполняется Елене Рыбакиной — теннисистке российского происхождения и победительнице Уимблдона-2022, ныне выступающей за Казахстан.