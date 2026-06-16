17 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Что отмечают в России и мире 17 июня
* Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
17 июня во всем мире напоминают о проблеме опустынивания и нехватки воды. Хотя многим кажется, что засуха угрожает только странам с жарким климатом, ее последствия затрагивают разные регионы планеты. Дефицит влаги приводит к снижению урожайности, истощению почв и сокращению кормовой базы для сельскохозяйственных животных. Именно поэтому ООН учредила этот день, чтобы привлечь внимание к сохранению плодородных земель и рациональному использованию природных ресурсов. Одной из международных инициатив в этой сфере стал проект Freshwater Challenge («Инициатива по защите пресной воды»), участники которого планируют к 2030 году восстановить 300 тыс. км рек по всему миру.
* Всемирный день мусорщика
Этот неофициальный праздник посвящен людям, которые ежедневно поддерживают чистоту в городах и населенных пунктах. От их работы зависят санитарное благополучие и комфорт миллионов жителей, однако профессия мусорщика далеко не везде пользуется заслуженным уважением. При этом в некоторых странах отношение к ней совсем иное. Например, в Швейцарии сотрудники служб по вывозу отходов могут зарабатывать больше учителей, а в Японии труд людей, отвечающих за чистоту, традиционно вызывает уважение. Всемирный день мусорщика — еще один повод вспомнить, насколько важна эта работа.
* Всемирный день крокодила
Крокодилы появились на Земле более 200 млн лет назад и считаются одними из древнейших современных рептилий. Однако сегодня многие их виды находятся под угрозой исчезновения. Среди основных причин специалисты называют браконьерство и незаконную торговлю изделиями из крокодиловой кожи. В этот день природоохранные организации рассказывают о проблемах сохранения популяций этих животных и напоминают о необходимости бережного отношения к дикой природе.
Крокодилы — мастера экономии кислорода. Под водой они могут задерживать дыхание до двух часов, если не двигаются. Это позволяет им подолгу оставаться в воде, выжидая жертву или укрываясь от врагов.
* День русского кваса
Этот неофициальный праздник посвящен одному из самых известных традиционных напитков русской кухни. Для многих квас ассоциируется с летом и жаркими днями, а рецепты его приготовления передаются из поколения в поколение. Вкус напитка зависит от технологии брожения, используемых ингредиентов и особенностей приготовления. Сегодня производители предлагают самые разные варианты — от классического хлебного кваса до напитков с добавлением ягод и пряностей. В XIX веке в России существовало более 150 разновидностей кваса. В честь праздника в разных городах проходят тематические мероприятия, посвященные истории и традициям квасоварения.
• День лейки. Это праздник в честь скромного, но незаменимого садового инструмента. Не забудьте в этот день полить свой сад или домашние цветы.
• День приманивания муз. Неофициальный праздник вдохновения появился в 2010 году в Санкт-Петербурге по инициативе объединения «Арт-Сфера». Дата символизирует середину года, время расцвета творческих сил. В 2010 году в этот день впервые прошли уличные мастер-классы, поэтические чтения и научные лекции. Позже праздник распространился по всей России.
• День яблочного штруделя. Штрудель — традиционный австрийский десерт, первый рецепт которого датирован 1697 годом. Дата праздника выбрана в честь начала лета и сезона ранних яблок. Сегодня есть повод побаловать себя и близких вкусной выпечкой.
Что отмечают в разных странах 17 июня
День независимости — Исландия. 17 июня 1944 года Исландия окончательно вышла из унии с Данией и стала независимой республикой. Дата выбрана неслучайно: в этот день родился Йоун Сигюрдссон — лидер исландского национального движения XIX века, которого считают одним из символов борьбы за независимость страны. Сегодня 17 июня — главный государственный праздник Исландии. По всей стране проходят торжественные церемонии, концерты, шествия и народные гулянья.
День авиации — Румыния. Праздник связан с именем румынского инженера и авиаконструктора Аурела Влайку. 17 июня 1910 года он совершил один из первых в стране полетов на самолете собственной конструкции. Сегодня в Румынии в этот день чествуют летчиков, инженеров, диспетчеров и всех, чья работа связана с авиацией. В разных городах проходят авиашоу, выставки и торжественные мероприятия.
День «Ешьте овощи» — США. Этот неофициальный праздник напоминает о важности сбалансированного питания и призывает включать в рацион больше овощей. По данным американских исследований, лишь небольшая часть взрослых жителей США употребляет рекомендованное количество овощей. В 2010-х годах популяризации здорового образа жизни уделяла внимание и первая леди Мишель Обама, которая продвигала инициативы, связанные с правильным питанием и выращиванием овощей.
Фестиваль «Опернплацфест» — Германия. Ежегодно во Франкфурте-на-Майне проходит фестиваль Opernplatzfest, считающийся одним из самых известных городских праздников. Его проводят на площади перед Старой оперой, восстановленной после Второй мировой войны. Фестиваль впервые состоялся в 1978 году. В течение нескольких дней гостей ждут выступления музыкантов, уличные представления и гастрономические площадки с блюдами разных кухонь мира.
Религиозные праздники 17 июня
* День памяти преподобного Мефодия Пешношского
В юности Мефодий стал учеником преподобного Сергия Радонежского. Получив благословение наставника, он отправился в уединенное место за рекой Яхромой, где построил келью и начал вести отшельническую жизнь. Однако вскоре к нему стали приходить люди, однажды обитель посетил и сам Сергий Радонежский. Он посоветовал своему ученику возвести храм и основать монастырь. Мефодий последовал этому совету и заложил Николо-Пешношский монастырь, став его первым игуменом. После смерти преподобного похоронили в стенах основанной им обители. В 1549 году Московский собор причислил Мефодия Пешношского к лику святых.
* День памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского
Святителя Митрофана почитают как первого патриарха Константинополя. Он происходил из знатной римской семьи. Согласно церковному преданию, его отец Дометий, брат императора, принял христианство. Из-за гонений семья переселилась в Византию.
Дометий стал епископом, затем епископскую кафедру занял его сын Пров, а после него — Митрофан. Император Константин Великий высоко ценил мудрость святителя. После переноса столицы в Византий, который позже получил название Константинополь, Митрофана возвели в сан первого патриарха новой столицы.
Из-за преклонного возраста святитель не смог лично присутствовать на Первом Вселенском соборе в Никее и направил туда своего представителя Александра. Перед смертью он пророчески указал, что через десять дней покинет мир, назвал преемника (Александра), а также предсказал будущих патриархов и испытания в борьбе с арианством. Все пророчества сбылись. Святитель скончался в глубокой старости. По преданию, ему было 117 лет.
Народные праздники 17 июня
* Митрофан Навозник
В этот день православная церковь вспоминает святителя Митрофана Константинопольского. В народном календаре праздник получил название «Митрофан Навозник». Оно связано с крестьянским бытом: навоз считался одним из главных удобрений, от которого во многом зависел будущий урожай. Люди верили, что если хорошо подкормить землю именно 17 июня, она щедро отблагодарит осенью.
С этим днем были связаны и различные поверья. Например, не рекомендовалось хлопать друг друга по плечу — считалось, что так можно навлечь болезни и неприятности. По народным представлениям, не стоило и купаться: верили, что в это время водяной особенно опасен для неосторожных людей. В некоторых губерниях хозяева обходили поля с зажженной свечой, замыкая символический круг вокруг посевов, чтобы уберечь их от сглаза и нечистой силы.
Именины 17 июня
* Иван;
* Мария;
* Марфа;
* Митрофан;
* Петр;
* Софья.
Приметы: что можно и что нельзя делать 17 июня
* Приметы о погоде
Ветер дует с севера — жди ненастья.
Духота на восходе солнца к ненастью.
Если 17 июня идет дождь, то и следующие два-три дня будут дождливыми.
Радуга взошла на востоке — к ясной погоде, на западе — к дождю.
Вечерний туман после дождя принесет солнечную и жаркую погоду.
Что можно делать 17 июня
* Удобрять почву — вносить навоз, золу, компост — подкормка в этот день обеспечит богатый урожай.
* Заниматься хозяйством — готовить землю к будущим посадкам, ухаживать за огородом.
* Вспоминать святителя Митрофана Константинопольского — молиться ему о благополучии и плодородии.
* Девушкам украшать волосы красными лентами и ходить в гости, раздавая угощения, чтобы привлечь внимание женихов.
* Печь сладости.
Что нельзя делать 17 июня
* Хлопать друг друга по плечу — так можно «нахлопать» болезнь, неудачу или сглаз.
* Купаться в открытых водоемах — люди верили, что водяной может утянуть на дно.
* Лениться и пропускать удобрение земли — иначе урожай будет скудным.
* Ссориться и ругаться — особенно на поле или около дома, чтобы не «отпугнуть» удачу.
* Выкидывать хлебные крошки и остатки еды — это могло привлечь голод в дом.
Лунный календарь 17 июня
Фаза Луны: растущая Луна, 3-й лунный день.
Луна в знаках зодиака Рак и Лев.
Астрологи считают, что третий лунный день отличается высокой энергетикой, поэтому важно направить силы в конструктивное русло. Это подходящее время для инициативы, занятий спортом и дел, которые требуют решительности и уверенности в себе. В первой половине дня Луна находится в знаке Рака. Считается, что этот период располагает к спокойным занятиям: домашним делам, заботе о близких и созданию уюта. После 15:00 Луна переходит в знак Льва, а, значит, наступает более благоприятное время для активных действий, важных разговоров и решения ответственных вопросов.
Согласно астрологическим рекомендациям, 17 июня хорошо подходит для физической активности, старта новых проектов, ухода за собой, стрижки и косметических процедур. Вторую половину дня также считают удачной для встреч и переговоров. При этом астрологи советуют не торопиться с крупными финансовыми решениями, избегать необдуманных трат и не подписывать важные денежные документы. Кроме того, день считается не самым подходящим для новых знакомств и выяснения отношений с близкими.
17 июня день рождения отмечают люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух. В астрологии Близнецов считают любознательными, общительными и легкими на подъем. Им приписывают гибкость мышления, умение быстро адаптироваться к новым обстоятельствам и широкий круг интересов.
Какие исторические события произошли 17 июня
* 1789 год — во Франции депутаты третьего сословия Генеральных штатов провозгласили себя Национальным собранием. Это стало одним из ключевых событий, положивших начало Великой французской революции.
* 1856 год — Республиканская партия США на съезде в Филадельфии выдвинула первого кандидата в президенты страны.
* 1885 год — в Нью-Йорк на пароходе прибыла Статуя Свободы, подарок США от французского народа.
* 1898 год — Сенат США проголосовал за аннексию Гавайских островов, это положило начало их превращению в территорию США.
* 1940 год — в селе Мещеры Горьковской области выпал дождь из серебряных монет XVI–XVII веков. По одной из версий, сильный смерч поднял в воздух монеты из размытого клада и разбросал их по окрестностям.
* 1940 год — в Латвию и Эстонию вошли советские войска, что предшествовало присоединению стран к СССР.
* 1941 год — верховное командование вермахта отдало приказ об осуществлении плана «Барбаросса». Нападение на СССР было назначено на 22 июня.
* 1950 год — американский хирург Ричард Лоулер провел первую в мире успешную операцию по пересадке почки человеку, она заняла 45 минут.
* 1970 год — ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал полностью автоматизированную карманную модель камеры для моментальной печати фото — Polaroid SX-70.
* 1972 год — полиция арестовала пятерых агентов, пытавшихся установить прослушку в здании отеля «Уотергейт» в Вашингтоне. Развившийся скандал привел к отставке президента США Ричарда Никсона.
* 1980 год — группа Led Zeppelin отправилась в последнее европейское турне. Спустя три месяца умер барабанщик Джон Бонем, и коллектив распался.
* 1982 год — президент США Рональд Рейган выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где назвал Советский Союз «империей зла» в самый разгар Холодной войны.
* 1985 год — кабельная телесеть Discovery начала вещание. Впоследствии канал стал одним из крупнейших научно-популярных в мире.
* 1991 год — в ЮАР отменили один из ключевых законов эпохи апартеида, предусматривавший расовую классификацию населения.
Кто родился 17 июня
* В 1856 году родился Франц Рубо — российский художник, который работал над панорамами «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва».
* В 1882 году родился Игорь Стравинский — композитор, который создал произведения «Весна священная», «Петрушка» и «Жар-птица». За многочисленные музыкальные эксперименты Стравинского называли одним из музыкальных новаторов XX века.
* В 1900 году родился Мартин Борман — немецкий политик, один из ближайших соратников Адольфа Гитлера и руководителей нацистской партии.
* В 1920 году родилась Сэцуко Хара — киноактриса фильмов Акиры Куросавы, одна из самых известных актрис Японии XX века.
* В 1926 году родился Леонид (Леня) Голиков — советский партизан, пионер-герой, участник Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза.
* В 1929 году родился Тигран Петросян — советский шахматист и международный гроссмейстер.
• В 1984 году умерла Клавдия Шульженко — советская эстрадная певица, актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
• В 1994 году умер Юрий Нагибин — советский писатель и сценарист.
• В 2006 году умер Давид Кугультинов — советский и калмыцкий поэт, Народный поэт Калмыкии.
• В 2007 году умер Джанфранко Ферре — итальянский модельер.
Кто отмечает день рождения 17 июня
* 82 года исполняется Жанне Бичевской — народной артистке РСФСР и исполнительнице народных песен и романсов. Певица исполнила в том числе композиции «Пел соловей», «Поручик Голицын» и «Прощание славянки».
* 64 года исполняется Александре Захаровой — актрисе театра и кино, народной артистке России, звезде картин «Тонкая штучка» и «Мастер и Маргарита».
* 46 лет исполняется Винус Уильямс — американской теннисистке, многократной победительнице турниров Большого шлема и четырехкратной олимпийской чемпионке.
* 33 года исполняется Никите Кучерову — российскому хоккеисту, двукратному обладателю Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».
* 27 лет исполняется Елене Рыбакиной — теннисистке российского происхождения и победительнице Уимблдона-2022, ныне выступающей за Казахстан.