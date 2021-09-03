Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ракету Alpha компании Firefly Aerospace подорвали космические силы США 10:49
Брэд Питт снова судится с Анджелиной Джоли за детей 10:47
В Минпромторге назвали невозможным отказ от пластика к 2024 году 10:42
Российский футболист — о «Спартаке»: не могу переживать... 10:38
Экс-президент Финляндии Ахтисаари прекратил публичную деятельность из-за Альцгеймера 10:35
Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом 10:33
Крымский двойник Путина раскрыл размер гонорара 10:33
Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией 10:27
Собянин сообщил, что записался на онлайн-голосование 10:26
Мулла Барадар возглавит новое правительство в Афганистане 10:24
Бизнес

Владивосток сделают миллионником. На это потребуется 10 лет

На ВЭФ подписано соглашение о создании города Спутник под Владивостоком

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»
Городская агломерация Владивостока может достичь населения в 1 млн человек уже через 10 лет, заявил на ВЭФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Сначала построят небольшой пригород на 50 тыс. населения рядом с аэропортом. В том, что приморская столица в итоге достигнет миллионного населения, уверены и в Кремле. Однако полпред президента Юрий Трутнев ранее говорил, что для начала неплохо бы привести в порядок существующие города ДФО.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков 31 августа в интервью РБК заявил, что на Дальнем Востоке планируется создание агломерации с населением более 1 млн человек. Речь шла об объединении Владивостока с Артемом за счет строительства между ними нового города-спутника с населением около 300 тыс. человек. 2 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр сообщил новые подробности амбициозного проекта.

По словам Чекункова, новый город-миллионник может появиться уже через 10 лет. «Мы бы хотели запустить масштабный проект, уже рассчитанный не менее чем на 50 тыс. жителей, где будет спроектирован небольшой пригород Владивостока», — рассказал министр. Пригород будет располагаться рядом с аэропортом Кневичи в 35 минутах езды от столицы Приморья. После создания вокруг нее кольцевой автодороги все эти элементы станут Большим Владивостоком.

close
100%
Google/«Газета.Ru»

Мэр Владивостока Константин Шестаков отметил, что для создания на базе города миллионной агломерации есть и экономический фундамент. В первую очередь, это рыночная стоимость жилья.

«Я говорю об уже сформировавшемся спросе на квадратные метры во Владивостоке по достаточно высокой цене, рыночная цена жилой недвижимости во Владивостоке крайне привлекательна для инвестиций», — объяснил он. Шестаков добавил, что крупные застройщики уже интересуются этим проектом. В частности, они начали запрашивать большие земельные участки под жилые комплексы. Кроме того, по словам мэра, около 640 га территории Владивостока не используются «качественным образом», в будущем их можно использовать под проекты девелоперов.

Шестаков также упомянул, что еще в советские годы разрабатывался план строительства нового района Владивостока — Уссурийского. «Это 511 га, на которых возможна застройка. И мы в двух шагах от того, чтобы эти земельные участки были переданы в муниципалитет для комплексной застройки», — сообщил глава города.

Проект города-миллионника на базе Владивостока поддержал и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его мнению, усиление агломерации позволит как повысить качество жизни, так и снизить цены на жилье. Однако ранее Трутнев подчеркивал, что приоритетной задачей развития Дальнего Востока является не строительство новых городов, а приведение в порядок уже существующих. «Строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности. Примеры у нас есть. Город Циолковский строится под нужды космодрома Восточный. <...> Что же касается в целом ситуации с градостроительством, важно привести в порядок уже существующие города», — говорил полпред.

Он отмечал, что качество городской среды в макрорегионе сейчас существенно ниже среднероссийского показателя. «Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов. Мне кажется, что востребована прежде всего реновация существующих городов», — объяснил Трутнев. Регионы ДФО, по его словам, в ближайшие пять лет получат более 100 млрд руб. на модернизацию инфраструктуры.

В том, что столица Приморья со временем получит миллионное население, уверен и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С точки зрения потенциала, Владивосток рано или поздно станет миллионником. Конечно, хочется надеяться, что не только за счет объединения каких-то имеющихся спутников, но главным образом за счет роста населения», — заявил представитель Кремля.

Однако Песков констатировал, что пока что существует тенденция оттока населения из региона. Пресс-секретарь выразил надежду, что со временем этот тренд исчезнет.

В то же время и.о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока. «Экономический потенциал Хабаровского края и запланированные к реализации проекты позволяют это сделать тихо и без суеты», — подчеркнул глава региона. Позже он добавил, что население Хабаровска достигнет миллиона человек к 2034 году. «Мы будем вводить 1 млн кв. м в год уже в 2024 году, а это от 30 тыс. до 50 тыс. человек. Поэтому это очень легко считается: если мы с 2024 года вводим 1 млн кв. м (это условно 50 тыс.), умножаем на пять лет — это 250 тыс., это 2029 год, еще на пять — это 500 тыс.», — объяснял глава региона. Сейчас в Хабаровске проживают около 610 тыс. человек, во Владивостоке — 600 тыс.

Как рассказывал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в конце августа, вопросом роста населения Владивостока за счет строительства нового города (по предварительным данным, его так и могут назвать — Спутник) будут заниматься правительство Приморского края совместно с ВЭБ.РФ, его дочерней структурой «ПроГород» и Корпорацией развития Дальнего Востока. Предварительная оценка стоимости проекта — около 8 трлн руб., срок его окупаемости для частных или государственных инвестором должен составить 25 лет. Концепция развития магрорегиона предполагает в течение 15 лет привлечь на Дальний Восток до 2 млн человек. Министр утверждал, что Владивосток должен стать третьим по привлекательности городом России после Москвы и Санкт-Петербурга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Маск так не мог: частная ракета Alpha взорвалась в атмосфере
СМИ назвали успехом запуск частной ракеты Alpha, несмотря на взрыв
«Не иметь отношений с Россией невозможно»
Глава чешского МИДа призвал восстанавливать связи Праги и Москвы
Зарплаты выздоравливают после пандемии. Как изменился рынок вакансий
Эксперты видят на рынке труда растущие зарплатные ожидания
В Минпромторге назвали невозможным отказ от пластика к 2024 году
Путин заявил, что рассмотрит расширение льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Глава «Нафтогаза Украины» призвал ввести санкции против «Газпрома»
Шесть человек пострадали при теракте в супермаркете в Новой Зеландии
Новости и материалы
Ракету Alpha компании Firefly Aerospace подорвали космические силы США
Брэд Питт снова судится с Анджелиной Джоли за детей
Российский футболист — о «Спартаке»: не могу переживать за проигрывающих миллионеров
Экс-президент Финляндии Ахтисаари прекратил публичную деятельность из-за Альцгеймера
Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом
Крымский двойник Путина раскрыл размер гонорара
Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией
Собянин сообщил, что записался на онлайн-голосование
Мулла Барадар возглавит новое правительство в Афганистане
Месси чуть не сломали ногу в матче за сборную Аргентины
Путин анонсировал расширение Северного морского пути
Путин анонсировал масштабное обновление почты в России
Группу Måneskin обвинили в срыве выступления Maruv
Путин признался, что не пользуется мобильным телефоном
Полузащитник «Краснодара» не поможет сборной России в матче с Кипром
Путин: на Курилах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса
Путин: экономическая жизнь в России восстанавливается
Защитник сборной России не сыграет с Кипром
Все новости
«Там был провал Советской армии». Возьмут ли талибы* Панджшерское ущелье
Эксперты считают, что «Талибан*» рискует повторить в Панджшере советский опыт
«Прятались в подвале»: как россияне пережили удар «Иды»
Проживающие в США россияне рассказали о последствиях урагана
«Отказывается платить»: адвокат Костюшкина о деле против Монеточки
Представитель Стаса Костюшкина объяснил суть претензий к Монеточке
Мастерами кунг-фу не рождаются
Рецензия на 25-й фильм киновселенной Marvel — «Шан-Чи и легенда десяти колец»
COVID-19: ждать ли подъема заболеваемости этой осенью
Глава Роспотребнадзора назвала условия, при которых коронавирус «обеспечит себе рост»
Дорогой узор. Белорусская художница потребовала гонорар после песни Ротару
На концерте в День независимости Украины художница из Белоруссии обнаружила плагиат
Королева вампиров: Сальме Хайек — 55
Звери без «крыши». Почему исчезают животные
В Минприроды признали исчезнувшими 11 видов птиц, рыб и млекопитающих
Бизнес, деньги, интервью: в деле каталонских сепаратистов нашли «русский след»
В СМИ появилась переписка главы канцелярии Карлоса Пучдемона с «российскими шпионами»
Ошибка или проверка знаний: мнения преподавателей об открытом уроке Путина
Оговорку Путина назвали неслучайной — что думают об этом учителя истории
Место ДТП можно покинуть безнаказанно. Но юристы этого делать не советуют
ВС России разъяснил правила оставления места аварии
«Закрывают глаза на нарушения»: почему в России запретят стройки в заповедниках
Ущерб от незаконной вырубки леса в ООПТ России составил 1 млрд руб. в 2020 году
Самосуд над предполагаемым педофилом в Самаре. Что известно о деле
СМИ: отец девочки из Самары зарезал друга — в его телефоне были видео изнасилований
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях