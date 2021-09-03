Новый город создадут в 30 километрах от Владивостока

Новый город Спутник с 2,8 млн квадратных метров жилья планируется создать недалеко от Владивостока. Об этом сообщает ТАСС.

«Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», менее чем в 30 км от Владивостока. Город будет рассчитан на проживание 300 тыс. жителей, а площадь застройки составит 925 га, в рамках проекта планируется построить 2,8 млн кв. м. жилья. Вместе с населением городов Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить миллион человек», — говорится в сообщении пресс-служба ВЭБ.РФ.

ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ) подключится к разработке плана города — оно выступит мастер-девелопером и займется реализацией мероприятий по развитию проекта.

Ранее сообщалось, что Владивосток планируется расширить, чтобы он в обозримом будущем стал первым городом-миллионником на Дальнем Востоке.

Сейчас население Владивостока — 600, 9 тыс. человек.