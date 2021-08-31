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Трутнев рассказал, будут ли строить новые города на Дальнем Востоке

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что строительство новых городов на Дальнем Востоке пока нецелесообразно, нужно привести в порядок уже существующие. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Что касается Дальнего Востока, мы все-таки исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности», — сказал он.

Ранее Трутнев рассказал о планах государства создать свободную от налогов зону на Курилах. По его словам, правительство не только снимет ставки с налогов, но и освободит от налогов физических и юридических лиц, «которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах».

О намерении государства создать на Курильских островах офшор Трутнев рассказывал в декабре прошлого года. Тогда он заявил, что особый налоговый режим будет интересен в первую очередь тем компаниям с российским участием, которые попали под действие западных экономических санкций.

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