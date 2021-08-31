Артем войдет во Владивосток: как будут застраивать Дальний Восток

Правительство России рассматривает возможность создания первого города-миллионника на Дальнем Востоке. В качестве одного из вариантов Минвостокразвития предлагает объединить города Владивосток и Артем и построить между ними город-спутник. Крупные города также собираются построить в Сибири.

Еще один Спутник

Минвостокразвития в мае 2021 года зафиксировало двукратное снижение миграционного оттока населения из Дальневосточного федерального округа в период с 2015 по 2020 год — с 33 тыс. человек до 14,8 тыс. человек. Такого эффекта, как объяснял тогда глава министерства Алексей Чекунов, удалось достигнуть за счет правительственных спецпроектов и прочих мер поддержки, нередко называлась программа «Дальневосточный гектар».

Сейчас население самого крупного города Дальнего Востока — Владивостока — составляет чуть более 630 тыс. человек, и тенденция оттока населения из ДФО продолжается. Первоочередной миссией Минвостокразвития остается создание в ДФО «новой среды для жизни», заявил Чекунов в интервью РБК, опубликованном 31 августа. В частности, этому должно способствовать повышение популярности Владивостока у жителей России.

«Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. У него для этого все есть», — считает министр.

На Дальнем Востоке в рамках концепции планируется создать город-миллионник. По словам Чекунова, для этого

нужно объединить Владивосток и близлежащий город Артем (находится в 38 км от Владивостока и насчитывает свыше 100 тыс. человек), а также построить между ними город-спутник на 300 тыс. жителей.

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутником. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно», — пояснил Чекунов.

В России насчитываются десятки городов-спутников, входящих в агломерацию. Что интересно, также уже существует город с названием Спутник — этот жилой микрорайон находится в Пензе, там проживают свыше 100 тыс. человек. Во Владивостоке же с 2019 года тоже ведется строительство (им занимается торговая сеть DNS) города-спутника, однако он рассчитан лишь на 30 тыс. человек. Новый проект в ДФО, по информации источников РБК, будут осуществлять правительство Приморского края совместно с ВЭБ.РФ, его дочерней структурой «ПроГород» и Корпорацией развития Дальнего Востока.

В целом же концепция развития Дальнего Востока считает возможным привлечь до 2 млн человек в течение следующих 15 лет, подчеркнул Чекунов. Для этого потребуется построить более 60 млн кв. м жилой недвижимости, тогда как на сегодняшний день в регионе строится лишь 2,5 млн кв. м нового жилья ежегодно. По расчетам министерства, на новый инвестиционный проект по застройке ДФО потребуется не менее 8 трлн рублей, но он будет выгоден как государству, так и бизнесу.

«Примерно через 25 лет эти деньги вернулись бы инвестору, будь то бюджет или средства, привлеченные на рынке ценных бумаг», — сказал Чекунов, добавив, что в условиях нынешних бюджетных ограничений такой проект обсуждать трудно, и форсировать его нецелесообразно.

«Русский ковчег»

В начале августа с инициативой «освоить Сибирь заново» выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он предложил построить за Уралом несколько крупных экономических центров — от трех до пяти городов с населением до 1 млн человек — и впоследствии перенести столицу России в Сибирь. В Кремле идею главы Минобороны поддержали, назвав ее «важной» и «амбициозной», а президент Владимир Путин позднее заявил о необходимости предложений по развитию сибирских регионов страны, поскольку, по его мнению, «будущее России должно прирастать Сибирью».

Конкретики по реализации проекта Шойгу нет, однако в СМИ уже называются детали предстоящей стройки. Как стало известно URA.RU от высокопоставленного источника из Хакасии, новый город в Сибири хотят создать на основе города Электроград (его начинали строить в СССР, но в период перестройки бросили задумку) в Минусинской котловине — это местность на границе Хакасии и Красноярского края. Вопрос использования долины глава государства поручил правительству и РАН проработать еще два года назад, на ПМЭФ-2019.

Предполагается, что строительство стартует в 2022-м.

«Газете.Ru» же узнала, что, согласно проекту «Русский ковчег», планируется развивать Ангаро-Енисейский макрорегион, в который входят республики Тыва, Якутия, Хакасия, Красноярский край, Иркутская область. С точки зрения потенциала эти субъекты выделяются удобным расположением между Европой и Азией и ресурсами, однако сейчас инфраструктура там развита существенно хуже, чем во многих других регионах страны, а разрыв между возможным и фактическим развитием слишком большой — ВРП макрорегиона, например, в 3,7 раза меньше, чем у Москвы.