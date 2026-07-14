14 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

14 июля в России отмечают День смородины, а в мире занимаются развенчанием мифов об акулах и играют в интеллектуальные игры. День хаоса и беспорядка призывает людей хотя бы на один день отказаться от стремления к идеальности. По народному календарю сегодня — Летние Кузьминки, самое время варить малиновое варенье и гулять на природе. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 14 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 14 июля

* День смородины в России

К середине июля в большинстве регионов России начинается массовый сбор смородины. Эта кисло-сладкая ягода богата антиоксидантами, органическими кислотами и минеральными веществами. Она считается одной из самых витаминных ягод, особенно ценят черную смородину за высокое содержание аскорбиновой кислоты. Любопытный факт: в неспелых плодах витамина С содержится в несколько раз больше, чем в полностью созревших.

* День осведомленности об акулах

Праздник появился в 2002 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (признан в РФ нежелательной организацией и иноагентом) и Ассоциации охраны акул. Его цель — сформировать у общества более взвешенное отношение к этим огромным рыбам. Акулы играют очень важную роль в морских экосистемах. Их часто называют санитарами океана, потому что они помогают поддерживать баланс, отсеивая слабых и больных особей других видов. Вопреки сюжетам популярных фильмов ужасов, далеко не все акулы кровожадны: большинство видов вполне миролюбивы и питаются рыбой. Карликовая акула и вовсе не может навредить человеку, ведь ее длина достигает всего 26,5 см.

* Всемирный день интеллектуальных игр

Эта дата — отличный повод заняться развитием своей эрудиции, поиграть в шахматы, шашки или принять участие в квизе (интеллектуально-развлекательная игра, в которой участникам предлагают ответить на ряд вопросов из различных областей знаний). Ведь интеллектуальные игры — это не просто отличное развлечение, но и эффективный тренажер для мозга.

Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

* День хаоса и беспорядка

Второе название этого неофициального праздника — День пандемониума (pandemonium — столпотворение, смятение). Это слово стало широко известно благодаря поэме Джона Мильтона «Потерянный рай», где так называли столицу ада. Со временем термин стал обозначать крайний беспорядок. При этом смысл Дня хаоса и беспорядка вовсе не в том, чтобы устроить погром. Его идея — на время выйти из рутины, позволить себе что‑то спонтанное: сменить привычный маршрут, попробовать новое дело, взглянуть на привычные вещи под другим углом. А еще это повод принять внезапные и неприятные события в жизни: ведь именно из хаоса рождается порядок.

Необычные праздники 14 июля • День придумывания 27 слов на букву О. Этот забавный праздник родился в России. Его задача — привлечь внимание к богатству русского языка и потренировать мозг. Отлично сочетается с Всемирным днем интеллектуальных игр. • День стельки. Сегодня есть повод вспомнить о маленьком, но очень важном элементе обуви — стельке. Для проблемных, усталых ног ортопедические стельки — настоящее спасение. Только подбирать их важно с врачом.

Что отмечают в разных странах 14 июля

День взятия Бастилии — Франция. 14 июля 1789 года жители Парижа штурмом захватили крепость-тюрьму Бастилию, ставшую символом королевского абсолютизма и произвола. После нескольких часов боя гарнизон сдался, а комендант крепости погиб. Эти события стали одним из символов начала Великой французской революции. Вскоре Бастилию разобрали, а день ее взятия со временем стал главным национальным праздником Франции.

Парад в честь дня взятия Бастилии в Париже, Франция, 2024 г. Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

День миротворца — Южная Осетия. В 1992 году было принято соглашение между главами России, Грузии, Северной и Южной Осетии. Согласно документу, 14 июля на территорию Южной Осетии вошли миротворческие силы. Они помогли остановить эскалацию насилия и конфликт между сторонами.

День рождения кронпринцессы Виктории — Швеция. День рождения наследницы шведского престола — национальный праздник. В этом году Виктории исполняется 49 лет. По традиции в ее честь дадут салют, проведут концерты, ярмарки и театральные представления.

Кронпринцесса Швеции Виктория Anders Wiklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фестиваль «Славянский базар» в Витебске — Белоруссия. Сегодня в Витебске открывается международный фестиваль искусств «Славянский базар». Он проводится с 1992 года и за более чем 30 лет стал визитной карточкой Белоруссии. В разное время здесь выступали артисты из 70 стран. Основная программа длится неделю и включает конкурсы эстрадной песни (взрослый и детский), гала-концерты и выступления мировых звезд.

Религиозные праздники 14 июля

* День памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана

В православной традиции 14 июля вспоминают святых Косму и Дамиана — братьев-врачей, живших в Римской империи в III веке. Согласно преданию, они посвятили жизнь помощи людям, лечили больных и не брали за это платы, за что получили прозвище «безмездные врачи».

Во время гонений на христиан при императоре Карине братьев схватили и потребовали отречься от веры. Они отказались, после чего были казнены. По церковному преданию, во время суда над братьями император Карин внезапно заболел и исцелился после молитвы Космы и Дамиана. Это чудо, как говорится в житии святых, заставило многих уверовать.

Сегодня в православных храмах проходят богослужения, а верующие обращаются к Косме и Дамиану с молитвами о здоровье и помощи в болезнях. Частица их мощей хранится в московском храме Космы и Дамиана Римских в Старых Панех.

Святые мученики-бессребреники Косма и Дамиан Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Народные праздники 14 июля

* Летние Кузьминки

В народном календаре 14 июля называли Летними Кузьминками — днем, связанным с памятью святых Кузьмы и Демьяна. В этот период продолжались летние полевые работы: крестьяне занимались сенокосом, огородами и сбором первого урожая.

Считалось, что в этот день нужно обязательно набрать малины и крыжовника. Ягоды не только ели просто так, но и готовили из них варенье и пекли пироги.

После завершения работ устраивали праздничные гуляния. Девушки собирались вместе, готовили особую кашу-сыпчину, в которую каждый участник добавлял свои продукты, а затем пели, танцевали и водили хороводы.

Именины 14 июля

* Ангелина,

* Василий,

* Демьян,

* Иван,

* Константин,

* Кузьма,

* Лев,

* Никодим,

* Павел,

* Петр.

Приметы: что можно и что нельзя делать 14 июля

Приметы о погоде

На деревьях и кустах листья пожелтели — лето будет недолгим.

В лесу птицы поют и щебечут — к ясному, теплому дню.

С запада подул сильный ветер — вскоре погода испортится.

Утро небо затянуло тучами — жди грозы.

Луна окрасилась в алый — к холодам.

Пауки сидят на своей паутине и не прячутся — к теплу.

Что можно делать 14 июля

* Сходить в храм и помолиться Косме и Дамиану.

* Работать в огороде и на поле.

* Собирать малину, крыжовник, смородину и другую ягоду.

* Варить из ягод варенье и компоты.

* Просить у близких прощения за причиненные обиды — поможет укрепить отношения.

* Помогать тем, кто нуждается. Особенно, если к вам лично обращаются с просьбой.

* Гулять на природе и дышать свежим воздухом.

Что нельзя делать 14 июля

* Ссориться, ругаться, выяснять отношения.

* Отказывать просящему.

* Грустить и предаваться унынию.

* Хвастаться дорогими покупками — считается, что так можно спугнуть удачу.

* Завидовать окружающим — можно свое счастье растерять.

Лунный календарь 14 июля

Фаза Луны: новолуние, 1-й лунный день.

Луна в знаке зодиака Рак.

По мнению эзотериков, новолуние — не лучший день для важных дел и новых начинаний из-за нехватки лунной энергии. В плане работы можно заниматься рутинными задачами, запуск крупных проектов лучше чуть сдвинуть. В это время важно сэкономить силы. Полезно уделить время себе: позаботиться о здоровье, отдохнуть, выбраться на прогулку, сходить на массаж или в бассейн. День идеален для путешествий и отпуска. Хорошо провести первые лунные сутки в одиночестве.

14 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Это очень ранимые и чувствительные натуры, прекрасные аналитики и надежные партнеры. Они любят стабильность во всех сферах жизни.

Какие исторические события произошли 14 июля

* 1099 год — в ходе первого Крестового похода начался штурм Иерусалима крестоносцами. Возглавил атаку граф Готфрид Бульонский.

* 1867 год — Альфред Нобель впервые испытал динамит в карьере в Рэдхилл в Великобритании.

* 1896 год — на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде публике представлен первый русский серийный автомобиль. Средство передвижения, внешне напоминавшее карету без лошадей, принадлежало отставному лейтенанту Евгению Яковлеву и хозяину каретных мастерских Петру Фрезе.

* 1897 год — в Российской империи официально появился выходной день — воскресенье.

* 1901 год — в ходе борьбы с пьянством в Москве основано Общество попечительства о народной трезвости. В его задачи входила пропаганда трезвых свадеб и иных праздников, издание антиалкогольной литературы и другая просветительская деятельность.

* 1933 год — стартовала Арктическая экспедиция на пароходе «Челюскин» под руководством Отто Шмидта.

* 1941 год — на фронте впервые применили секретное оружие — установку «Катюша». Именно эти боевые машины стали одним из символов победы в Великой Отечественной войне.

* 1952 год — американская компания General Motors впервые в мире начала устанавливать на машинах кондиционеры.

* 1983 год — вышла знаменитая игра «Марио». Изначально она предназначалась для игровых автоматов, позже была адаптирована для консолей.

Оригинальная версия Mario Bros для аркадных автоматов Wikimedia Commons

Кто родился 14 июля

* В 1743 году родился Гавриил Державин — русский государственный деятель и поэт.

* В 1800 году родился Жан Дюма — французский химик, основатель органической химии.

* В 1862 году родился Густав Климт — австрийский художник, один из основателей венского модерна в живописи, автор знаменитого «Поцелуя».

* 1903 году родился Ирвинг Стоун — американский писатель, один из основоположников биографического романа.

* В 1910 году родился Уильям Ханна — американский мультипликатор, один из создателей знаменитых анимационных персонажей Том и Джерри.

* В 1918 году родился Ингмар Бергман — шведский режиссер, снявший «Земляничную поляну» и «Фанни и Александра».

* В 1939 году родился Карел Готт — чешский певец, получивший большую популярность в СССР.

Кто скончался 14 июля • В 1910 году умер Мариус Петипа — французский и российский артист балета, балетмейстер, педагог и театральный деятель.

• В 1968 году умер Константин Паустовский — русский писатель.

• В 2025 году умер Александр Митта — советский и российский кинорежиссер, продюсер и актер.

• В 2025 году умер Юрий Мороз — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер.

Кто отмечает дни рождения 14 июля

* 84 года исполняется Хавьеру Солане — испанскому ученому-физику и политику, с 1995 по 1999 год занимавшему пост генерального секретаря НАТО.

* 80 лет исполняется Владимиру Белоусову — советскому прыгуну с трамплина, олимпийскому чемпиону.

* 66 лет исполняется Полине Дашковой — российской писательнице, работающей в детективном жанре.

* 60 лет исполняется Мэттью Фоксу — американскому актеру, известному по сериалу «Остаться в живых».

* 47 лет исполняется Сергею Игнашевичу — бывшему футболисту, обладателю Кубка УЕФА и шестикратному чемпиону России.

* 40 лет исполняется Пелагее — российской певице, заслуженной артистке РФ.

* 38 лет исполняется Конору Макгрегору — бойцу смешанных единоборств.

* 36 лет исполняется Яну Непомнящему — российскому шахматисту, гроссмейстеру, вице-чемпиону мира.