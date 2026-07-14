14 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Что отмечают в России и мире 14 июля
* День смородины в России
К середине июля в большинстве регионов России начинается массовый сбор смородины. Эта кисло-сладкая ягода богата антиоксидантами, органическими кислотами и минеральными веществами. Она считается одной из самых витаминных ягод, особенно ценят черную смородину за высокое содержание аскорбиновой кислоты. Любопытный факт: в неспелых плодах витамина С содержится в несколько раз больше, чем в полностью созревших.
* День осведомленности об акулах
Праздник появился в 2002 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (признан в РФ нежелательной организацией и иноагентом) и Ассоциации охраны акул. Его цель — сформировать у общества более взвешенное отношение к этим огромным рыбам. Акулы играют очень важную роль в морских экосистемах. Их часто называют санитарами океана, потому что они помогают поддерживать баланс, отсеивая слабых и больных особей других видов. Вопреки сюжетам популярных фильмов ужасов, далеко не все акулы кровожадны: большинство видов вполне миролюбивы и питаются рыбой. Карликовая акула и вовсе не может навредить человеку, ведь ее длина достигает всего 26,5 см.
* Всемирный день интеллектуальных игр
Эта дата — отличный повод заняться развитием своей эрудиции, поиграть в шахматы, шашки или принять участие в квизе (интеллектуально-развлекательная игра, в которой участникам предлагают ответить на ряд вопросов из различных областей знаний). Ведь интеллектуальные игры — это не просто отличное развлечение, но и эффективный тренажер для мозга.
* День хаоса и беспорядка
Второе название этого неофициального праздника — День пандемониума (pandemonium — столпотворение, смятение). Это слово стало широко известно благодаря поэме Джона Мильтона «Потерянный рай», где так называли столицу ада. Со временем термин стал обозначать крайний беспорядок. При этом смысл Дня хаоса и беспорядка вовсе не в том, чтобы устроить погром. Его идея — на время выйти из рутины, позволить себе что‑то спонтанное: сменить привычный маршрут, попробовать новое дело, взглянуть на привычные вещи под другим углом. А еще это повод принять внезапные и неприятные события в жизни: ведь именно из хаоса рождается порядок.
• День придумывания 27 слов на букву О. Этот забавный праздник родился в России. Его задача — привлечь внимание к богатству русского языка и потренировать мозг. Отлично сочетается с Всемирным днем интеллектуальных игр.
• День стельки. Сегодня есть повод вспомнить о маленьком, но очень важном элементе обуви — стельке. Для проблемных, усталых ног ортопедические стельки — настоящее спасение. Только подбирать их важно с врачом.
Что отмечают в разных странах 14 июля
День взятия Бастилии — Франция. 14 июля 1789 года жители Парижа штурмом захватили крепость-тюрьму Бастилию, ставшую символом королевского абсолютизма и произвола. После нескольких часов боя гарнизон сдался, а комендант крепости погиб. Эти события стали одним из символов начала Великой французской революции. Вскоре Бастилию разобрали, а день ее взятия со временем стал главным национальным праздником Франции.
День миротворца — Южная Осетия. В 1992 году было принято соглашение между главами России, Грузии, Северной и Южной Осетии. Согласно документу, 14 июля на территорию Южной Осетии вошли миротворческие силы. Они помогли остановить эскалацию насилия и конфликт между сторонами.
День рождения кронпринцессы Виктории — Швеция. День рождения наследницы шведского престола — национальный праздник. В этом году Виктории исполняется 49 лет. По традиции в ее честь дадут салют, проведут концерты, ярмарки и театральные представления.
Фестиваль «Славянский базар» в Витебске — Белоруссия. Сегодня в Витебске открывается международный фестиваль искусств «Славянский базар». Он проводится с 1992 года и за более чем 30 лет стал визитной карточкой Белоруссии. В разное время здесь выступали артисты из 70 стран. Основная программа длится неделю и включает конкурсы эстрадной песни (взрослый и детский), гала-концерты и выступления мировых звезд.
Религиозные праздники 14 июля
* День памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана
В православной традиции 14 июля вспоминают святых Косму и Дамиана — братьев-врачей, живших в Римской империи в III веке. Согласно преданию, они посвятили жизнь помощи людям, лечили больных и не брали за это платы, за что получили прозвище «безмездные врачи».
Во время гонений на христиан при императоре Карине братьев схватили и потребовали отречься от веры. Они отказались, после чего были казнены. По церковному преданию, во время суда над братьями император Карин внезапно заболел и исцелился после молитвы Космы и Дамиана. Это чудо, как говорится в житии святых, заставило многих уверовать.
Сегодня в православных храмах проходят богослужения, а верующие обращаются к Косме и Дамиану с молитвами о здоровье и помощи в болезнях. Частица их мощей хранится в московском храме Космы и Дамиана Римских в Старых Панех.
Народные праздники 14 июля
* Летние Кузьминки
В народном календаре 14 июля называли Летними Кузьминками — днем, связанным с памятью святых Кузьмы и Демьяна. В этот период продолжались летние полевые работы: крестьяне занимались сенокосом, огородами и сбором первого урожая.
Считалось, что в этот день нужно обязательно набрать малины и крыжовника. Ягоды не только ели просто так, но и готовили из них варенье и пекли пироги.
После завершения работ устраивали праздничные гуляния. Девушки собирались вместе, готовили особую кашу-сыпчину, в которую каждый участник добавлял свои продукты, а затем пели, танцевали и водили хороводы.
Именины 14 июля
* Ангелина,
* Василий,
* Демьян,
* Иван,
* Константин,
* Кузьма,
* Лев,
* Никодим,
* Павел,
* Петр.
Приметы: что можно и что нельзя делать 14 июля
Приметы о погоде
На деревьях и кустах листья пожелтели — лето будет недолгим.
В лесу птицы поют и щебечут — к ясному, теплому дню.
С запада подул сильный ветер — вскоре погода испортится.
Утро небо затянуло тучами — жди грозы.
Луна окрасилась в алый — к холодам.
Пауки сидят на своей паутине и не прячутся — к теплу.
Что можно делать 14 июля
* Сходить в храм и помолиться Косме и Дамиану.
* Работать в огороде и на поле.
* Собирать малину, крыжовник, смородину и другую ягоду.
* Варить из ягод варенье и компоты.
* Просить у близких прощения за причиненные обиды — поможет укрепить отношения.
* Помогать тем, кто нуждается. Особенно, если к вам лично обращаются с просьбой.
* Гулять на природе и дышать свежим воздухом.
Что нельзя делать 14 июля
* Ссориться, ругаться, выяснять отношения.
* Отказывать просящему.
* Грустить и предаваться унынию.
* Хвастаться дорогими покупками — считается, что так можно спугнуть удачу.
* Завидовать окружающим — можно свое счастье растерять.
Лунный календарь 14 июля
Фаза Луны: новолуние, 1-й лунный день.
Луна в знаке зодиака Рак.
По мнению эзотериков, новолуние — не лучший день для важных дел и новых начинаний из-за нехватки лунной энергии. В плане работы можно заниматься рутинными задачами, запуск крупных проектов лучше чуть сдвинуть. В это время важно сэкономить силы. Полезно уделить время себе: позаботиться о здоровье, отдохнуть, выбраться на прогулку, сходить на массаж или в бассейн. День идеален для путешествий и отпуска. Хорошо провести первые лунные сутки в одиночестве.
14 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Это очень ранимые и чувствительные натуры, прекрасные аналитики и надежные партнеры. Они любят стабильность во всех сферах жизни.
Какие исторические события произошли 14 июля
* 1099 год — в ходе первого Крестового похода начался штурм Иерусалима крестоносцами. Возглавил атаку граф Готфрид Бульонский.
* 1867 год — Альфред Нобель впервые испытал динамит в карьере в Рэдхилл в Великобритании.
* 1896 год — на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде публике представлен первый русский серийный автомобиль. Средство передвижения, внешне напоминавшее карету без лошадей, принадлежало отставному лейтенанту Евгению Яковлеву и хозяину каретных мастерских Петру Фрезе.
* 1897 год — в Российской империи официально появился выходной день — воскресенье.
* 1901 год — в ходе борьбы с пьянством в Москве основано Общество попечительства о народной трезвости. В его задачи входила пропаганда трезвых свадеб и иных праздников, издание антиалкогольной литературы и другая просветительская деятельность.
* 1933 год — стартовала Арктическая экспедиция на пароходе «Челюскин» под руководством Отто Шмидта.
* 1941 год — на фронте впервые применили секретное оружие — установку «Катюша». Именно эти боевые машины стали одним из символов победы в Великой Отечественной войне.
* 1952 год — американская компания General Motors впервые в мире начала устанавливать на машинах кондиционеры.
* 1983 год — вышла знаменитая игра «Марио». Изначально она предназначалась для игровых автоматов, позже была адаптирована для консолей.
Кто родился 14 июля
* В 1743 году родился Гавриил Державин — русский государственный деятель и поэт.
* В 1800 году родился Жан Дюма — французский химик, основатель органической химии.
* В 1862 году родился Густав Климт — австрийский художник, один из основателей венского модерна в живописи, автор знаменитого «Поцелуя».
* 1903 году родился Ирвинг Стоун — американский писатель, один из основоположников биографического романа.
* В 1910 году родился Уильям Ханна — американский мультипликатор, один из создателей знаменитых анимационных персонажей Том и Джерри.
* В 1918 году родился Ингмар Бергман — шведский режиссер, снявший «Земляничную поляну» и «Фанни и Александра».
* В 1939 году родился Карел Готт — чешский певец, получивший большую популярность в СССР.
• В 1910 году умер Мариус Петипа — французский и российский артист балета, балетмейстер, педагог и театральный деятель.
• В 1968 году умер Константин Паустовский — русский писатель.
• В 2025 году умер Александр Митта — советский и российский кинорежиссер, продюсер и актер.
• В 2025 году умер Юрий Мороз — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер.
Кто отмечает дни рождения 14 июля
* 84 года исполняется Хавьеру Солане — испанскому ученому-физику и политику, с 1995 по 1999 год занимавшему пост генерального секретаря НАТО.
* 80 лет исполняется Владимиру Белоусову — советскому прыгуну с трамплина, олимпийскому чемпиону.
* 66 лет исполняется Полине Дашковой — российской писательнице, работающей в детективном жанре.
* 60 лет исполняется Мэттью Фоксу — американскому актеру, известному по сериалу «Остаться в живых».
* 47 лет исполняется Сергею Игнашевичу — бывшему футболисту, обладателю Кубка УЕФА и шестикратному чемпиону России.
* 40 лет исполняется Пелагее — российской певице, заслуженной артистке РФ.
* 38 лет исполняется Конору Макгрегору — бойцу смешанных единоборств.
* 36 лет исполняется Яну Непомнящему — российскому шахматисту, гроссмейстеру, вице-чемпиону мира.