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Владивосток может стать первым дальневосточным городом-миллионником

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что Владивосток планируется расширить, чтобы он в обозримом будущем стал первым городом на Дальнем Востоке, число жителей которого составит миллион человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы бы хотели запустить масштабный проект, уже рассчитанный на не менее 50 тысяч жителей, где будет спроектирован небольшой пригород Владивостока (город Спутник)... Находясь в непосредственной близости от аэропорта, 35 минут на машине до Владивостока, и в сочетании с созданием владивостокской кольцевой автодороги, вот эти три элемента могут стать Большим Владивостоком» — сказал министр.

Он отметил, что эта агломерация может появиться «на горизонте 10 лет». По его мнению, Владивосток заслуживает статуса города-миллионника, и его жители должны к этому стремиться.

Заявление было сделано на Восточном экономическом форуме, который проходит со 2 по 4 сентября в столице Приморья.

Ранее Чекунков предположил, что Дальний Восток может стать мировой столицей климатических проектов.

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