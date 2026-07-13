«Два часа ждали, когда повезут в суд»: что известно о задержании Бориса Надеждина

Политик Борис Надеждин несколько часов провел в отделе полиции в подмосковном Долгопрудном. Там в отношении него составили административный протокол из-за демонстрации снимка Алексея Навального. Изначально суд должен был рассмотреть дело сразу — но в итоге задержанного отпустили под обязательство о явке. Теперь экс-депутат Госдумы ожидает заседания, которое назначено на 17 июля.

Экс-депутат Госдумы Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) предстанет перед судом из-за фотографии Алексея Навального — 13 июля политика задержали в подмосковном Долгопрудном и доставили в отделение полиции, где составили на него протокол о публичной демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

О прибытии правоохранителей 63-летний политик сообщил в Telegram в 13:40 мск. Спустя несколько часов он опубликовал снимок протокола и написал, что его «везут в Долгопрудненский суд». Однако уже в 19:27 мск Надеждин заявил, что его отпустили — под обязательство явиться на судебное заседание в пятницу, 17 июля.

До пятницы я совершенно свободен! Уж не знаю, что там наверху происходит. Как только привезли в ОВД, сказали, что вот сейчас оформим протокол — и сразу в суд. Но в итоге два часа ждали, когда повезут в суд. А потом вынесли повестку на пятницу. Это ж неспроста», — написал он, прикрепив фотографию повестки.

В протоколе, опубликованном Надеждиным, указано, что 8 ноября 2023 года он разместил в своем Telegram-канале ссылку на видео Эльвиры Вихаревой (признана в РФ иностранным агентом) «Кандидат против Путина 2024». В этом ролике на протяжении десяти секунд демонстрировалось фото Алексея Навального . По информации «Осторожно, новости», публикация была удалена сегодня в 15:54 мск.

При этом адвокат политика Дмитрий Трунин заявил каналу RTVI, что сотрудники полиции не смогли отсмотреть сами материалы, по которым составлен протокол.

« Ни YouTube, ни Telegram-канал никто не осматривал, потому что тут нет такой технической возможности и нет VPN ни у кого . Ну, как нам сказали», — сказал представитель защиты.

Он также добавил, что хотел приобщить к делу благодарность Надеждину от президента России Владимира Путина, однако этого сделать не смогли — также из-за того, что «в ОВД Долгопрудного нет такой возможности». Трунин назвал задержание своего подзащитного незаконным, допустил, что оно связано с политической деятельностью, и выразил уверенность в благополучном исходе дела.

Надеждин — не первый, кто стал фигурантом административного дела об экстремисткой символики из-за изображений и упоминаний Навального. Так, в 2025-2026 годах по аналогичным делам были оштрафованы председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, глава фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов, депутат петербургского ЗакСа от той же партии Ольга Штанникова.

Экс-депутату, согласно санкции статьи, может грозить штраф от одной до двух тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток или же обязательные работы сроком до 100 часов. Также предусмотрена конфискация предмета правонарушения. Кроме того, лица, подвергнутые административному наказанию по этой статье, временно не могут участвовать в выборах .

На этом фоне за политика вступилась журналистка и телеведущая Ксения Собчак . «Борису Надеждину поддержка. Человек остался в России ведь в такие сложные времена», — написала она в Telegram-канале «Кровавая Барыня».

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Кто такой Борис Надеждин?

Надеждин родился в Ташкенте Узбекской ССР 26 апреля 1963 года. В 1969-м родители привезли его в Долгопрудный. Впоследствии Надеждин с отличием окончил Московский физико-технический институт и Московский юридический институт. Является кандидатом физико-математических наук. Вел преподавательскую деятельность.

В 1990-х был советником первого зампредседателя правительства РФ Бориса Немцова и помощником премьер-министра Сергея Кириенко . В 1999-2003 годах — депутат Госдумы III созыва от либеральной партии «Союз правых сил».

В 1990-1997 годах, а также в 2019-2024 годах был депутатом Совета депутатов городского округа Долгопрудный.

В 2023 году Надеждин выдвинулся кандидатом в президенты РФ от «Гражданской инициативы» и выступил против спецоперации на Украине. В 2024-м Центральная избирательная комиссия России отказала политику в регистрации из-за недействительных подписей в его поддержку. Верховный суд признал это решение законным.

Кроме того, Надеждин неоднократно принимал участие в общественно-политических ток-шоу на федеральных телеканалах.

17 июня 2026 года политик заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящие выборы в Госдуму. А 10 июля Минюст России включил Надеждина в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявили, что он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Кроме того, политик распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системе РФ, призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.