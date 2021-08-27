Запрет блокировки счетов ИП, отзыв лицензий у банков, штраф для Booking.com: экономические итоги недели

На прошедшей неделе банк Qiwi лишили одной из главных статей дохода, Верховный суд вступился за индивидуальных предпринимателей, аварийную систему ЭРА-ГЛОНАСС разрешили не ставить на автомобили из-за всемирного дефицита чипов. Об этих и других важных экономических событиях недели — в материале «Газеты.Ru».

Рекордные ставки по вкладам

В результате повышения ключевой ставки Банком России максимальная средняя ставка по вкладам в топ-10 российских банков (по объемам привлечения депозитов) составила 6,1% по итогам второй декады августа, сообщает ЦБ.

Это результат — рекордный с первой декады декабря допандемийного 2019-го. Причем некоторые аналитики считают, что ставки по депозитам будут расти и дальше, особенно если в следующую пятницу, 10 сентября, Банк России снова поднимет ключевую ставку на 25 или 50 б.п.

ФАС оштрафовала Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала сервис бронирования отелей Booking.com на 1,3 млрд рублей из-за «злоупотребления доминирующим положением на рынке».

В самой компании намерены обжаловать этот штраф. Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе сервиса, его доля на туристическом рынке составляет только 13%.

«Мы разочарованы сегодняшним решением Федеральной антимонопольной службы. Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали, — заявили представители компании. — Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, которое продолжает оказывать огромное влияние на Booking.com, наших партнеров и отрасль в целом. Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен».

Qiwi осталась без ставок

После утверждения НКО «Мобильная карта» единым центром учета перевода (ЕУЦП) ставок букмекерских контор, акции банка Qiwi обвалились на 5,4%, причём в моменте снижение превышало 8%. Ранее именно этот банк выступал роли Центра учета интерактивных ставок (ЦУПИС), как и «Мобильная карта», но в соответствии с новым законом, в конце сентября этого года на рынке должен остаться только один оператор. Заявки подали обе организации, но выиграла в этой борьбе именно «Мобильная карта».

Россияне понесли валюту в банки

Приток иностранной валюты на текущие банковские счета достиг рекордного за четыре года показателя: в первом полугодии 2021-го ее общий объем составил $35,6 млрд (прирост — 17,6%). Эксперты, опрошенные РБК объясняют это тем, что держать валюту на вкладах не выгодно, к тому же люди, опасаясь дальнейшего роста инфляции, предпочитают защищать свои доходы именно перекладывая средства в доллары и евро.

Цены на перелеты внутри страны упали на треть

В конце лета началась новая ценовая война между российскими авиаперевозчиками, из-за чего цены на билеты в одну сторону в период с сентября по декабрь подешевели до 17%, а в обе стороны — сразу на 30%. Об этом сообщили «Известия».

Вместе с тем источник издания сообщил, что выставленная на рынок провозная емкость составила почти 24 млн кресел, что можно считать рекордным показателем. Но собеседники «Известий» считают, что при росте расходов перевозчиков и падении доходных ставок, для многих из них эта война может обернуться значительными убытками.

Стальной прокат начал дешеветь

Введение экспортных пошлин для металлургов дало первые результаты: в середине августа трейдеры уже начали получать скидки до 10% на стальной прокат от крупнейших производителей, и при этом снижать цены для потребителей. «Коммерсантъ» объясняет это тем, что трейдеры стараются побыстрее избавиться от дорогих запасов металлопродукции. При этом осенью, пишет газета, стоит ожидать нового витка снижения цен — в районе 25-30%.

ЭРА-ГЛОНАСС пока можно не ставить

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разрешила временно не устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили, произведенные на территории ЕАЭС, за исключением тех, которые предназначены для перевозки детей и опасных грузов, выяснил «Коммерсантъ». По словам собеседников издания, такое решение было принято из-за глобального дефицита чипов, необходимых для производства автомобильной электроники. По словам источников издания, поставки некоторых компонентов сейчас занимают вплоть до 60 недель.

Верховный суд встал на защиту предпринимателей

Верховный суд России (ВС) встал на сторону индивидуальных предпринимателей в споре между налоговой службой и банков ВТБ, отстаивавшим интересы своих клиентов. Суть спора заключалась в том, что налоговики требовали заблокировать личные счета предпринимателей вместе с теми, которые были открыты для проведения коммерческих операций.

В результате рассмотрения спора ВС постановил, что блокировка личных счетов предпринимателей во внесудебном порядке недопустима, поскольку это не согласуется с инструкцией Банка России, определяющей расчетные и текущие счета как разные типы. Кроме того, полномочия самих налоговиков в отношении физических и юридических лиц «имеют принципиальные различия».

30 банков могут лишиться лицензии

В ближайший год без лицензии могут остаться 30 банков, или 8,7% участников рынка, пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА». Причём уже в первом полугодии регулятор отозвал лицензию у 24 организаций, и аннулировал ещё у 12. Основная причина, по которой ЦБ отзывал лицензии у банков — обслуживание азартных игр, ставок, букмекерских контор, часто не зарегистрированных в соответствии с законом. По мнению директора отдела валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, в дальнейшем борьба с такими банками продолжится, особенно в Москве, где до сих пор осталось много организаций с потенциальными признаками проведения сомнительных операций.

Выплаты военным и пенсионерам не скажутся на ключевой ставке

Единовременные выплаты всем российским пенсионерам, а так же военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов (по 10 и 15 тыс. рублей соответственно), предложенные президентом Владимиром Путиным, уже учтены в июльском прогнозе Банка России, и в целом не повлияют на проводимую в данный момент денежно-кредитную политику ЦБ, сообщили в пресс-службе регулятора РИА «Новости».

Вместе с тем в Банке России рассказали, что средства на выплаты будут взяты из дополнительных ненефтегазовых доходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов оценил необходимую для проведения этих выплат сумму примерно в 500 млрд рублей.