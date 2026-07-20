Она в белом, он — расстреливал детей. Как вам такая тюремная романтика?

В колонии «Черный дельфин», где отбывают пожизненный срок преступники и атмосфера не предполагает праздника, случилась свадьба! Тут такое иногда бывает: по расчету убийца или насильник находит себе невесту, чтобы получить «свободу от нар» — свидание на три дня.

Но сейчас все не так. 18-летняя Диана сама нашла жениха-убийцу и без всякого расчета вышла замуж за Ильназа Галявиева, того самого, который устроил нападение на казанскую гимназию №175. Как и положено, невеста была в белом.

Обычно за молодоженов принято радоваться и желать им здоровья. Но тут как-то не хочется желать жениху здоровья. А невесте вообще хочется пожелать найти другого жениха. Казалось бы: чужая свадьба, ну какое до нее дело? Но однако же она всех задела, и я уже который день не могу сформировать однозначного ответа на этот вопрос.

Краткая справка, без которой тут не обойтись: 11 мая 2021 года Ильназ взял ружье и пошел в свою бывшую гимназию, где он расстрелял девять человек — семерых детей и двоих учителей, еще 23 человека получили ранения. Двух мнений о его виновности быть не может, это ясно даже лесному пню, поэтому Галявиев получил пожизненное.

И тут возникает вопрос: в какой момент девушка, которой было всего 14 лет, когда она увидела Галявиева, влюбилась в него?

Как можно было найти привлекательным парня, которого проклинали все, потому что чужих детей не бывает? Я перечитала все интервью с ней (это было непросто), и с одной стороны она крайне уныла, а с другой — очень деятельна. Как говорится — ее бы активность, да на благое дело.

Диана сама начала писать письма Галявиеву, так и познакомились. Потом она стала защищать его и строчить жалобы в разные инстанции, требуя разобраться с питанием и с самочувствие заключенного. Потом добилась свидания, призналась в любви — и в итоге свадьба.

И тут мы вступаем на территорию «болотных огней» — это очень зыбкая земля миража, опасная граница между мирами.

Русская поговорка «от тюрьмы и от сумы не зарекайся» как бы всегда напоминает нам, что тюрьма — это часть жизни. Когда-то и за «колосок» сажали, и за джинсы. У нас есть тюремный фольклор, «Голуби летят над нашей зоной» и «Владимирский централ». В конце концов, у нас были такие заключенные, как Достоевский, Хармс и Солженицын.

Но нигде в литературе или стихах не было восхваления такого преступления, которое совершил Галявиев, потому что это та самая грань, которая отделяет преступника от беспредельщика, террориста и изувера. И выйти за него замуж и переехать поближе к колонии, как сделала Диана, — это не подвиг декабристки. Это так же далеко от подвига, как говяжья котлета от морской капусты.

Я подняла публикации пятилетней давности и обнаружила, что у убийцы Галявиева была своя фан-тусовка, и Диане еще пришлось побороться за его внимание. Люди находили его симпатичным, умным, скромным, несчастным. Я, читая это, пыталась найти валокордин.

Психология объясняет тот факт, что люди с неустойчивой психикой (и слабыми когнитивными способностями) очаровываются преступниками и даже стараются быть похожими на них.

И тут еще пресса подливает масла в огонь: публикации, кликбейт, яркие заголовки. Ощущение, что пишут про звезду, а не про убийцу.

И тут у меня, например, есть вопрос. А почему нельзя это минимизировать? Ну вот запретили в прессе снимать БПЛА, указывать точки атак и прочую информацию, потому что касается вопросов безопасности. А почему тогда нельзя ограничить популяризацию преступлений?

Или вот шоу «Ждули». Очень романтическая обертка: реалити-шоу о тех, кто строит отношения с мужчинами, находящимися за колючей проволокой. И потом примерно такой сюжет: Лариса ждет Олега, он выходит, изменяет ей, крадет бабушкины ложки. В этот момент Ларисе пишет Константин, тоже заключенный. Лариса думает: вот она, судьба, Константин все еще за решеткой и не сможет украсть бабушкино наследство. Она едет к нему на свидание, а потом и вовсе переезжает поближе к колонии. Константину оставалось сидеть еще 10 лет.

И все это — как и положено в шоу — увито красивой музыкой, рассуждениями, слезами и признаниями в любви. Смотришь и думаешь: такого не может быть. И правда: такого нет, будет еще хуже! Что популяризует это шоу, которого вышло уже четыре сезона? На кого тут надо равняться?

Это и есть болотные огни: когда то, что было в традиции, вдруг перерождается во что-то дикое и манит человека. И тут важно не поддаться на это, не пойти за нечистью в темное болото, а уйти прочь.

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