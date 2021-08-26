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Бизнес

Избежать дефицита. Белоруссия запретила экспорт зерна

СМИ: в Белоруссии урожайность зерновых оказалась на 30% ниже ожидаемой

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Егор Еремов/РИА «Новости»
Власти Белоруссии решили временно запретить вывоз зерна за рубеж. Под запрет попали пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо и другие злаки, а также семена рапса. Ограничения вводятся с 26 августа на ближайшие полгода. Запрещен и транзит этой продукции в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. По данным СМИ, в этом году урожайность зерновых в Белоруссии оказалась ниже ожидаемой на 30%.

Белоруссия установила временный запрет на вывоз зерна, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение принял Совет министров республики. Постановление об этом опубликовано 26 августа и будет действовать в течение ближайших шести месяцев.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — говорится в документе, опубликованном на национальном правовом портале Белоруссии. В список вошли пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо и другие злаки, а также семена рапса.

Запрещен и транзит этой продукции в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. В правительстве Белоруссии также поручили уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении мер нетарифного регулирования, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении временных мер на таможенной территории ЕАЭС, аналогичных принятым в республике.

Как пишет портал ej.by, в этом году урожайность зерновых оказалась ниже ожидаемой на 30%. «Правительство об этом молчит. Факт озвучил Евразийский банк развития, указав на него как на элемент устойчивости белорусской экономики. В таких условиях правительство просто вынуждено было защитить свой рынок, чтобы внутри страны не возник дефицит», — отмечает издание.

Сельское хозяйство обеспечивает около 6,8% валового внутреннего продукта Белоруссии. Его доля в экспорте республики достигает 19,8%. В отрасли, по данным за 2020 год, заняты 7,2% населения.

По некоторым оценкам доля аграрно-промышленного комплекса в ВВП Белоруссии в 2016 году составляла 9,2%, а в 2018-м — больше 7%. «Страна зарабатывает на экспорте сельхозпродукции $5 млрд в год. Беларусь существенно превосходит другие страны СНГ по производству и потреблению большинства видов сельхозпродукции на душу населения», — утверждает Белтелерадиокомпания.

«Население менее 9 млн человек»

Накануне первый руководитель Белоруссии Станислав Шушкевич в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в реальной независимости страны. «Мы абсолютно не чувствуем независимость от России. Наоборот, даже если наш президент Александр Лукашенко на словах против чего-то, в итоге он все делает, как того хочет Россия», — сказал бывший председатель Верховного Совета Белоруссии.

Шушкевич считает, что режим Лукашенко опасен для белорусской государственности. «Он превратил Беларусь в «плененную нацию». Мы — пленные. Он отучает пропагандой граждан от ценностей. У режима две составляющие: одни бандиты утверждают, что нет более святого, чем Лукашенко, их поддерживают милиция и армия. Многие уезжают, ходят слухи, что у нас население составляет уже менее 9 млн человек», — рассказал политик.

Он добавил, что считает ключевой поддержку РФ в сохранении Лукашенко у власти в 2020 году. В противном случае выборы 9 августа завершились бы сменой президента, согласился с Шушкевичем российский политик, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

«Без нефти и газа России, без российских денег, без российских безвозвратных кредитов на миллиарды долларов, без присутствия российских вооруженных сил непосредственно на территории республики Беларусь, без политической прямой личной поддержки Путина Лукашенко является политическим нулем. Даже нынешние белорусские элиты избавились бы от него после 9 августа, понимая, что мирная смена власти – это единственное, что спасает», — сказал Шлосберг.

Шушкевич также считает, что революционный сценарий в Белоруссии по-прежнему возможен. «Разве можно терпеть власть, которая не способна изменить ситуацию? А она не способна, к сожалению, мы это видим», — указал экс-председатель Верховного Совета Белоруссии.

«Лукашенко сейчас сложно, потому что тот уровень, который он получил на выборах, объем голосов не более 25% — это же уникальная ситуация была, украсть более 50% голосов! Он притом не поднялся, силовой блок над ним сидит, номенклатура – она себя пассивно ведет, он постоянно ее пугает, обещает, что российские войска введут, защищать их и так далее. То есть, ситуация не улучшается, она затягивается. А самое главное, нет денег – а деньги в Москве. Чтобы получить деньги, надо пообещать интеграцию. Чтобы получить интеграцию, надо что-то сделать, а делать ничего не хочется», — отметил в эфире «Эха Москвы» политолог Андрей Суздальцев.

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