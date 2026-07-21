«Простите, бываю жестким». Главком ВСУ Сырский извинился перед экс-министром Федоровым

Главком ВСУ Александр Сырский впервые прокомментировал разногласия с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Он утверждает, что не знал об их конфликте, считая отношения нормальными. Тем не менее, он попросил у экс-коллеги прощения. В то же время Сырский раскритиковал траты минобороны под руководством Федорова на беспилотники в ущерб другому оружию и зарплатам военных.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский извинился перед бывшим министром обороны страны Михаилом Федоровым за напряженность в рабочих отношениях. Соответствующий пост военный опубликовал в колонке на портале Militarnyi.

«Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю жестким», — написал Сырский.

Он выразил мнение, что споры вокруг руководства армией не должны сводиться к противостоянию отдельных персон, поскольку конфликты «выигрывает реальная работа, а не публичная драма вокруг нее».

Главком отрицает утверждения СМИ о том, что он выступал против развития направления дронов. В качестве аргумента Сырский напомнил, что именно он предложил создать в ВСУ Силы беспилотных систем. Однако он косвенно подтвердил, что был недоволен тратами минобороны под началом Федорова на дроны.

«Закупать нужно все, а не только то, что сейчас в тренде», — заявил военный.

Сырский раскритиковал решения Федорова по финансированию армии в целом, особенно перераспределение денег, выделенных на зарплаты военным, на закупку дронов .

Кроме того, он заявил, что «не имеет политических амбиций» и ответил на упрек в «отсутствии стратегии победы», указав, что этот вопрос не является публичным.

Не менее резко Сырский высказался и о проводимой Федоровым реформе армии и мобилизации: «Новые контракты были представлены более месяца назад. На сегодняшний день их подписали около 2000 военнослужащих на миллионную армию.

В то же время я получил большое количество демотивированных солдат и офицеров, которые ожидали одних условий, а получили другие. Само постановление по «эксперименту» вызывает серьезные юридические вопросы».

По его словам, командование ВСУ ждет изменений правил мобилизации и оказывает содействие, однако «реформа — законодательная и административная работа министерства.

История конфликта

Федоров был назначен министром обороны Украины 14 января 2026 года. Уже в мае источники РИА Новости сообщали, что между ним и Сырским разгорелся конфликт из-за разницы взглядов на поставки оружия.

13 июля The Economist выпустил статью, в которой также говорилось о напряженных отношениях министра с военным руководством страны. Утверждается, что Федоров обвинял командование ВСУ в противодействии реформам, в то время как в украинской армии считали его неподготовленным к планированию боевых действий из-за отсутствия военного опыта. Кроме того, министра обвиняли в «геймификации» конфликта, а его реформы называли «пиар-переупаковкой». По словам источников издания, Федоров даже пытался добиться отставки Сырского, однако президент Украины Владимир Зеленский не поддержал его.

16 июля стало известно, что Федоров не войдет в состав нового правительства. В прощальном посте он признал, что не смог завершить военную реформу и «построить культуру ответственности за принятые решения» . Его бывший советник, блогер Сергей Стерненко, тоже ушедший в отставку, прямо написал, что инициативы провалились «из-за бюрократических преград и искусственного затягивания со стороны тех, кому мешает армейская реформа».

Зеленский в ходе встречи с партией «Слуга народа» подтвердил, что именно конфликт с Сырским стал одной из причин отставки Федорова. Он выразил мнение, что ему следовало уволить обоих , однако сейчас он не может заменить главнокомандующего.

В тот же день по всей Украине начались массовые протесты с требованием отставки Сырского и возвращения Федорова на пост министра обороны. К 18 июля к ним добавилась критика в адрес лично Зеленского. 20 июля митингующие вышли на акции пятый день подряд.

Позже Федоров провел брифинг, в котором признал конфликт с Сырским и раскрыл, что действительно предлагал Зеленскому его уволить.

«Мы продаем брехню, хаос, безответственность, нам надо кардинально изменить наш продукт, украинцы это заслужили», — говорил он о положении дел в украинской армии.