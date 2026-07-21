Директор ФБР планирует посетить Россию. Последний раз глава бюро был в РФ 13 лет назад

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель планирует поездку в Россию. Politico со ссылкой на американские источники сообщает, что Патель намерен посетить Москву и Санкт-Петербург в середине октября. Издание предполагает, что цель поездки — контакты с российскими коллегами.

Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в конце этого года. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники. По словам американского чиновника, знакомого с планами поездки, Патель должен посетить Россию 14–15 октября, сначала остановившись в Москве, а затем в Санкт-Петербурге.

Принимающей стороной, полагает издание, станет ФСБ. Неясно, встретится ли Патель с президентом России Владимиром Путиным или с кем-либо из его высокопоставленных помощников, отмечает Politico.

Представители Белого дома перенаправили запрос издания на комментарий в ФБР, представители ФБР и министерства юстиции не ответили на запросы.

Патель и расследование вмешательства в выборы

Последним директором ФБР, который посещал Россию, был Роберт Мюллер в 2013 году . Позже Мюллер был назначен специальным прокурором по расследованию связей между президентской кампанией Дональда Трампа 2016 года и Россией.

Патель получил известность благодаря центральной роли, которую он сыграл в 2017 и 2018 годах в качестве сотрудника комитета по разведке палаты представителей, расследовавшего предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года. Хотя республиканцы в составе комиссии пришли к выводу, что Россия провела операцию по оказанию влияния с целью «подорвать либерально-демократический порядок в США», они отвергли заключение разведывательного сообщества о том, что Россия стремилась помочь Трампу выиграть выборы.

В период между президентскими сроками Трампа Патель критиковал расследование о роли России в выборы, которое он называет «мистификацией о России».

Он даже писал детские книги, высмеивающие демократов, возглавлявших это расследование.

Личные поездки за госсчет

Внимание конгресса привлекли личные поездки Кэша Пателя за бюджетный счет.

Директор ФБР посетил финал мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Италии, где сборная США выиграла золотую медаль — он назвал эту поездку необходимой для экстрадиции китайского хакера; год назад Патель занимался снорклингом возле линкора, затонувшего во время нападения Японии на Перл-Харбор; кроме того, его обвиняют в использовании правительственного самолета, чтобы посмотреть выступление своей подруги, кантри-певицы.

В начале этого месяца ведущие демократы в судебных комитетах палаты представителей и сената начали двухпалатное расследование потенциального нецелевого использования Пателем средств, выделенных из бюджета.