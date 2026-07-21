«Меня всегда спасала работа». Нонне Гришаевой — 55

21 июля заслуженной артистке России, певице и ведущей Нонне Гришаевой исполнилось 55 лет. Она родилась в 1971 году в Одессе Украинской ССР в семье разнорабочего и учительницы английского языка.

В детстве обучалась балету и игре на фортепиано. Уже в 1976-м сыграла свою первую роль в фильме «Фотографии на стене», а спустя пять лет исполнила главную роль в Одесском театре оперетты. В 1994-м окончила Щукинское театральное училище в Москве.

В 1996-м актриса снималась вместе с Джеки Чаном в гонконгском боевике «Первый удар». Также играла в фильмах «День радио» (2008), «День выборов» (2009), «О чем говорят мужчины» (2010), «All inclusive, или Все включено» (2011) и многих других. Ее фильмография насчитывает более 90 ролей. Также актриса служила в театре имени Вахтангова и театре РОСТА.

В 2012-м Гришаева выпустила свой первый сольный альбом. Вела такие телепроекты, как «Две звезды-4», «Один в один!» и «Точь-в-точь» на Первом канале, а также «Субботний вечер» на канале «Россия 1».

Работает художественным руководителем театра РОСТА в Царицыно.

«У меня в жизни много раз были очень тяжелые ситуации, из которых нужно было выбираться, но непонятно как. И меня всегда спасала работа. Я всегда с головой погружаюсь в работу. Благо, она любимая, приносит радость», — говорила в интервью изданию «Театрал».

Первым супругом Гришаевой был актер и музыкант Антон Деров, в браке родилась дочь. Пара развелась в 2001 году. В 2006-м вторым мужем юбилярши стал актер Александр Нестеров-Лейдерман, в браке родился сын.

Актерский путь Гришаевой — в галерее «Газеты.Ru».