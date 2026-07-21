Чайна-маркет: в Россию пришла новая автокомпания с ДНК Volkswagen

В России начал работать официальный сайт компании XPeng. Китайцы зашли с электромобилями G6 и G9, которые сравнивают с Tesla. Откуда у этой компании аффилированные связи с Volkswagen, и можно ли этот шаг считать тихим заходом немцев в РФ – в материале «Газеты.Ru».

В КНР бренд XPeng называют одним из главных технологических столпов новой китайской волны. Он основан в 2014 году группой предпринимателей во главе с Хэ Сяопэном, который ранее был топ-менеджером Alibaba Group. В отличие от не менее известной Li Auto, сделавшей ставку на гибриды с бензоэлектрическими генераторами, или марки Nio с технологичными станциями быстрой замены батарей, XPeng изначально в большей степени делает ставку на чистые электромобили и продвинутый автопилот . Поэтому в Китае их часто называют «местной Теслой». Хотя гибриды у них тоже есть.

По части автопилота Xpilot и интеграции лидаров XPeng местами успешно конкурирует с машинами Илона Маска — в интернете можно найти рилсы, как автономные машины компании протискиваются сквозь трафик в Гуанчжоу.

Связующим звеном на российском рынке выступила компания «Яндекс Электро», которая до этого запустила на «Москвиче» сборку электромобилей GAC под маскировочным брендом Umo. Отсюда и интеграция c российскими телематическими сервисами с картами.

Заявлена дилерская гарантия, поддержка в чате приложения и внушительный подарок первым покупателям в виде 1000 кВт·ч бесплатной энергии на зарядных станциях «Яндекс Электро».

На официальном старте продаж, который намечен на осень текущего года, компания выводит на российский рынок два полноприводных двухмоторных кроссовера: XPeng G6 и G9 . Оба они имеют 800-вольтовую систему питания, позволяющей при наличии сверхмощного терминала зарядить батарею с 10% до 80% за 12 минут.

XPeng G6

Младший кросс-купе XPeng G6 длиной 4758 мм метит в аудиторию Tesla Model Y. Его обтекаемый силуэт, утопленные ручки дверей и выдвижной спойлер на корме намекают на развитую аэродинамику. Суммарная мощность силовой установки составляет 487 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до «сотни» за 4,1 секунды , а паспортный запас хода по европейской методике тестирования WLTP (считается более реалистичным, чем китайский цикл CLTC) достигает 510 километров.

XPeng L03 XPeng Motors

В салоне перед водителем расположен скромный приборный щиток, а по центру — 15-дюймовый планшет мультимедийной системы. В базовой комплектации G6 предусмотрен расширенный зимний пакет с подогревом всех сидений, руля и зоны стеклоочистителей, а также вентиляция передних кресел.

XPeng G9

Флагманский крупный кроссовер XPeng G9 длиной 4891 мм идет как конкурент гибридного Li L7. Салон кроссовера отделан кожей Nappa, в арсенале есть умная двухкамерная пневмоподвеска. Мощность большого кроссовера составляет 575 сил, разгон до сотни занимает 4,2 секунды . Заявленный запас хода с батареей 93 киловатт-часов равен 540 километрам. На передней панели G9 установлен блок из двух больших тачскринов для водителя и переднего пассажира, есть премиальная аудиосистема.

XPeng

Пока что не известны рублевые цены на обе новинки, они будут объявлены ближе к началу осени. Сейчас такие машины в рамках серого импорта не привозят даже продавцы-перекупы. Китайские цены на актуальные версии кроссоверов XPeng G6 и G9 стартуют от 176,8 тыс. юаней (около 2,1 млн рублей) и 278,8 тыс. юаней (3,3 млн рублей) соответственно.

Аффилированны с Volkswagen

Volkswagen привлек XPeng как технологического донора, столкнувшись с отставанием в цифровых технологиях на международных рынках. Летом 2023 года немецкий автогигант выкупил около 5% акций XPeng за 700 млн долларов. И сейчас у них идет активный обмен технологиями и совместная инженерная работа. На платформе XPeng G9 (архитектура Edward) немецкий концерн уже выпустил электрический кроссовер ID. UNYX 08. Volkswagen отвечал за общую инженерию и настройку шасси, XPeng же передал немцам 800-вольтовую архитектуру и систему автономного вождения.

Volkswagen AG

Инженеры Volkswagen и XPeng совместно разработали электронную архитектуру CEA для будущих моделей концерна на китайском рынке. Основатель XPeng рассказывал, что немцы перед инвестициями проехали на одном из электромобилей компании полмиллиона километров и полностью разобрали его, чтобы убедиться в качестве. Разумеется, Volkswagen никак не может повлиять на решение китайской стороны по выбору рынков продаж, поэтому с некогда популярным брендом в РФ эти автомобили связаны только по ДНК.

Какие еще модели

В китайской модельной линейке XPeng есть также полноразмерный минивэн X9. Машина обладает внушительными размерами и хорошо продается в Европе. Помимо семиместного салона-трансформера, минивэн оснащен шасси с подруливающей задней осью, благодаря этому он может разворачиваться в ограниченном пространстве.

XPeng X9 XPeng Motors

Салон XPeng X9 спроектирован с прицелом на максимальную трансформацию пространства. Компоновка 2+2+3 предполагает раздельные «капитанские» кресла во втором ряду с электроприводом, подогревом, вентиляцией, массажем и откидными опорами для ног . Третий ряд сидений складывается в пропорции 4/6 или полностью убирается в пол электроприводом, увеличивая багажное пространство с 755 до 2554 литров. Отделка — из кожи Nappa, а дополнительный комфорт обеспечивают четырехзонный климат-контроль и премиальная аудиосистема Xopera с 23 динамиками.

До Питера и обратно на одном баке

Кроме того, у бренда есть семейство лифтбэков P7+, которое с технической стороны интересно прежде всего своей гибридной архитектурой. В отличие от чисто электрических кроссоверов, лифтбэк P7+ доступен в двух принципиально разных версиях: полностью электрической (BEV) и с бензиновым генератором (EREV). Обе модификации построены на 800-вольтовой платформе с силовой электроникой на карбиде кремния, что обеспечивает высокую эффективность системы.

XPeng P7+ XPeng Motors

Гибридная версия использует 1,5-литровый турбомотор мощностью 110 кВт в качестве генератора и электромотор на 180 кВт на задней оси. Обещанный запас хода на тяговой батарее (49,2 кВт·ч) — 430 км по циклу CLTC и суммарно до 1550 км с учетом работы генератора. У полностью электрической модификации этот показатель скромнее — от 602 до 725 км в зависимости от комплектации и размера колес.

XPeng P7 XPeng Motors

Стартовая цена на китайском рынке P7+ — 186,8 тыс. юаней (примерно 2,2 млн рублей), флагманские версии доходят до 208,8 тыс. юаней (около 2,5 млн рублей). Эта модель планируется к продажам в 36 странах, включая европейские рынки.