До ноября будет спокойно: чего ждать от курса валют этой осенью

Уходящее лето запомнилось значительными колебаниями курса рубля к доллару и евро, но в целом по прошествии трех месяцев российская валюта заметно укрепилась к европейской и немного ослабла к американской. «Газета.Ru» узнала, какие цифры россияне, скорее всего, увидят в окнах обменников этой осенью.

В начале лета рубль довольно заметно укрепился к обеим главным иностранным валютам: если в первый день лета котировки валютных пар в моменте доходили до 90,04 за евро и 73,69 за доллар, то уже 11 июня по отношению к доллару российская валюта достигла локального максимума в 71,55 рубля, а 18 июня — 85,5 рубля к евро.

Самым худшим месяцем для рубля оказался июль: 8-го числа он достиг локального минимума в 75,35 за доллар, а 20-го — 90,71 к евро. Но после этого рубль вновь стал укрепляться,

и в целом заканчивает лето с небольшим ослаблением к доллару в сравнении с началом июня — на уровне 74,27, и заметно сильнее по отношению к евро — 87,3 за единицу (по данным торгов на вечер 26 августа).

Естественно, волатильность рубля вызывает вопрос, что может в значительной степени повлиять на его курс в ближайшие три месяца, и в каком диапазоне российская валюта проведет эту осень.

В беседе с «Газетой.Ru» старший вице-президент «ВТБ» Владимир Потапов сообщил, что ожидает укрепления российской валюты. Он это аргументировал тем, что на фоне повышения процентной ставки ЦБ РФ увеличивается спрос нерезидентов на облигации федерального займа (ОФЗ) в рамках операций carry-trade, поэтому рубль выглядит привлекательнее по сравнению с валютами других развивающихся стран.

Carry-trade — это стратегия торговли, основанная на разнице процентных ставок в разных странах. Ее можно описать простым примером: инвестор берет долларовый кредит в США условно под 3% годовых, переводит валюту в Россию и продает ее на местной бирже — в этот момент из-за повышения предложения по доллару и роста спроса на рубль последний дорожает к американской валюте. Дальше инвестор вкладывает ее, например, в ОФЗ с доходностью 7% годовых, а после — снова меняет рубли на доллары, возвращает кредит, а разницу между этими ставками кладет себе в карман.

Следующими факторами укрепления национальной валюты эксперт назвал ожидаемое повышение котировок нефти и замедление темпов роста американской экономики (перегретый рынок акций и облигаций, исчерпание действия эффектов стимулирующих пакетов) с параллельным ускорением темпов восстановления экономик развивающихся стран. Поэтому прогноз эксперта из «ВТБ» на конец года, а возможно уже и на осень — 71 рубль за доллар.

Директор департамента операций на финансовых рынках «Банка Русский Стандарт» Максим Тимошенко дал более подробный прогноз. Он ожидает, что в сентябре национальная валюта несколько ослабнет, после чего стабилизируется при условиях спокойной геополитической обстановки.

Причин у такого прогноза несколько: завершение периода «летних» торгов (возвращение на финансовые рынки инвесторов после лета), окончание дивидендных выплат и увеличение квот по добыче нефти по сделке ОПЕК+.

В силу перечисленных нюансов аналитик придерживается менее позитивного прогноза для рубля на осень, чем эксперт «ВТБ» — 73,5-76,5 руб. за доллар. Но вместе с тем Тимошенко согласился что операции carry-trade, могут стать весомым фактором укрепления национальной валюты в будущем.

В сентябре и осенью для рубля обстановка будет более благоприятная. Из факторов он выделил размещения ОФЗ, уточнив, что за прошедшие дни августа их уровень достиг уже 140 млрд руб., и отметив в том числе, что по итогу месяца их объем может превысить и показатель июля (168 млрд).

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин более солидарен с мнением Потапова из «ВТБ». Он также считает, что доля нерезидентов в ОФЗ по-прежнему остается ниже показателя на начало года, что говорит о сохраняющемся потенциале возвращения иностранных инвесторов.

В качестве отдельных причин он назвал внимание крупнейших институциональных инвесторов к решительному подходу ЦБ РФ в борьбе с инфляцией и сильные бюджетные показатели страны. Из внешних условий, которые могут повлиять на укрепление национальной валюты, эксперт обратил внимание на более слабые макроэкономические релизы, что ослабило переживания инвесторов относительно ужесточения риторики ФРС.

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев обратил внимание на сезонность курсовых колебаний: в первые два месяца осени валютные пары обычно не подвержены особым движениям. Чаще всего в это время рубль слабеет незначительно (0,5%-0,6%), чего нельзя сказать про конец осени.

«Ноябрь традиционно является одним из самых слабых месяцев в году — за последние тринадцать лет рубль в среднем слабел к доллару на 2,1%. Напомним, что вторая половина года в целом и осень в частности являются более слабыми, чем первая половина года»,

— отметил эксперт.

Тем не менее Васильев не ожидает сильных колебаний в курсах осенью. По его прогнозам, в сентябре пары EUR/RUB и USD/RUB останутся в диапазонах 86-88 и 72,5-75,5 соответственно, а на конец осени — 85-89 и 72-76 соответственно.

Кроме уже вышеперечисленных причин укрепления национальной валюты, эксперт подчеркнул важность того, что границы все еще остаются закрытыми, из-за чего

сфера туризма восстанавливается крайне медленно, а это, в свою очередь, препятствует оттоку капитала из страны.

Из возможных негативных факторов он выделил сезонное ухудшение текущего платежного баланса РФ и программу скупки валюты с рынка, что частично нивелирует позитивное влияние высоких нефтяных цен на курс рубля.

Остальные опрошенные «Газетой.Ru» эксперты выразили схожие мнения. Так, аналитик «ЮниКредит Банка» Ариэл Черный сохраняет позитивный взгляд на перспективы российской валюты, отмечая наличие потенциала наращивания экспорта. По его прогнозу, к концу года она может укрепиться и до отметки 70 рублей за доллар.