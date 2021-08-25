Компенсации матерям, доплаты и «гаражная амнистия»: что нового ждать в сентябре

В сентябре этого года вступает в силу ряд постановлений, указаний и приказов из разных сфер. В частности, изменятся правила компенсации при уходе за больными детьми, стартует «гаражная амнистия», а руководители учебных групп в колледжах наравне с классными руководителями в школах начнут получать ежемесячные доплаты. Подробнее об этих и других изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Новый порядок предоставления соцуслуг для льготников

С 1 сентября в силу вступает в силу немного видоизмененный порядок предоставления набора социальных услуг льготникам. В нем определили полный перечень документов и персональных данных, необходимых для оформления заявки. Так же в новой норме прописали возможность подачи заявления в форме электронного документа, а также через МФЦ и «Госуслуги»; установили минимальный объем необходимых лекарств, лечебного питания и медизделий, предоставляемых ветеранам боевых действий, инвалидам войны, гражданам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и другим.

Электронные сертификаты для инвалидов

Граждане с ограниченными возможностями с 26 сентября смогут приобретать и оплачивать разные услуги и товары при помощи электронных сертификатов. Электронный сертификат при этом определяется как электронная запись в государственном реестре о наличии права гражданина на получение услуги или приобретение товара за счет средств соответствующей бюджетной организации.

Поддержка родителей

Матерям с 1 сентября за счет федерального бюджета будут компенсировать перерасход по уходу за больным ребенком до 8 лет, то есть часть расходов, превышающих установленный страховой службой размер пособия по нетрудоспособности. Такого рода больничные будут выплачиваться в полном размере среднего заработка вне зависимости от страхового стажа родителя.

Помощь желающим бросить курить

В Минздраве продолжают бороться с курением. С начала осени начинает действовать программа оказания медицинской помощи взрослому населению в прекращении курения. В ее рамках можно будет получить первичную медико-санитарную и специализированную медпомощь от таких специалистов, как врачи общей практики, терапевты, пульмонологи, кардиологи, психиатры и психотерапевты.

Новые правила поставок лекарств

Осенью поменяются правила контроля за ввозом незарегистрированных препаратов. Так Правительством РФ было сформировано постановление с новыми правилами импорта лекарств, которое вступит в силу с 1 сентября. Впредь разрешения для ввоза незарегистрированных лекарств в страну будут выдаваться в электронном виде. Заявления на получение разрешений будут подаваться через единый портал госуслуг, которые впоследствии будут направляться в Минздрав для проверки и утверждения.

Только маркированная вода

Будет усилен контроль и за поставками и продажей упакованной воды — вступает в силу постановление Правительства РФ о том, что ввозимая и продаваемая на территории России вода должна быть маркирована в соответствии с требованиями правил маркировки упакованной воды средствами идентификации. По задумке, эта мера должна помочь в борьбе с контрафактом.

Регистрация гаражей

В начале осени стартует «гаражная амнистия». Согласно новому закону, собственники самовольно возведенных гаражей смогут бесплатно переоформить в свое владение участки, которые раньше находились в муниципальном или государственном управлении, и на которых расположены их «ракушки». Однако, такое право имеют только граждане, чьи гаражи были построены до вступления в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, который был впервые опубликован 30 декабря 2005 года.

Руководителям учебных групп приплатят

По поручению президента РФ с 1 сентября ежемесячные доплаты в размере 5 тыс. руб. так же, как и классные руководители в школах, с 1 сентября 2020 года, будут получать руководители учебных групп в колледжах и других заведениях среднего профессионального образования.

Обжалование «административок»

Граждане с 1 сентября получат возможность подавать через госуслуги жалобы по открытым на них административным делам, основанным на нарушениях, зарегистрированным автоматическими фото- и видео- техсредствами.