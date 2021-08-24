Заразится ли рубль штаммом «Дельта»

Штамм «Дельта» и уровень безработицы в США — эти темы, скорее всего, станут ключевыми для обсуждения на конференции банковской элиты в американском Джексон-Хоул 27 августа. Как это повлияет на темпы восстановления мировой экономики, а также как отразится на курсе рубля, — в материале «Газеты.Ru».

«Макроэкономическая политика в неравномерной экономике» — так звучит основная тема ежегодной конференции, организованной по инициативе Федеральной резервной системы США. Как ожидается, в конференции в Джексон-Хоул в Вайоминге 26-28 августа примут участие порядка 120 человек — руководители центральных банков, министры финансов, известные трейдеры и финансовые аналитики.

Джексон-Хоул — это название стало уже символическим для инвесторов, поскольку не исключено, что во время мероприятия участники могут объявить о важнейших изменениях в денежно-кредитной политике. Так повелось с 1978 года. Нередко банкиры по ходу заседания (протоколы публикуются) преподносили сюрпризы, ставшие поворотными для финансовых рынков. В 2014 году тогдашний глава ЕЦБ Марио Драги заявил о возможности задействовать «все доступные инструменты», и это стало очередным витком вливания денег для стимулирования экономики.

Сейчас инвесторы особенно ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла (его доклад — на тему «Экономические перспективы»). Ранее в июне он подтвердил, что в ФРС обсуждают возможность сокращения объемов количественного смягчения (quantitative easing, QE), но не дал никаких конкретных комментариев. В настоящее время ФРС ежемесячно выкупает гособлигации на $80 млрд в месяц и ипотечные бумаги на $40 млрд.

«Газета.Ru» опросила экспертов, как Джексон-Хоул на этот раз может повлиять на глобальные рынки, в том числе на российский, и на курс рубля.

Вот, новый поворот?

Заседание может оказаться поворотным для финансовых рынков, но только в том случае, если ФРС определит, что сейчас подходящее время для нового заявления о постепенном сворачивании стимулирующих мер, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

«Важно понять, как регулятор будет себя вести, если рост инфляции окажется устойчивым, а инфляционные ожидания бизнеса и граждан усилятся. Последнее, впрочем, выглядит маловероятным, но даже самые мягкие формулировки могут повлиять на настроения инвесторов к риску», — пояснил Харди «Газете.Ru».

Главные ожидания участников рынка связаны с выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Интерес к заседанию в Джексон-Хоул усилился после публикации на прошлой неделе июльского протокола ФРС, когда «рынок впал в беспокойство», увидев в нем подтверждение тезиса о грядущей корректировке программы QE. Но с тех пор прошел уже почти месяц и за это время появились новые факторы, которые могут повлиять на решение ФРС.

«Среди инвесторов активно растет число сторонников предположения о более раннем начале сокращения QE (объявление — в сентябре, старт программы — с октября). Они считают, что в текущей ситуации вливания ликвидности в таких объемах не помогают экономике, зато несут риски с точки зрения инфляции и финансовой стабильности», — говорит Беленькая.

Резких заявлений из Джексон-Хоул, скорее всего, не последует, а наиболее вероятным представляется сценарий, в котором представители ФРС подтвердят возможность начала сворачивания стимулов не в сентябре, а в конце этого или начале следующего года, считает старший аналитик Центра странового анализа Евразийского банка развития Анатолий Харитончик.

Сворачивание Федрезервом мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) до конца 2021 года маловероятно, считает гендиректор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. Он поясняет, что многие из участников конференции в Джексон-Хоул входят в так называемую «Группу Тридцати», которая рекомендовала центральным банкам развитых стран не ужесточать монетарную политику до конца 2021 года, позаботиться о поддержании ликвидности на высоком уровне и привлечении на финансовый рынок нового банковского капитала в ожидании новых стимулов от правительств.

Рубль тревоги нашей

Скорее всего, произойдет ужесточение ДКП, от чего пострадают именно валюты развивающихся рынков, то есть рубль однозначно просядет к доллару, прогнозирует сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Но насторожить инвесторов должна не столько конференция в Джексон-Хоул, сколько заседание ФРС 21-22 сентября. На нем, вероятнее всего, могут быть объявлены сроки остановки программы смягчения, что и будет триггером для падения рубля», — отмечает Переславский.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин говорит, что рубль «крайне негативно» отреагирует, если появятся сигналы о скором сворачивании мягкой ДКП. «Сейчас глобальные инвесторы ожидают обратно противоположного действия от ФРС на фоне усиления проблем пандемии и замедлении экономического роста», — говорит Бабин из БКС.

Если ФРС удивит сигналом о сокращении покупок активов или укажет на сильное беспокойство по поводу растущей инфляции, то следует ждать усиления доллара, согласен Харди из Saxo Bank.

«Российский ЦБ в последнее время двигался довольно активно в повышении ключевой ставки, поэтому ослабление рубля, скорее всего, будет довольно сдержанным. При условии, что финансовые рынки действительно не будут застигнуты врасплох более сильным, чем ожидалось сокращением стимулов. В этом случае курс USD/RUB может выйти за пределы диапазона и превысить отметку в 75 рублей», — считает Харди.

Между тем в США продолжает нарастать очередная волна COVID-19 и на этом фоне не исключено, что глава ФРС может намекнуть на ухудшение текущих макропрогнозов и, следовательно, на более постепенный выход из стимулов, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Это будет позитивным сценарием для рынков, что может привести к укреплению рубля до 73 в паре с долларом и до 86 — с евро», — прогнозирует Васильев. Он уточняет, что Россия является более защищенной среди других развивающихся стран перед потенциальным сокращением монетарных стимулов ФРС. «У России минимальный среди всех крупных стран внешний долг, внушительные золотовалютные резервы, сбалансированный бюджет», — аргументирует Васильев.

Однако, как показывает опыт 2013 года, объявление ФРС о сокращении QE может вызвать усиление волатильности рынков, рост доходности гособлигаций, укрепление доллара и отток капитала с развивающихся рынков, уточняет Беленькая из «Финам». «Но, учитывая прежний опыт, ФРС сейчас действует аккуратнее. К тому же, даже если ФРС начнет сокращать QE, новая ликвидность все равно еще какое-то время будет поступать на мировые финансовые рынки, а до начала повышения ставок еще далеко — это должно сдерживать повышение доходностей гособлигаций и давление на курсы национальных валют, в том числе рубля», — прогнозирует Беленькая.

«Дельта» и прочие триггеры

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк уверен, что одной из основных, если не главных тем на конференции в Джексон-Хоул, станет штамм «Дельта» и его влияние на экономику. «Дельта — важнейшая проблема для устойчивого развития мировой экономики. Но в настоящее время рынки живут по принципу «чем хуже, тем лучше». Опасения по поводу расширения масштабов третей волны пандемии не дадут ФРС сворачивать программы стимулирования экономики», — говорит Миронюк.

По оценке Беленькой из «Финам», резкий рост числа новых случаев дельта-штамма и смертей от него в США пока что не слишком сильно сказывается на экономической активности, но неожиданно слабые данные по розничным продажам и особенно по индексу потребительского доверия Мичиганского университета за август, рухнувшего до минимума с 2011 года, заставляют обращать на это внимание. Такие моменты играют против сворачивания стимулирующих мер.

«Рост распространения «ковида», перенос сроков возвращения некоторыми компаниями персонала в офис, новые ограничения социальных контактов могут замедлить улучшение ситуации с занятостью, одного из ключевых таргетов для регулятора», — говорит Беленькая.

«Скорее уж, будет временно поднят таргет ФРС по инфляции с 2% до 3% для того, чтобы не менять таргет по уровню безработицы», — не исключает гендиректор «УК Спутник — Управление капиталом» Лосев.

Со своей стороны, Бабин из «БКС Мир инвестиций» говорит, что дело не в конкретном штамме, а в том, что в принципе появление новых штаммов ставит под сомнение сценарий быстрого решения проблемы коронавируса путем достижения коллективного иммунитета. «Появляется угроза, что, несмотря на активную работу фармацевтов, проблема вирусов может стать хронической со всеми вытекающими последствиями для восстановления мировой экономики», — говорит Бабин.

Глобальный страх у инвесторов сейчас только один — тэйперинг (сворачивание стимулов со стороны регуляторов), уверен Николай Переславский из CMS Institute. «Скорость сворачивания стимулов будет зависеть только от темпов восстановления рынка труда. Американцы в сентябре перестанут получать пособия по безработице (их размер превышают среднюю медианную зарплату по стране), и будут вынуждены трудоустраиваться. Другие показатели сейчас совершенно не важны — ни инфляция, ни рост заболевших, ни темпы роста ВВП», — категоричен Переславский.