Куда сходить на свидание с девушкой в Москве: 40 идей на любой вкус

Москва — город бесконечных возможностей для романтики. От классических прогулок у воды до головокружительных видов с высоты птичьего полета и адреналиновых квестов. Выбор настолько велик, что легко растеряться: хочется, чтобы свидание прошло идеально, но как найти то самое место, которое произведет нужное впечатление? 40 идей, куда сходить, чтобы точно не заскучать, удивить свою девушку и создать по-настоящему волшебные воспоминания — в материале «Газеты.Ru».

Свидания на природе

Прогулка в парке — это классика, которая никогда не подводит. Здесь нет спешки, нет обязательств, только вы, она и шелест листвы. Такие культурные прогулки — идеальный фон для первого свидания: можно легко прервать неловкую паузу, указав на белку или утку в пруду. А для пары со стажем — это возможность вспомнить, как приятно просто идти рядом и вести долгие разговоры о чем угодно.

Почему парк — идеальное место для свидания: природа снимает напряжение, зеленый цвет успокаивает, а смена декораций дает бесконечные темы для разговора. Вы не привязаны к столику в ресторане и можете менять маршрут в любой момент — это дает ощущение свободы и легкости. К тому же, это один из самых доступных вариантов для романтических свиданий.

Парк «Музей-заповедник Царицыно» — один из самых атмосферных дворцовых парков Москвы. Огромные пруды с лебедями, грандиозные дворцовые постройки в готическом стиле и живописные мостики создают ощущение, что вы попали в сказку. Здесь можно бродить часами, рассматривая архитектуру. Атмосфера старой дворянской усадьбы располагает к долгим, душевным разговорам.

Адрес: ул. Дольская, 1, метро «Царицыно», «Орехово»

Цена: вход бесплатный, в Большой дворец — от 450 рублей

Режим работы: парк открыт ежедневно с 6:00 до 00:00, музей — с 10:00 до 18:00 (выходной – понедельник)

Музей-заповедник «Коломенское» — бывшая резиденция русских царей с потрясающим видом на Москву-реку. Это место дышит историей: здесь можно гулять среди яблоневых садов, любоваться шатровыми храмами и чувствовать себя первооткрывателями. Разнообразие ландшафтов — от холмов до поймы реки — делает каждую прогулку уникальной. Идеально для тех, кто хочет совместить природу, историю и красивые фотографии. Возьмите с собой плед, термос с чаем — и романтический вечер готов.

Адрес: просп. Андропова, 39, метро «Коломенская», «Каширская»

Цена: вход свободный

Режим работы: парк открыт с 5:30 до 00:00

«Музей-заповедник Кусково» — архитектурно-художественный ансамбль XVIII века, ранее принадлежавший графам Шереметевым. Это один из немногих сохранившихся в Москве усадебных парков с регулярной французской планировкой, прудами и павильонами в итальянском, голландском и швейцарском стилях. Здесь можно арендовать лодку и покататься по пруду, устроить пикник на траве или просто бродить по ухоженным аллеям, наслаждаясь тишиной и величием старой Москвы. Внутри усадьбы сохранились интерьеры с произведениями русского и западноевропейского искусства.

Адрес: ул. Юности, 2, метро «Рязанский проспект», «Выхино», «Новогиреево»

Цена: вход в лесопарк свободный, на территорию музея-заповедника — 100 рублей, дворец — 500 рублей

Режим работы: парк с 10:00 до 20:00, понедельник, вторник — выходные дни музея, последняя среда месяца — санитарный день

YuryKara/Shutterstock/FOTODOM

Сад «Эрмитаж» — уютный, камерный парк в самом центре. Вокруг — театры, а внутри — фонтаны, скамейки и удивительная для центра тишина. Это идеальное место для свидания после работы. Можно встретиться у метро, зайти в парк, выпить кофе в летнем кафе, а оттуда уже отправиться на стендап-концерт — все в шаговой доступности.

Адрес: ул. Каретный Ряд, 3, строение 15А, метро «Чеховская», «Пушкинская»

Цена: вход свободный

Режим работы: круглосуточно

Парк Горького и «Музеон» — современная классика. Это самое тусовочное место, где всегда кипит жизнь. Здесь можно не только гулять, но и посещать выставки под открытым небом в «Музеоне» или просто сидеть на набережной, наблюдая за закатом. Прекрасное место для культурных прогулок и знакомства с современным искусством. Атмосфера молодости, свободы и творчества гарантирована.

Адрес: ул. Крымский Вал, 9, метро «Парк культуры», «Октябрьская»

Цена: вход свободный

Режим работы: парк открыт круглосуточно

Музеи, где не будет скучно

Свидание в музее — это гениальный ход. Во-первых, вы сразу получаете миллион тем для разговора (в отличие от стандартного «откуда ты родом?»). Во-вторых, совместное изучение нового невероятно сближает, создавая эффект «мы — команда».

Почему это круто: вы не просто смотрите на экспонаты — вы взаимодействуете с ними, обсуждаете, спорите, удивляетесь. Это активный, а не пассивный досуг. После такого свидания у вас остаются не только фотографии, но и общие открытия, которыми хочется делиться.

Московский планетарий — старейший планетарий России, открывшийся еще в 1929 году. Это крупнейший планетарий в Европе с куполом диаметром 25 метров, на который может быть спроецировано до девяти тысяч звезд. Представьте: вы вдвоем сидите в удобных креслах под огромным куполом, а над вами — звездное небо, галактики и планеты. В планетарии можно заказать индивидуальную экскурсию по музею Урании после закрытия или насладиться программой под куполом Большого зала, когда на звезды будете смотреть только вы вдвоем. А в интерактивном музее «Лунариум» можно разобраться в законах физики и даже узнать свой вес на Венере. Это свидание подходит для любой погоды и гарантирует ощущение причастности к чему-то космическому и бесконечному.

Адрес: ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1, метро «Баррикадная», «Краснопресненская»

Цена: Большой звездный зал — от 900 рублей, Малый звездный зал – от 350 рублей, «Лунариум» — от 900 рублей, 4D кинотеатр — от 600 рублей. Билеты лучше бронировать заранее на сайте

Режим работы: ежедневно 10:00–21:00, вторник — выходной день

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ — это не просто музей, это путешествие в космос. Огромный павильон под стеклянным куполом, где собраны полноразмерные макеты ракет, космических станций и даже настоящий спускаемый аппарат. Здесь можно увидеть, как устроена жизнь на МКС, и полюбоваться на огромный вращающийся глобус Земли под куполом. Это свидание точно не будет скучным и оставит ощущение причастности к чему-то великому.

Адрес: ВДНХ, павильон №34 «Космос», проспект Мира, 119, строение 34, метро «ВДНХ»

Цена: входной билет 700 рублей (льготный — 350)

Режим работы: со вторника по воскресенье 11:00–22:00, понедельник — выходной день

Музей криптографии — современный, интерактивный и невероятно увлекательный музей в старинном здании. Здесь можно проследить историю шифрования от «шифра Цезаря» до блокчейна. Почти все можно трогать, крутить и запускать. Вы сможете вместе разгадывать шифры, передавать друг другу зашифрованные сообщения и даже поработать с легендарной машиной «Энигма» (здесь есть ее модель-тренажер). Активное взаимодействие с экспонатами гарантирует, что вы забудете о телефонах и будете полностью поглощены друг другом.

Адрес: ул. Ботаническая, 25, стр. 4, метро «Владыкино», «Фонвизинская»

Цена: входной билет — от 1000 рублей

Режим работы: со вторника по воскресенье 11:00–20:00

Музей советских игровых автоматов — настоящая машина времени в атмосферу детства ваших родителей. Здесь можно играть вдвоем в «Морской бой», «Баскетбол» и другие легендарные игры 70–90-х годов. Это весело, азартно и очень ностальгично. Вы можете соревноваться друг с другом, смеяться над неуклюжими джойстиками и пить газировку из советских автоматов. Для запуска самих игровых автоматов используются оригинальные советские монеты номиналом 15 копеек, которые выдаются вместе с билетом. Атмосфера беззаботного прошлого располагает к легкому флирту и отличному настроению.

Адрес: ул. Рождественка, 12, метро «Кузнецкий мост»

Цена: входной билет (15 монет + экскурсия) — 1250 рублей

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 21:00

Экспериментаниум — крупнейший интерактивный музей науки, где можно трогать, крутить и проверять законы физики на себе. Это идеальное место для активных и любопытных пар. Вы вместе будете создавать торнадо, играть с молниями и участвовать в научных шоу. Это не просто свидание, а приключение, которое надолго запомнится.

Адрес: Ленинградский проспект, 80, корп. 11, метро «Сокол»

Цена: входной билет — от 850 рублей

Режим работы: ежедневно с 09:30 до 20:00

Владимир Песня/РИА Новости

Кулинарные впечатления: рестораны и кафе

Еда — это повод для разговора и обмена впечатлениями. Вместо одного стандартного ужина в ресторане можно устроить целое гастрономическое путешествие. Здесь вас ждут вкусные свидания с разнообразными концепциями еды, стрит-фудом и живой музыкой в непринужденной атмосфере.

Почему это круто: гастрономический тур дает вам свободу выбора — вы не привязаны к одному блюду и одному заведению. Вы можете пробовать, обсуждать, сравнивать. Это создает атмосферу исследования и легкого приключения.

Даниловский рынок — один из старейших и самых колоритных рынков столицы с уникальным куполом в форме цветка. Здесь можно устроить гастрономический тур. Попробовать вьетнамский суп «Фо», грузинские хачапури, корейскую лапшу и итальянское джелато — все за один вечер. Это настоящий фуд-молл с богатыми концепциями еды, где всегда царит непринужденная атмосфера.

Адрес: ул. Мытная, 74 (подъезд 1), метро «Тульская»

Средний чек: на фуд-корте (в кафе и ресторанах на территории) он составляет примерно 900–1350 рублей. В отдельных заведениях цены могут отличаться

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00. Важно: последний понедельник месяца — санитарный день, рынок закрыт

«Центральный рынок» на Трубной — стильный и современный фуд-корт в самом центре Москвы. Здесь собраны корнеры с кухнями со всего мира: от мексиканской до дагестанской. В выходные здесь играет живая музыка, а само здание стилизовано под старину. Это идеальное место для неформального свидания, где можно легко и непринужденно провести время, выбирая блюда на любой вкус.

Адрес: Рождественский бульвар, 1, метро «Трубная»

Средний чек: в фудхолле составляет 1000–1500 рублей. Однако цены сильно зависят от выбранной точки

Режим работы: понедельник, вторник, среда, воскресенье — с 10:00 до 23:00, в четверг, пятницу и субботу — с 10:00 до 00:00

Сергей Пятаков/РИА Новости

Творческие свидания: мастер-классы и игры

Эта категория для тех, кто хочет не просто смотреть, а создавать что-то вместе.

Почему это круто: совместное творчество — это магия. Вы создаете что-то своими руками, и этот предмет (ваза, картина, десерт) становится символом вашего свидания. Процесс требует взаимодействия, помощи друг другу, комплиментов и поддержки. Это невероятно сближает и оставляет не просто воспоминания, а материальные сувениры, которые будут напоминать о вашем дне.

Гончарные мастер-классы — лепить из глины вместе очень сближает. Вы будете смеяться над неловкими движениями, помогать друг другу, а потом заберете домой обжиг, который будет стоять на полке и напоминать о вашем свидании. Будьте готовы к тому, что результат может быть далек от идеала, но сам процесс и совместные воспоминания того стоят.

Кулинарные мастер-классы — приготовление ужина под руководством шефа — это веселее, чем обычная готовка дома. Вы будете работать в паре, дегустировать, пробовать и в итоге сядете за стол, который приготовили своими руками.

Антикафе с настольными играми — альтернатива бару для тех, кто хочет провести время активно, азартно и без алкоголя. Можно посоревноваться в «Манчкине» или «Эволюции», узнать, кто из вас лучший стратег, и просто от души посмеяться.

Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Для азартных и смелых: когда хочется драйва

Если вы оба любите адреналин и не боитесь испытаний, этот раздел для вас.

Почему это круто: совместное преодоление трудностей — это лучший способ проверить и укрепить отношения. Когда вы вместе ищете выход из комнаты или разгадываете загадки города, вы учитесь слышать друг друга, доверять и работать в команде. Адреналин и общая победа дарят ощущение близости, которое сложно получить на обычной прогулке.

Классические квесты в помещениях — их в Москве огромное множество на разные темы. Только учтите, что если вы едва знакомы, то хоррор-квест в темноте будет не лучшей идеей. Выбирайте что-то более нейтральное, и совместное прохождение испытаний с неожиданными поворотами станет верным способом сплотиться. Общие эмоции от победы запомнятся надолго.

Картинг — вы можете устроить мини-гонку, замерить время и определить, кто из вас быстрее. Легкое соперничество, смех на виражах и общие эмоции от скорости невероятно сближают. А если кто-то из вас боится — это отличный повод поддержать друг друга и вместе преодолеть страх. После гонок можно обсудить самые крутые моменты за чашкой кофе.

Smile Park на ВДНХ — огромный парк развлечений на площади 2000 м², где собраны сразу девять интерактивных локаций для взрослых: музеи иллюзий, лабиринты, фотозоны, квесты и необычные аттракционы. Это не просто парк, а целый город развлечений, где можно переходить от одной локации к другой, смеяться, удивляться и делать бесконечные совместные фото.

Адрес: ВДНХ, Павильон №55, проспект Мира, 119, стр. 55, метро «ВДНХ»

Цена: от 1620 рублей

Режим работы: ежедневно 10:00–21:00

Закат на воде и под облаками: для романтиков

Свидание с видом на город с высоты или с воды — это всегда «вау-эффект». Такие моменты запоминаются на всю жизнь.

Почему это круто: высота и вода создают ощущение легкости, свободы и бесконечности. Вы смотрите на огромный город с другой перспективы — и это меняет не только угол обзора, но и ваше настроение. Огни, отражения, бриз — все это создает идеальную романтическую атмосферу для признаний и важных разговоров.

Прогулка на теплоходе по Москве-реке — огни ночного города, отражающиеся в воде, легкий бриз, романтическая музыка — это классика, которая работает безотказно. Вы можете выбрать бюджетный вариант без ужина или роскошный круиз с ужином при свечах. Маршруты проходят мимо Пресненской набережной и Москва-Сити, открывая вечерний футуристичный комплекс небоскребов.

Маршруты: от Парка Горького до Воробьевых гор, от Киевского вокзала до Китай-города, от Москва-Сити до Парка Горького

Цена: от 800 рублей

Режим работы: рейсы с 11:00 до 23:00 (расписание зависит от сезона)

Смотровая PANORAMA360 — самая высокая смотровая площадка в Европе (327 метров). Вы можете сделать потрясающие фотографии на фоне заката, выпить бокал шампанского и почувствовать себя на вершине мира. Отсюда открывается захватывающий романтичный вид на весь город, особенно вечером, когда зажигаются огни Москвы-Сити.

Адрес: Пресненская набережная, 12, башня «Федерация-Восток», метро «Деловой центр»

Цена: от 1000 рублей

Режим работы: понедельник – пятница с 11:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00

Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ — крупнейшее в Европе колесо обозрения, запущенное в 2022 году. За 18 минут 40 секунд с высоты 140 метров открывается панорама на более чем 30 знаковых мест Москвы: сталинские высотки, Москву-Сити, Спасскую башню и другие. Кабинки можно арендовать для романтического свидания, фотосессии и даже для регистрации брака. Это идеальный способ завершить вечер — подняться над городом и увидеть его огни с самой романтичной точки.

Адрес: 2-я Останкинская, д. 3, ВДНХ, метро «ВДНХ»

Цена: от 950 рублей

Режим работы: с понедельника по пятницу 11:00 - 22:00, в субботу — 10:00 - 23:00, в воскресенье — 10:00 - 22:00

Смотровая площадка на Воробьевых горах — классика с видом на Лужники и МГУ. Это место, где можно устроить свидание-пикник на закате, взяв с собой плед и термос. Это одна из лучших бесплатных видовых прогулок. Вид на бесконечные огни города и тишина на вершине холма создают идеальную интимную атмосферу.

Адрес: ул. Косыгина, 28, метро «Воробьевы горы»

Цена: вход свободный

Режим работы: круглосуточно

Alexander Legky/Global Look Press

Культурный вечер: смех, драма и ночные тайны

Для тех, кто хочет завершить вечер ярким шоу или прикоснуться к тайнам старой Москвы.

Почему это круто: театр и стендап — это живые эмоции, которые вы переживаете вместе. Вы вместе смеетесь над шутками или замираете в драматические моменты. А вечерняя автобусная экскурсия по ночной Москве позволяет увидеть все главные достопримечательности города за несколько часов.

Стендап-клуб StandUp Store Moscow на Петровке — главная комедийная площадка столицы. Смех — лучшее лекарство от неловкости. Легкая, ироничная атмосфера отлично подходит для первого или второго свидания.

Адрес: ул. Петровка, 21, стр. 1, метро «Пушкинская», «Трубная»

Цена: от 1150, есть бесплатный формат «Открытый микрофон»

Режим работы: с понедельника по пятницу 18:00–00:00, в выходные 17:00–00:00

Театр «Современник» — для поклонников серьезного искусства. Это возможность увидеть сильную игру актеров, обсудить постановку после спектакля и прикоснуться к высокой культуре.

Адрес: Чистопрудный бульвар, 19, стр. 1, метро «Чистые пруды»

Цена: стоимость билетов варьируется в зависимости от спектакля, диапазон примерно от 800 до 5000 рублей и выше

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 19:30

Театр им. Моссовета — романтичный классический репертуар. В афише — и классика (например, чеховская трилогия в постановке Андрея Кончаловского), современные пьесы и музыкальные спектакли (знаменитый «Иисус Христос — суперзвезда»).

Адрес: ул. Большая Садовая, д. 16, стр. 1, метро «Маяковская»

Цена: от 500 рублей

Режим работы: в будни 12:00—19:30, в выходные 12:00—19:00, перерыв: 15:00—16:00

Важно На мероприятия с 15 марта 2025 года вводятся именные билеты. Приобрести билет и пройти в театр можно строго по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность.

Автобусная экскурсия «Огни ночной Москвы» — это путешествие по столице, которая с заходом солнца превращается в город, освещенный миллионами огней. Вы увидите самые яркие достопримечательности в сиянии декоративной подсветки. Маршрут проходит по старейшим улицам и площадям, где происходили важнейшие исторические события. В программе: легендарная Тверская улица, Большой театр, прогулка по Красной площади с видами на храм Василия Блаженного и Спасскую башню. Затем — храм Христа Спасителя и Патриарший мост, откуда открываются завораживающие виды на ночной Кремль и набережные.

Адрес: м. Маяковская, у Театра сатиры

Цена: от 1500 рублей

Режим работы: ежедневно в 19:00, экскурсия длится примерно 2,5–3 часа

Релакс и забота о себе: СПА-свидание

Это вариант для тех, кто давно вместе и хочет добавить в отношения романтики. СПА-свидание — идеальный способ расслабиться и почувствовать заботу друг о друге.

Почему это круто: совместный поход в СПА — это доверие и интимность. Вы находитесь в спокойной, уютной обстановке, где нет места суете и гаджетам. Общие расслабляющие процедуры, ароматерапия и тепло помогают снять любые барьеры и настроиться на одну волну. После такого свидания вы выходите не просто отдохнувшими, а обновленными и более близкими друг к другу.

Классическая баня — это может быть русская или финская парная или турецкий хамам. Вместе попариться, а потом окунуться в бассейн — отличный способ расслабиться с пользой для здоровья.

СПА-центр — парный массаж с обертыванием и ароматерапией в приватной обстановке — это очень романтично. И дорого. Но и в СПА можно найти варианты, которые не сильно бьют по кошельку. В больших центрах обычно есть бассейны, джакузи, купели с термальной водой, сауны, хамамы и оборудованные места для отдыха с лежаками. Заплатить придется только за вход.

Совет Многие спа-центры предлагают специальные программы «Свидание для двоих» продолжительностью от 1,5 до 5 часов. Обратите внимание на акции — например, на сайтах-купонаторах можно найти скидки до 40% на СПА-свидания.

Необычные форматы: катки, зоопарк и ботанические сады

Этот раздел — для свиданий, которые дарят ощущение праздника и легкого волшебства. Каток — идеальное место, чтобы поддержать за руку и посмеяться над неуклюжими падениями. А зоопарк или ботанический сад подарят удивление и новые эмоции.

Московский зоопарк — классика, которая работает всегда. Прогулка среди экзотических животных — это интересно и трогательно. А если хочется чего-то совсем необычного, обратите внимание на ночные мероприятия зоопарка — например, экскурсии после закрытия.

Адрес: ул. Большая Грузинская, 1, метро «Баррикадная»

Цена: 1700 рублей, есть льготы

Режим работы: ежедневно, 07:30–22:00

«Аптекарский огород» (Ботанический сад МГУ) — уникальный вечнозеленый сад. Среди экзотических растений, пальм и цветущих орхидей легко забыть, какая за окном погода. Это светлое пространство с березовой рощей и цветниками идеально подходит для романтических свиданий. Здесь регулярно проходят выставки декоративных растений. Территория сада включает как открытые участки, так и крытые оранжереи.

Адрес: проспект Мира, 26, стр. 1, метро «Проспект Мира»

Цена: от 500 рублей

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00, вход на территорию — до 20:00

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москвариум на ВДНХ — крупнейший океанариум Европы. Можно посмотреть водное шоу с касатками или просто гулять среди акул, скатов и ярких тропических рыб. Атмосфера подводного мира не оставит равнодушной ни одну девушку.

Адрес: проспект Мира, 119, стр. 23 (павильон №23), метро «ВДНХ»

Цена: от 1450 рублей

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00, кроме санитарных дней, подробнее можно узнать на сайте

Крытый каток (например, Mega Ice в ТЦ «Авиапарк») — современный крытый ледовый каток, открывшийся в 2014 году на 4-м этаже популярного торгового центра «Авиапарк». Площадь льда составляет 800 квадратных метров. Это идеальный вариант для жаркого дня — внутри всегда комфортная прохладная температура, а яркое освещение и музыка создают праздничное настроение. После катания можно поужинать в ресторанах на фудкорте прямо на этаже. На катке есть пункт проката коньков, защитной амуниции и ледовых помощников (пингвины, котики и олени для начинающих), а также услуги по заточке коньков.

Адрес: Ходынский бульвар, 4, метро «ЦСКА»

Цена: 700 рублей

Режим работы: с понедельника по четверг и в воскресенье с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу — с 10:00 до 23:00

Бонус: идеи для пар от московского экскурсовода

Московский экскурсовод Мария Васенко в беседе с «Газетой.Ru» поделилась личными рекомендациями — местами и впечатлениями, которые сделают свидание по-настоящему запоминающимся.

8 небанальных идей для незабываемого свидания

1. Закат на Большом Устьинском мосту — пожалуй, один из самых красивых видов на Москву. В закатное время свет особенно мягкий, а панорама города с этого ракурса выглядит как открытка. Мост не перегружен пешеходами, и вы сможете спокойно насладиться моментом вдвоем.

2. Лодочная прогулка на Большом Дворцовом пруду в парке Кусково — это очень романтично, особенно в теплый вечер, когда вода отражает старинные павильоны и закатное небо.

3. Ужин в видовом ресторане «Консерватория» — ресторан расположен на 10-м этаже отеля «Арарат Парк Хаятт». Отсюда открывается впечатляющий вид на Новый Арбат и исторический центр. Изысканная кухня и панорама города делают этот вариант идеальным для важного свидания.

4. Ночь в новом месте, к примеру в высотке на Котельнической набережной — одна из знаменитых сталинских высоток — культовое место с видом на Кремль и Москву-реку. Снять апартаменты в этом историческом здании — значит перенестись в другую эпоху и создать по-настоящему волшебные воспоминания.

5. Свидание в музее «В Тишине» — сеанс для двоих — уникальный опыт. Вы научитесь говорить руками, слушать глазами и чувствовать вибрации телом. Это сближает как ничто другое: здесь нет лишних слов, только настоящие эмоции и полное доверие друг к другу.

6. Мастер-класс по латинским парным танцам — сальса, бачата, румба — зажигательные ритмы и близкий контакт создают особенную атмосферу. Даже если вы никогда не танцевали, такие уроки проходят легко и весело, а главное — вы становитесь ближе физически и эмоционально.

7. Концерт при свечах Lumisfera — классическая музыка в исполнении живого оркестра в окружении сотен свечей. Это не просто концерт, а целое световое шоу. Очень камерно, очень красиво и невероятно романтично.

8. Экскурсия по криминальной Москве конца XIX века — погружение в темные тайны старой столицы: закрытые дворы, истории о преступлениях, мошенниках и авантюристах. Или, наоборот, прогулка по Патриаршим прудам с историями о великой любви — выбирайте сами. Такие экскурсии дарят новые эмоции и поводы для долгих обсуждений.