Наталье Штурм – 60. Редкие и эксклюзивные фото из личного архива певицы

28 июня юбилей отмечает Наталья Штурм – знаменитой российской певице, писательнице и модели исполняется 60 лет.

Штурм родилась в 1966 году в Москве. Музыкой будущая артистка начала заниматься еще в детстве, а настоящей звездой отечественной поп-сцены стала в 90-х, особенно слушатели полюбили ее хиты «Уличный Художник», «Школьный роман», «Твой самолет» и «Комсомольск-на-Амуре». Кроме того, Наталья добилась успехов в литературе, выпустив несколько романов: «Школа строгого режима, или Любовь цвета юности», «Солнце в скобках», «Уж замуж невтерпеж, или Любовь цвета крови», «Сдохни, тварь, или Любовь цвета одиночества» и «Все оттенки боли».

Певица трижды была замужем. Ее первым супругом стал актер и режиссер Евгений Калинцев, в браке с бизнесменом Игорем Павловым Штурм родила сына Арсения, а в отношениях с Сергеем Деевым (гражданский брак) – дочь Лену. Сейчас Штурм уже является бабушкой, воспитывая внуков Даниэля и Николоза, однако продолжает поражать поклонников превосходной фигурой и яркими образами.

В честь дня рождения Натальи Штурм «Газета.Ru» публикует редкие и эксклюзивные фото из личной жизни певицы.