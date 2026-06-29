Минтранс введет новые скоростные ограничения на трассах из-за пробок, ям и близости школ

Минтранс России подготовил новые методические рекомендации по ограничению скорости потока автотранспорта на скоростных магистралях страны: вместо усредненных лимитов движения для всех шоссе чиновники предлагают внедрить точечный подход. Каждый участок дороги с учетом пробок, ям и близости школ может получить свой собственный лимит. «Газета.Ru» разбиралась, как это изменит жизнь водителей.

Планируется применение более гибкого подхода, когда для каждого участка шоссе будет установлен собственный лимит скорости, исходя из загруженности, состояния асфальта и наличия объектов инфраструктуры: жилых домов, школ, торговый центров и прочих соцобъектов. Об этом сообщает «Российская газета», со ссылкой на министерство транспорта.

«Минтранс совместно с профильными ведомствами разрабатывает рекомендации для повышения безопасности за счет нового подхода к корректировке ограничений.

Принятие запланировано на 2027 год. В документе закрепят положения, учитывающие фактическую интенсивность, качество инфраструктуры и особенности территорий»,

— пояснили «РГ» в министерстве.

Там уточнили, что пока документ носит рекомендательный характер, но после его апробации появится конкретный порядок введения ограничений. Также не исключен мониторинг соблюдения новых правил.

Долгие годы российские водители жаловались на абсурдные ситуации: идеальный отрезок трассы с разделительным барьером и новым асфальтом дорожники внезапно «режут» до 50–70 км/ч, а на разбитой грунтовке порой знаки предписывают ехать почти как по автобану, пишет издание. Разрыв между реальными условиями и предписаниями знаков не только раздражает, но и провоцирует аварии из-за резких перепадов скорости. Именно эту несправедливость и обещает исправить новая инициатива Минтранса.

Мнение Госдумы

В профильном комитете Госдумы инициативу называют своевременной. Зампред комитета по транспорту Рафаэль Марданшин в беседе с «РГ» заявил, что качество дорог и машин выросло, а значит, там, где позволяет обстановка, скорость нужно повышать.

«Вызывает удивление, когда на хороших участках с разметкой и отбойником ни с того ни сего ставят 50 км/ч. Возникает рваный режим: постоянно тормозишь и ускоряешься, это отнимает внимание и нервирует», — отметил парламентарий. Отдельно он раскритиковал временные знаки, которые забывают убирать после ремонта:

«Они стоят неделями, хотя препятствий давно нет».

До «Тавриды»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин призвал провести тотальный аудит всех лимитов.

«Мы обращались в правительство с просьбой использовать элементы ИИ для детального анализа аварийности. Пересматривать лимиты без исследований некорректно», — приводит его слова издание.

Автоюрист Петр Шкуматов («Народный фронт») в свою очередь добавил, что главная цель — убрать «рваную езду». В пример он привел сельские остановки, когда на дороге «зебра» и знак 50 км/ч, хотя автобус ходит один раз в сутки.

По его словам, водители резко тормозят, сбрасывая скорость, а затем снова ускоряются. Он убежден, что для четырехполосных магистралей пора сделать универсальным лимит 110 км/ч (сейчас 90 км/ч), особенно на таких трассах, как М-4 в Ростовской области, где установлено восемь полос и отбойник.

Главред «За рулем» Максим Кадаков в комментарии «РГ» обратил внимание на трассу «Таврида». Он подчеркнул, что параметры автодороги позволяют по ней ехать быстрее, нежели разрешенные 90 км/ч. Он напомнил, что в России строят современные магистрали, близкие по характеристикам к немецким автобанам — по освещению, уклонам и разметке. Соответственно, скоростной режим мог бы быть на этих дорогах более высоким, заключил он.