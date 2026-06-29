Познакомились в интернете и приехали убить: что известно о расправе над студентом в Омске

В Омске группа иногородних парней и девушек заманила 20-летнего студента на пустырь, пообещав золотой самородок, и жестоко расправилась с ним. Обвиняемые познакомились с жертвой в интернете, в мае они приехали в город из Петербурга и Екатеринбурга, сняли квартиру и начали тщательно готовиться к преступлению. Мотивами могли быть личная неприязнь или корысть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Омске раскрыто убийство Александра Т. — студента третьего курса исторического университета ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Молодой человек пропал 20 июня, его поиски велись с 21 июня силами полиции и волонтеров «Лиза Алерт» и «Доброспас Омск». Спустя почти неделю его завернутое в пленку тело нашли на пустыре недалеко от Сыропятского тракта. Сегодня группа обвиняемых арестована судом.

По сообщению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и отработки версий оперативники определили группу из семи человек в возрасте 22-24 лет, которые входили в круг общения погибшего. Проверка показала, что они «из корыстной заинтересованности» заманили парня на заброшенную территорию, связали и нанесли несколько ножевых ранений, от которых он скончался. После чего попытались спрятать тело .

«К совершению преступления злоумышленники тщательно подготовились — разработали план, а для его осуществления купили скотч, пакеты и перчатки, приняли меры для создания алиби»,

— сообщила Ирина Волк.

По информации пресс-службы судов Омской области, подозреваемых к настоящему времени не семеро, а шестеро. Четверых из них уже оправили в СИЗО, решение по двоим оставшимся будет принято завтра, 30 июня.

«По версии органа предварительного следствия, 20 июня 2026 года трое молодых людей и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет, вступив в предварительный сговор, решили убить 20-летнего знакомого (студента одного из вузов). Причиной стали личные неприязненные отношения, которые возникли у одной из обвиняемых к потерпевшему », — сообщили в суде.

В пресс-релизе отмечается, что подозреваемые под предлогом передачи ценного предмета заманили юношу к заброшенному строению, где с помощью скотча связали ему руки и ноги. Обездвижив парня, они «переместили его на безлюдный участок местности в районе ул. 10 лет Октября, где, используя нож, нанесли несколько ударов в область шеи и грудной клетки». От полученных ранений он скончался на месте.

Познакомились в интернете

В областной прокуратуре рассказали КП-Омск, что убийцы познакомились со студентом в интернете на фоне общих интересов. В мае они приехали в Омск и сняли квартиру.

Издание «АиФ. Омск» со ссылкой на прокуратуру уточняет, что обвиняемые прибыли из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Арендовав квартиру, они закупили в местных хозяйственных магазинах скотч, перчатки и пакеты. Спустя месяц они заманили жертву к заброшенному зданию в 107-м военном городке в Омске, пообещав передать золотой самородок , сообщил ТАСС представитель объединенной пресс-службы омских судов Аскер Абишов.

Мать погибшего Елена уверена, что ее сын не был близко знаком со всей компанией обвиняемых. Александр был спокойным, домашним парнем и когда уходил из дома, то «каждые полчаса обязательно писал, что у него все в порядке», утверждает женщина.

«Я никогда ничего не слышала об этих людях. Думаю, он знал только одного из них. Скорее всего, именно этот человек каким-то образом заманил Сашу на пустырь, где его уже ждали остальные. Саша мне не жаловался на то, что его кто-то обижает, преследует, иначе я бы этого просто так не оставила», — сказала мать погибшего.

Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ (убийство). Доклад о ходе расследования затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.