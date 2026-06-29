Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество
ТВЗ

Познакомились в интернете и приехали убить: что известно о расправе над студентом в Омске

Суд арестовал группу обвиняемых в убийстве студента в Омске
Следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области

В Омске группа иногородних парней и девушек заманила 20-летнего студента на пустырь, пообещав золотой самородок, и жестоко расправилась с ним. Обвиняемые познакомились с жертвой в интернете, в мае они приехали в город из Петербурга и Екатеринбурга, сняли квартиру и начали тщательно готовиться к преступлению. Мотивами могли быть личная неприязнь или корысть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Омске раскрыто убийство Александра Т. — студента третьего курса исторического университета ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Молодой человек пропал 20 июня, его поиски велись с 21 июня силами полиции и волонтеров «Лиза Алерт» и «Доброспас Омск». Спустя почти неделю его завернутое в пленку тело нашли на пустыре недалеко от Сыропятского тракта. Сегодня группа обвиняемых арестована судом.

По сообщению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и отработки версий оперативники определили группу из семи человек в возрасте 22-24 лет, которые входили в круг общения погибшего. Проверка показала, что они «из корыстной заинтересованности» заманили парня на заброшенную территорию, связали и нанесли несколько ножевых ранений, от которых он скончался. После чего попытались спрятать тело.

«К совершению преступления злоумышленники тщательно подготовились — разработали план, а для его осуществления купили скотч, пакеты и перчатки, приняли меры для создания алиби»,
— сообщила Ирина Волк.

По информации пресс-службы судов Омской области, подозреваемых к настоящему времени не семеро, а шестеро. Четверых из них уже оправили в СИЗО, решение по двоим оставшимся будет принято завтра, 30 июня.

«По версии органа предварительного следствия, 20 июня 2026 года трое молодых людей и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет, вступив в предварительный сговор, решили убить 20-летнего знакомого (студента одного из вузов). Причиной стали личные неприязненные отношения, которые возникли у одной из обвиняемых к потерпевшему», — сообщили в суде.

В пресс-релизе отмечается, что подозреваемые под предлогом передачи ценного предмета заманили юношу к заброшенному строению, где с помощью скотча связали ему руки и ноги. Обездвижив парня, они «переместили его на безлюдный участок местности в районе ул. 10 лет Октября, где, используя нож, нанесли несколько ударов в область шеи и грудной клетки». От полученных ранений он скончался на месте.

Читайте также
«Ползли к врачам с жуткими хрипами». Что известно о смертельной вечеринке в Подмосковье?

Познакомились в интернете

В областной прокуратуре рассказали КП-Омск, что убийцы познакомились со студентом в интернете на фоне общих интересов. В мае они приехали в Омск и сняли квартиру.

Издание «АиФ. Омск» со ссылкой на прокуратуру уточняет, что обвиняемые прибыли из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Арендовав квартиру, они закупили в местных хозяйственных магазинах скотч, перчатки и пакеты. Спустя месяц они заманили жертву к заброшенному зданию в 107-м военном городке в Омске, пообещав передать золотой самородок, сообщил ТАСС представитель объединенной пресс-службы омских судов Аскер Абишов.

Мать погибшего Елена уверена, что ее сын не был близко знаком со всей компанией обвиняемых. Александр был спокойным, домашним парнем и когда уходил из дома, то «каждые полчаса обязательно писал, что у него все в порядке», утверждает женщина.

«Я никогда ничего не слышала об этих людях. Думаю, он знал только одного из них. Скорее всего, именно этот человек каким-то образом заманил Сашу на пустырь, где его уже ждали остальные. Саша мне не жаловался на то, что его кто-то обижает, преследует, иначе я бы этого просто так не оставила», — сказала мать погибшего.

Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ (убийство). Доклад о ходе расследования затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!