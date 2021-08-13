Захват «бабушки Агафьи»: что происходит в Natura Siberica

В косметической компании Natura Siberica разразился конфликт: сотрудники пожаловались на новое руководство, которое было назначено после смерти основателя бренда Андрея Трубникова. Его бывшей жене Ирине и сыну Дмитрию, а также ведущим работникам заблокировали пропуска. Сотрудники сравнили происходящее с «рейдерским захватом» и собрались у здания офиса, чтобы обратить внимание на проблему.

О конфликте в косметической компании Natura Siberica стало известно накануне, 12 августа. Сотрудники написали коллективное письмо (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), в котором выступили против назначения на пост президента Сергея Буйлова, и отказались работать с новым руководством. На сегодняшний день его подписали 184 работника из ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое Решение» (выпускает, например, «Рецепты бабушки Агафьи»), сообщила представительница компании.

В обращении говорится, что основатель Natura Siberica Андрей Трубников в 2017 году нанял Сергея Буйлова на пост генерального директора. Однако через 13 месяцев уволил «за профнепригодность». Компания в тот период не показывала роста, продажи упали, отмечается в письме. В августе этого года Буйлова назначили президентом, «хотя такой должности нет ни в одном уставе группы компаний», уверяют сотрудники. Назначил его Дмитрий Ганзер, который недавно стал генеральным директором.

Совладелице компании, первой жене Андрея Трубникова Ирине Трубниковой и ее сыну, наследнику бизнесмена Дмитрию Трубникову 11 августа заблокировали пропуска, рассказали авторы письма. Пропуска также лишились «ведущие сотрудники»: все главные бухгалтеры, директор по закупкам, директор по международным продажам, руководитель службы безопасности и руководитель отдела регистрации товарных знаков.

«Методы грубого рейдерского захвата компании на этот раз настолько очевидны, что их невозможно скрыть, объяснить или оправдать. <…> В настоящий момент люди напуганы, сбиты с толку и обескуражены. Такое ощущение, что мы преступники или рабы, которых можно без объяснения причины выставить за дверь», — говорилось в письме.

На видео, опубликованных на странице Natura Siberica в Instagram, были показаны неизвестные работникам люди, которые ходили по офису. Некоторые двери были взломаны, следовало из записи. Днем возле главного здания офиса собрались около 60 сотрудников, сообщалось в одном из постов (представительница компании рассказала позднее «Газете.Ru», что в итоге пришло более 100 человек). В нем говорилось, что они боятся войти внутрь, «потому что в здании, перед ним и на этажах стоят крепкие молодые люди бойцовской наружности». На видео были показаны люди с плакатами с надписью «Буйлов уходи».

Одна из собравшихся по имени Ирина на видео рассказывает, что утром ей позвонили коллеги и сообщили, что пропуска заблокированы, по этажам ходят незнакомые люди, в кабинетах находятся какие-то другие сотрудники.

«Куча вокруг людей, которых, честно сказать, мы просто боимся. Мы просто боимся, потому что мы не знаем, что происходит и чем это все может кончиться», — сказала женщина.

Сейчас все сотрудники уже разошлись, уточнила представительница Natura Siberica «Газете.Ru».

Чего опасаются Трубниковы

Юрист Кирилл Попов, представляющий Ирину и Дмитрия Трубниковых, в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ни одним учредительным документом ни одной из компаний, входящих в группу, должность президента не предусмотрена. Возможно, ее учредил новый генеральный директор Дмитрий Ганзер, полагает он. По его словам, никакого приказа или письменного уведомления сотрудники не получили.

«Некоторым руководителям отдельных направлений на личные номера позвонил новый президент с ультимативным приказом выйти для работы в офис на следующий день под угрозой увольнения. Одновременно с этим всем сотрудникам был отключен доступ к рабочим компьютерам, настроенный для удаленной работы (в удаленном режиме работала значительная часть сотрудников)», — рассказал юрист.

По словам Попова, решение о блокировке пропусков объяснено не было. «По словам сотрудников, они наблюдали взломанные кабинеты. В кабинете главного бухгалтера Ирины Леонидовны была взломана дверь, разбросана документация, и сотрудники видели, как из офиса было вынесено несколько чемоданов документации и увезено в неизвестном направлении», — сообщил он.

«У нас есть серьезные опасения, что господин Буйлов пытается перехватить управление компанией, чтобы перенаправить финансовые потоки и помешать не только законным правам наследников, но и интересам всей компании. Естественно, Ирина Юрьевна Трубникова категорически не согласна с кандидатурой нового президента и защищать свои права всеми предусмотренными законом способами», — заявил Кирилл Попов.

На момент сдачи материала «Газете.Ru» не удалось получить ответа от нового руководства компании. Президент Сергей Буйлов накануне отказался дать комментарий изданию РБК, сославшись на занятость.

Проблемы в Natura Siberica начались после смерти ее основателя Андрея Трубникова — его не стало 7 января 2021 года. Предпринимателю был 61 год. Его родственники подали многочисленные иски в суд к юридическим лицам Natura Siberica по поводу управления компаниями, больше всего их было от первой жены – Ирины Трубниковой. Как писал The Bell, у нее есть доли в ООО «Первое решение», основном юрлице Natura Siberica (23%), и еще восьми компаниях, связанных с брендом (от 40 до 50%). По словам источников издания, у предпринимателя четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия (третья жена). Оставил ли Трубников завещание, выяснить тогда не удалось.