«Вынос газовой инфраструктуры»: российская армия ударила по объектам ТЭК на Украине

Российские войска нанесли новые удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ. Атакам подверглись объекты в Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в контролируемых ВСУ частях Донбасса и Запорожской области. Наиболее заметные и масштабные последствия ударов — в Харьковской области. По словам военкора Александра Коца, в регионе продолжается «системный вынос газовой инфраструктуры».

Российские войска нанесли новые удары по целям на Украине. Одной из главных целей атаки стали объекты, связанные с газовой инфраструктурой, а также хранением и распределением топлива и горюче-смазочных материалов.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия»,

— сообщили в Минобороны РФ.

В частности, в Кировоградской области на территории предприятия «Агрон» в поселке Новое было поражено хранилище топлива, после чего там возник крупный пожар. В Днепропетровской области атакована автозаправочная станция в районе села Подгородного. В Харьковской области под удар попали две АЗС в поселке Берестин и на трассе в направлении Новой Водолаги.

По информации военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, в Харьковской области продолжается «системный вынос газовой инфраструктуры» . Вначале под удар дронов «Герань-2» и «Герань-4» попала установка комплексной подготовки газа «Скворцовская». Затем была выведена из строя газораспределительная станция в районе Панютино: удары пришлись по резервуарам для хранения газа, газоперекачивающим установкам и цеху по подготовке газа.

«Газ для противника — не про уют в квартирах. Это топливо для котельных, которые греют казармы и госпитали. Это сырье для генерации, которая держит свет в ремонтных цехах и пунктах управления. Это давление в трубе, без которого встают компрессоры и стынут производственные линии оборонки. Каждая выбитая ГРС, каждый прогоревший цех подготовки газа — минус киловатты, минус калории, минус ритм работы тыла», — отметил Коц.

Как сообщил SHOT, атакам подверглись сразу несколько оборонных предприятий Харькова, после прилетов возникли большие пожары . О точной географии попаданий информации нет, но известно, что в Шевченковской промзоне (куда пришлись удары) расположены как минимум семь промышленных предприятий: ГПУ «Харьковгаздобыча», ЗАО «Биолик», ГП «Завод химических реактивов», НТК «Институт монокристаллов», ЗАО «Завод пищевых кислот», ОАО «Харьковский завод «Металлист» и ОАО «Точприбор».

В Харьковской области ВС РФ поразили железнодорожный узел «Холодная Гора», где в этот момент находились военные эшелоны с топливом и боеприпасами . Сообщается о десяти прилетах и серии повторных взрывов. Аналогичные последствия — после ударов по технической зоне и складам Харьковского высшего танкового училища, где после удара реактивной «Герани-5» произошел крупный пожар с детонацией.

Поражение АЗС значительным образом снижает боеспособность противника , так как ВСУ используют гражданские автозаправки в военных нуждах, заявил в комментарии для газеты «Взгляд» военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Автомобильные заправочные станции фактически представляют собой небольшое нефтехранилище, которое может использоваться не только в гражданских, но и военных целях. На Украине в настоящий момент ВСУ как раз активно задействуют эту инфраструктуру в своей работе», — сказал он.