30 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

30 июня в мире вспоминают о падении Тунгусского метеорита и о важности демократических институтов власти. В России поздравляют с профессиональным праздником сотрудников службы охраны СИЗО и колоний, а также с днем рождения одну из главных героинь русских сказок — Бабу-ягу. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 30 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 30 июня

* Международный день парламентаризма

Праздник был учрежден ООН в 2018 году и ежегодно отмечается как напоминание о роли парламентов в демократическом устройстве государств. Его дата связана с созданием в 1889 году Межпарламентской ассамблеи — одной из первых международных площадок для диалога между законодательными органами разных стран. Сегодня этот день используют не столько для чествования парламентариев, сколько и для обсуждения вопросов качества законотворчества, прозрачности политических институтов и участия граждан в принятии решений.

* Международный день астероида

Памятная дата была учреждена ООН в 2016 году при участии ученых, космонавтов и астрономических организаций. Она направлена на привлечение внимания к потенциальной угрозе астероидов и развитию систем наблюдения за околоземными объектами. Праздник приурочен к падению Тунгусского метеорита в 1908 году над Сибирью: тогда в районе реки Подкаменная Тунгуска в небе вспыхнул космический объект, который взорвался и вызвал мощную ударную волну, повалившую лес на большой территории.

Алмазо-графитовые сростки с места падения Тунгусского метеорита на реке Подкаменная Тунгуска в районе поселка Ванавара в Красноярском крае, 1980 год Василий Литош/РИА Новости

* День сотрудника службы охраны УИС России

Профессиональный праздник людей, которые охраняют колонии, следственные изоляторы и сопровождают осужденных. Дату выбрали не случайно — 30 июня 1994 года обязанности по охране передали от Внутренних войск органам уголовно-исполнительной системы (УИС). С тех пор эта служба стала одной из самых многочисленных в системе ФСИН. В этот день лучших сотрудников награждают государственными и ведомственными наградами, устраивают торжественные мероприятия и концерты. Также вспоминают ветеранов и тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

* День экономиста в России

Неофициальный профессиональный праздник всех, кто связан с финансами и аналитикой. Его отмечают 30 июня в память о том, что в 1765 году в Московском университете открылась первая кафедра политической экономики. Официальный же День экономиста в России празднуют 11 ноября.

* День рождения Бабы-яги

Праздник, который придумали фольклористы и музейные работники, чтобы сохранить интерес к славянским сказкам. Баба-яга — не просто злодейка, а мудрая хранительница леса и проводница между мирами, которая помогает, наказывает или испытывает героев. В этот день в музеях, библиотеках и этнопарках проходят спектакли, квесты и экскурсии.

Необычные праздники 30 июня • День разбрасывания монеток. Необычный праздник, который пришел из английской традиции бросать монеты в водоемы в дар водным духам. По поверью, если кинуть монетку в воду, это поможет вернуться в полюбившееся место. • Всемирный день социальных сетей. Праздник учредил популярный сайт Mashable в 2010 году, чтобы показать, как соцсети изменили общение людей по всему миру. В этот день принято публиковать посты, запускать конкурсы и вспоминать о цифровой безопасности.

Что отмечают 30 июня в других странах

День экономиста — Белоруссия. Официальный профессиональный праздник, установленный указом президента в 2000 году. Дата привязана к 30 июня 1921 года, когда Экономическое совещание Белоруссии утвердило положение о Плановой комиссии республики. Сегодня преемником Госплана является министерство экономики.

День независимости — Демократическая Республика Конго. Государственный праздник, который ежегодно отмечают 30 июня. В этот день в 1960 году страна обрела свободу от бельгийского колониального господства, а первым премьер-министром стал Патрис Лумумба. В этот день в ДР Конго проходят парады, фестивали и концерты традиционной музыки.

День наблюдения за метеорами — США. В этот день астрономы-любители и просто неравнодушные к космосу американцы выбираются на природу, чтобы понаблюдать за падающими звездами. Главное условие — чистое небо и хорошее настроение.

Emrah Gurel/AP

Религиозные праздники 30 июня

* День мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Православная церковь вспоминает трех братьев из знатного персидского рода, которые погибли за веру в Христа. Они были посланы персидским царем к римскому императору Юлиану Отступнику, тот потребовал от них участия в языческом обряде, но братья отказались. За это их подвергли пыткам и обезглавили. Позже мощи мучеников перенесли в Константинополь. В православном мире их почитают как небесных заступников и пример стойкости в вере.

Народные праздники 30 июня

* Мануйло и Савелий

В народном календаре день памяти святых Мануила, Савела и Исмаила называли — Мануйло и Савелий. Примечательно, что этот день связывали с бурей и грозой: считалось, что если погода хмурая, то лето будет грозовым, а урожай — скудным.

Крестьяне внимательно следили за небом, ветром и поведением птиц. Тихое и солнечное утро считалось хорошим знаком для начала жатвы. А вот если гремел гром без дождя — ждали беды. В некоторых местах было принято обходить поля с молитвами, чтобы уберечь посевы от молний и града.

Именины 30 июня

* Пелагея;

* Савелий;

* Никита;

* Максим;

* Клим;

* Кирилл;

* Эммануил;

* Исаак;

* Исмаил;

* Иосиф.

Приметы: что можно и нельзя делать 30 июня

Приметы о погоде

Гром без дождя — к сильному ветру и засушливому июлю.

Паук плетет паутину с утра — к хорошей погоде.

Много росы на траве — к ясному дню.

Пчелы с самого утра активны — будет жарко и сухо.

Что можно делать 30 июня

* Разводить костры у воды — к хорошему урожаю.

* Наводить порядок в доме и на участке.

* Стричь волосы — чтобы снять негатив.

Что нельзя делать 30 июня

* Давать или брать в долг — к потере удачи.

* Ссориться и ругаться — притягивает беду.

* Купаться в водоемах — к болезни.

Лунный календарь 30 июня

Фаза Луны: полная Луна, 15-й день лунного цикла. Луна находится в знаке Козерога.

Астрологи уверяют, что день непростой: полная Луна обостряет хронические болезни, усиливает импульсивность и тягу к негативу, а 15-й лунный день называют днем искушений — легко испортить отношения с близкими. Однако это идеальное время для сбора лекарственных трав: в полнолуние их целебные свойства достигают пика.

Финансовые вопросы и контакты с госорганами лучше отложить — возможны задержки и убытки. Зато организаторские дела и вопросы с недвижимостью пройдут гладко. Вторник находится под покровительством Марса, поэтому удача ждет решительных и активных. Хорошо заниматься физической нагрузкой — силы быстро восстановятся.

Рожденные 30 июня — Раки, их планета-управитель — Луна, а стихия — вода. Им свойственны чувствительность, заботливость и глубокая привязанность к дому и семье.

Какие исторические события произошли 30 июня

* 1520 год — отступление испанских конкистадоров из ацтекского Теночтитлана, вошедшее в историю как «Ночь печали» (Noche Triste).

* 1736 год — снятие турецкой осады Азова и окончательное присоединение города к России.

* 1810 год — Наполеон аннексировал Голландию и включил ее в состав Французской империи.

* 1889 год — на Парижской мирной конференции основан Межпарламентский союз — старейшая международная парламентская организация.

* 1894 год — в Лондоне торжественно открыт знаменитый Тауэрский мост.

* 1905 год — Альберт Эйнштейн опубликовал статью с изложением Специальной теории относительности.

* 1908 год — над Сибирью пролетел и взорвался Тунгусский метеорит — крупнейшее зарегистрированное столкновение Земли с космическим телом в новейшей истории.

* 1934 год — в Германии началась «Ночь длинных ножей»: массовые расправы СС над руководством штурмовых отрядов СА.

* 1936 год — опубликован первый тираж романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

* 1948 год — в США официально объявлено о создании транзистора — изобретения, положившего начало современной электронике.

* 1971 год — трагедия космического масштаба: при возвращении на Землю погиб экипаж советского корабля «Союз-11».

* 1972 год — в мировое время впервые добавлена високосная секунда (23:59:60) для синхронизации астрономического и атомного времени.

* 1974 год — советский артист Михаил Барышников во время гастролей в Канаде принял решение не возвращаться в СССР.

* 1989 год — восстановлено членство Александра Солженицына в Союзе писателей СССР.

* 1996 год — Германия выиграла чемпионат Европы по футболу, победив Чехию в финале (2:1).

* 2004 год — мировая премьера фильма «Человек-паук 2» — одного из самых успешных супергеройских блокбастеров нулевых.

Кто родился 30 июня

* В 1884 году родилась Александра Толстая — младшая дочь Льва Толстого, мемуаристка и хранительница его наследия.

* В 1891 году родился Стэнли Спенсер — английский художник, известный своими религиозно-сюрреалистическими картинами.

* В 1901 году родился Вилли Саттон — легендарный американский грабитель банков, знаменитый своей фразой: «Потому что там деньги».

* В 1914 году родился Владимир Челомей — выдающийся советский ученый, конструктор боевых межконтинентальных баллистических ракет, а также крылатых ракет и космически аппаратов.

Кто скончался 30 июня • В 1953 году скончался Всеволод Пудовкин — советский кинорежиссер, актер, народный артист СССР.

• В 1971 году скончался экипаж «Союза-11» — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.

• В 1989 году скончался Ростислав Плятт — советский актер, народный артист СССР.

• В 1995 году скончался Георгий Береговой — летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

Кто отмечает день рождения

Майк Тайсон PPE/Global Look Press

* 69 лет исполняется Сильвио Орландо — итальянскому актеру, известному по роли кардинала Войелло в сериале «Молодой Папа».

* 67 лет исполняется Винсенту Д'Онофрио — американскому актеру, звезде сериала «Закон и порядок: Преступное намерение».

* 63 года исполняется Ингви Мальмстину — шведскому гитаристу-виртуозу, одному из пионеров неоклассического метала.

* 60 лет исполняется Майку Тайсону — американскому боксеру, одному из самых ярких чемпионов супертяжелого веса в истории.

* 57 лет исполняется Анастасии Немоляевой — актрисе и дизайнеру, известной по роли Кати в фильме «Курьер».

* 51 год исполняется Ральфу Шумахеру — немецкому автогонщику, бывшему пилоту Формулы-1 и брату Михаэля Шумахера.

* 43 года исполняется Шерил Коул — британской певице, бывшей участнице группы Girls Aloud и звезде британской поп-сцены.

* 41 год исполняется Майклу Фелпсу — американскому пловцу, 23-кратному олимпийскому чемпиону.

* 39 лет исполняется Алисе Вокс — российской певице, бывшей солистке группы «Ленинград».