Экосистемный сбой: новым правилам ЦБ не соответствует половина банков

Руководители нескольких крупнейших банков России предупредили главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, что предлагаемые регулятором ограничения инвестиций финансовых организаций в экосистемы приведут к тому, что более половины кредитных организаций перестанут соответствовать нормативам достаточности капитала Это, в свою очередь, станет причиной не только торможения развития банковского рынка, но и отразится на конечном потребителе — населении и бизнесе.

Что в проекте

В опубликованном в конце июня докладе Банка России указано, что в ближайшие три-пять лет регулятор намерен значительно ограничить коммерческие банки в их инвестициях в создание экосистем. В ЦБ считают, что неконтролируемое вливание средств в такие «непрофильные» проекты создает значительные риски для банковского сектора.

«Можно провести аналогию с холестерином. Когда концентрация низкая — это не страшно, он в организме нужен. Но когда его много, возникают холестериновые бляшки, что препятствует движению крови в организме. Когда их много, это, по сути, замороженные активы, они не работают», — говорил глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

Но вместе с тем в понятие «иммобилизованных активов», к которому в первую очередь будут относиться инвестиции финансовых организаций в экосистемы, планируется включить земли, вложения в недвижимость и прочие активы, которые попадают на баланс банков в результате изъятия залогов у клиентов, которые не могут расплатиться по своим займам. И

если общий объем этих активов, рассчитанный через специальные повышающие коэффициенты, превысит уровень в 30% от капитала банка, их скорректированная стоимость будет вычитаться из основного капитала организации. Это, в свою очередь, приведет к тому, что многие банки по этому показателю не смогут соответствовать минимальному порогу достаточности капитала, а это — прямая дорога к отзыву лицензии у кредитной организации. В письме банкиров в адрес ЦБ указано, что по предлагаемой регулятором методике расчета новым требованиям не смогут соответствовать более половины российских банков — 190 из 377.

В Ассоциации банков России (АБР) «Газете.Ru» рассказали, что регулирование рисков участия банков в экосистемах, предложенное ЦБ в докладе для общественных консультаций, комплексное и не всегда касается вопросов развития экосистем.

«Оно безусловно, повлияет на кредитные организации, но в какой степени — это будет зависеть от многих факторов, включая бизнес-модель, используемую банком, и структуру банковской группы», — сказал собеседник издания, отметив, что сама тема регулирования экосистем однозначно будет одной из самых обсуждаемых на сентябрьском банковском форуме в Сочи.

Что в письме

Как пишет РБК, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов вместе с президентом Ассоциации банков России Георгием Лунтовским направили в ЦБ специальное письмо. В нем банкиры отмечают, что

превышение лимита, который планирует установить ЦБ, изымет из банковского капитала 1,75 трлн рублей, из-за чего 46 кредитных организаций моментально пробьют минимальный порог достаточности капитала в 8%, а еще 66 банков не смогут соблюдать норматив с учетом надбавок (11,5% и 10,5% для системно-значимых банков и остальных соответственно).

По словам источника РБК, к «иммобилизованным активам» по новой методике будут относиться в том числе и банковские отделения, из-за чего больше всего пострадают организации с широкой региональной сетью — в первую очередь им придется закрываться в населенных пунктах с самым маленьким населением.

То же касается и активов, которые банк получает в результате споров с корпоративными заемщиками. Если раньше у кредитных организаций была возможность дофинансировать и восстановить деятельность проблемных предприятий, то после введения новых норм ЦБ они будут стараться как можно быстрее распродать эти активы по частям и по дешевке.

В плане корпоративных кредитов инновационным компаниям, банки будут вынуждены отказывать им во вхождении в акционерный капитал в качестве альтернативы залогу (которого у таких компаний, зачастую, попросту нет), и вместо этого предлагать дорогие необеспеченные кредиты, превращая долговую нагрузку в непосильное бремя для стартапов.

Выжженное поле

При этом заложенная в проект ЦБ идея ограничения инвестиций банков в экосистемы не лучшим образом скажется на конкуренции между самими финансовыми организациями. Главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин подчеркивает, что

развитие экосистем необходимо банкам для привлечения клиентов и развития конкуренции на рынке финансовых услуг, поскольку в нынешних условиях маржинальность большинства их услуг снижается, так что единственный выход для финкомпаний – закрывать как можно больше клиентских потребностей, совершая комплексные продажи этих услуг.

В свою очередь глава банка «Сфера» Игорь Вирясов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что затормозить развитие финтехов уже невозможно, так как именно в этом направлении рынок сейчас развивается исходя из потребностей клиентов. Поэтому даже несмотря на ограничения банки будут и дальше развивать такие направления и искать различные лазейки, как например выведение их за периметр банка.

Единственное, к чему точно приведут такие ограничения — связанные с ними неудобства лягут дополнительной нагрузкой на бюджет финорганизаций, что впоследствии скажется не только на российском финтехе, но и на кошельках пользователей банковских услуг, считает управляющий партнер Dbx Digital Ecosystem Игорь Захаров.

«Пользователи уже привыкли к сервисам Тинькофф, МТС, Билайн, Сбермаркет, Яндекс и другим. Созданы бонусные и накопительные системы, службы доставки и телемедицина, – объясняет эксперт. Но развитие цифровых экосистем требует финансирования, а ограничения могут притормозить их развитие. Конечный пользователь рискует получить ограниченное количество продуктов, услуг и предложений, но с большей стоимостью».

Открыта вакансия

Но есть и другой крайне значительный риск, который может закрыть российским банкам доступ на конкурентный рынок как раз из-за нерыночных ограничений. Так, в беседе с «Газетой.Ru» ведущий стратег Exante Янис Кивкулис привел в пример действовавший в США с начала 30-х годов прошлого века «закон Гласса—Стиголла», разделявший банковскую и инвестиционную деятельность.

«Это давало преимущества европейским банкам на американском рынке, которые не имели подобных ограничений, — объясняет Кивкулис. — По большому счету, новые меры принуждают банки быть консервативными. И это в тот период, когда в обществе очевиден консенсус — банкам нужно становиться финтехами и супер-аппами, чтобы иметь возможность конкурировать с IT-компаниями».

Собеседник «Газеты.Ru» обратил внимание на то, что российские компании повторяют путь таких гигантов как Alibaba, которые представлены в совершенно разных отраслях. «Очень хочется верить, что российских гигантов не постигнет та же участь, как в Китае, где государство решило взять частные компании под свой контроль», — говорит эксперт.

Фактически, вводя ограничения по инвестициям в экосистемы ЦБ может открыть иностранным аналогам прямой путь на российский рынок, лишая российские компании возможности конкурировать с ними. Похожая история сейчас происходит в сфере такси-агрегаторов.

В начале июня сервис «Максим» подал жалобу в ФАС на китайский сервис DiDi, который, якобы, демпингует на региональных рынках и доплачивает водителям. Как писал тогда «Коммерсантъ», в «Максиме» опасаются, что практика китайской компании может привести к оттоку водителей и пользователей, что обернется убытками для других участников рынка. А в середине июля Ассоциация «Национальный совет такси» пожаловалась Владимиру Путину на то, что китайский агрегатор такси собирает информацию о передвижении пользователей в реальном времени и обрабатывает ее за пределами России.

Янис Кивкулис в беседе с «Газетой.Ru» выразил опасение в том, что если банки не будут иметь возможности как-то выделить и финансировать отдельно свои непрофильные бизнесы, рынок в целом может столкнуться с резким ослаблением конкуренции и консолидации.

Схожее мнение приводит и независимый финансовый советник Артем Краснов. Он отметил, что фактически экспансия бигтехов на российский рынок уже началась. Например, у Facebook уже есть свой маркетплейс, и после того, как на рынок начнут активнее выходить финансовые сервисы, западные экосистемы смогут в полной мере оказывать услуги через границу, не попадая при этом под российское регулирование.

«Не дать развиваться российским сервисам просто, а что делать с кросс-граничными сервисами не ясно. И если продажу товара можно отследить по доставке, то с услугами это может быть сильно затруднено»

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