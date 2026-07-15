«Отрезать от моря». Зачем Россия бьет по портам Украины

Минобороны России заявило о серии ударов по украинским портам на Черном море. По информации ведомства, российские военные поразили производственные площадки беспилотников, а также суда, перевозившие грузы для украинской армии. Что сообщили в Минобороны, как произошедшее оценивают эксперты и что пишут военные корреспонденты — в материале «Газеты.Ru».

Российские военнослужащие в ночь на 15 июля нанесли удар по цехам производства беспилотников в порту Одессы. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, на территории порта были поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. В поврежденных зданиях в том числе собирались беспилотники средней дальности UJ-22, разработанные компанией «Укрджет».

Кроме того, как сообщили в министерстве, в порту Днепро-Бугский Николаевской области были поражены два судна, задействованные в перевозке грузов для Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен в момент разгрузки.

В порту Черноморск, по информации Минобороны, были поражены контейнеровоз и сухогруз, которые также осуществляли доставку грузов для ВСУ.

Украинское командование признало масштаб ночной атаки. По данным Воздушных сил ВСУ, в ней были задействованы более 120 ударных беспилотников и несколько типов ракет.

Несмотря на заявления о работе систем ПВО, украинские ресурсы сообщили о пожарах на территории промышленных предприятий Одессы, а также в районе военного аэродрома «Школьный», который, по их данным, использовался для запуска беспилотников.

Что говорят эксперты

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ранее заявил «Газете.Ru», что России придется «отрезать Украину от моря», освободив Одессу.

По словам депутата, пока Одесса и Одесская область остаются под контролем ВСУ, под угрозой находятся Запорожье, Херсон и Крым, поскольку именно оттуда запускаются безэкипажные катера и беспилотники.

«Если такой расклад пошел и Украина не соглашается ни на какие удобные для нее условия, а Запад не дает им закончить войну, тогда придется отрезать Украину от моря», — заявил парламентарий.

Военный корреспондент Александр Коц считает, что ключевое значение имеют не отдельные удары, а их системный характер. Он напомнил, что порты Черноморск, Одесса, Южный образуют единую логистическую цепочку, через которую ВСУ получают топливо, боеприпасы западного производства и комплектующие для беспилотников.

«Тактический смысл ежедневных ударов — обвалить пропускную способность одесского морского узла до уровня, при котором внешние поставки становятся нерентабельными по времени и стоимости страховки», — заявил Коц.

Военкор пояснил, что каждое пораженное судно приводит к дальнейшему удорожанию морских перевозок в украинские порты.

Военный блогер Юрий Подоляка также подчеркнул важность систематических ударов. По его словам, теперь повреждения получает не только портовая инфраструктура, но и суда.

«Реактивными «Геранями» должна быть полностью вынесена логистика Украины в черноморских и дунайских портах. Именно так должна быть начата полноценная морская блокада режима Зеленского», — заявил он.

Подоляка отметил, что это единственный вариант развития событий, так как Киев уже «объявил такую неограниченную морскую войну».

Комментируя последствия российских ударов, военный эксперт Борис Рожин сообщил, что украинская агропромышленная группа Kernel Holdings временно приостановила работу терминала в Черноморске после российских ударов в ночи на 11 и 12 июля.

По данным компании, были повреждены зерновые силосы, резервуары для хранения подсолнечного масла и системы электроснабжения. В результате около 45 тыс. тонн пшеницы и 9 тыс. тонн подсолнечного масла оказались заблокированы, а экспорт продукции был временно остановлен. В Kernel рассказали, что через терминал в Черноморске осуществлялись поставки сельскохозяйственной продукции более чем в 60 стран мира.

По мнению Рожина, вывод объекта в Черноморске из строя означает не только ущерб для компании, но и снижение пропускной способности зернового коридора. По его оценке, это увеличивает нагрузку на другие порты, осложняет вывоз урожая, негативно сказывается на украинском бюджете и вынуждает покупателей украинской сельхозпродукции искать более безопасные каналы поставок.