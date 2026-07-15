Ночная атака БПЛА: над Россией сбиты 93 дрона, есть пострадавшие в Белгородской и Воронежской областях

В Керчи полностью пропало электричество после атаки украинских БПЛА

Ночью 15 июля украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. По данным Минобороны, силы ПВО сбили 93 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Московской областями, Краснодарским краем и Крымом. В Ростовской области были повреждены частный и многоквартирный дома, три человека были ранены в Белгородской области и еще один мужчина пострадал в Воронежской области. В результате атаки украинских БПЛА была полностью обесточена Керчь.

Беспилотники ВСУ в ночь на 15 июля атаковали Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую и Московскую области, Краснодарский край и Крым. По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами сбили 93 украинских ударных дрона.

На фоне беспилотной опасности ограничения вводились в аэропортах Бугульмы, Чебоксар, Казани, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска.

Также были зафиксированы задержки и отмены рейсов в Шереметьево, Внуково, Домодедово, Пулково и Сочи.

Удар в Ростовской области

В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА были повреждены многоквартирный и частный жилые дома, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Железнодорожном районе в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, без детонации. Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась», — написал Слюсарь в канале в «Макс».

В многоквартирном доме в Советском районе ударной волной от БПЛА выбило остекление, пострадавших нет. Юрий Слюсарь сообщил, что все атаковавшие Ростов-на-Дону беспилотники были уничтожены силами ПВО.

Пострадавшие в Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадали три человека, сообщили в региональном штабе.

Мужчина и женщина пострадали в результате детонации беспилотника в городе Грайворон, оба получили множественные слепые осколочные ранения. После оказания первой помощи в районной больнице пострадавшие были переведены в городскую больницу №2 Белгорода.

Еще один мужчина пострадал в селе Никольское в результате удара по частному дому, он получил непроникающие осколочные ранения грудной клетки и был госпитализирован в городскую больницу.

В региональном штабе также сообщали о работе системы ПВО в 9:00 мск.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — говорится в сообщении.

Удар в Воронежской области

Пострадавшие есть и в Воронежской области — там в результате падения обломков украинского БПЛА пострадал мужчина 1997 года рождения. Глава региона Александр Гусев сообщил, что раненый был госпитализирован, и рассказал о повреждении гражданской инфраструктуры.

«Повреждены три частных дома: в одном обломок повредил стену, в другом пострадали кровля и забор, в третьем — только кровля. Также выбиты стекла в одном нежилом здании», — заявил губернатор.

Ситуация в Керчи

В результате атаки украинских БПЛА полностью обесточенным оказался город Керчь, сообщил глава городской администрации Иван Кошель.

«В результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания», — написал он в «Макс».

Чиновник сообщил, что все службы задействованы в аварийно-восстановительных работах задействовали все соответствующие службы, основные городские системы переведены резервные источники питания.