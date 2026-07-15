Эти китайские автокомпании кинули россиян. Запчастей на их машины нет

В Fit Service заявили, что на Lifan, Zotye, Kaiyi запчасти в России найти трудно

Если вы рассматриваете покупку на вторичном рынке автомобилей Aito, Chery, Jetta, Skywell, Kaiyi, Haima, Lifan, Zotye, Brilliance или просто мало известные модели из КНР, то вы должны знать, что автозапчасти на них очень трудно достать. Этот список далеко не полный, а некоторые плохо продававшиеся машины скоро пополнят его. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На автомобили ушедших из России китайских брендов пока что можно найти только базовые расходные материалы: фильтры, свечи, тормозные колодки, элементы подвески массовых типоразмеров , по которым у крупных поставщиков сформировались каталоги деталей-аналогов. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Сложнее всего найти оригинальные кузовные детали, элементы трансмиссии и, в целом, более редкие позиции.

Для условного Lifan X60 или Zotye T600 это, например, бамперы, крылья, решетки радиатора,

оптика в оригинальном исполнении, детали вариатора или специфической коробки передач, оригинальные электроприводы, блоки управления, декоративные панели салона», — перечислил Родионов.

По его словам, с такими запчастями нельзя рассчитывать на быструю доставку: здесь речь идет либо о заказе из Китая, либо о поиске контрактных деталей, либо о подборе аналогов от других моделей с возможной доработкой.

Chery

В частности, для седанов Kaiyi E5 доступны расходные материалы и наиболее ходовые детали, а сложные узлы, вроде вариатора или специфических кузовных деталей, приходится ждать неделями, указал техдиректор Fit Service.

KAIYI

При этом под марку Haima, давно покинувшую российский рынок, появились специализированные поставщики, обеспечивающие продажу деталей с подбором по VIN-номеру автомобиля: кузовные детали, а также редкие элементы мотора и электрики часто идут под заказ от 5–10 до 20–30 дней, в зависимости от региона и способа поставки.

Zotye

«По таким машинам, как Zotye T600 и Brilliance V5, расходники и часть элементов ходовой в наличии, а кузовные детали и редкие агрегаты поставляются под заказ.

Например, фары и бампер на Zotye можно искать неделями»,

— заключил Родионов.

Среди китайских автобрендов некогда продававшихся в России проблемы с запчастями также испытывают владельцы автомобилей Aito, Chery, Jetta, Skywell, отмечают эксперты. В частности «Газета.Ru» писала, что китайский автопроизводитель Chery планирует уйти с российского рынка к 2027 году в связи с выходом на Гонконгскую биржу и необходимостью соблюдения санкций. Процесс уже начался и сопровождается проблемами у автовладельцев.

Нарушают закон

Главная проблема работы китайских автопроизводителей в России заключается в том, что большинство из них не следуют российскому законодательству, которое обязывает обеспечивать рынок запчастями в течение 10 лет после снятия модели с производства или ухода бренда , отмечает технический директор компании по производству автозапчастей Lynxauto Андрей Бабушкин.

«Все снабжение часто организовывалось «на коленке». Более того, китайские концерны нередко создают суббренды специально под российский рынок. С уходом такой марки или конкретной модели из автосалонов полностью исчезает и номенклатура, и сами каталоги подбора. Если нет официальной унификации, найти оригинальную деталь в наличии становится практически невозможно», — сказал Бабушкин «Газете.Ru».

Brilliance

Даже у тех китайских марок, которые пока еще формально не ушли из России, подбор запчастей по каталогам очень трудный. У ушедших брендов на складах не осталось запчастей — почти все нужно искать под заказ, уверяет техдиректор Lynxauto.

«Для Lifan старых серий за счет массовости прошлых лет еще можно найти дубликаты, для редкого или технологичного Skywell поиск кузовного пластика, оригинальной фары или блока управления превращается в квест с непредсказуемым бюджетом и сроками ожидания в 2-3 месяца», — привел пример Бабушкин.

Skywell

По его словам, тормозные колодки от некоторых моделей JAC могут идеально подойти к Toyota и наоборот, а для машин марки Zotye нередко подбираются компоненты от автомобилей концерна Volkswagen, но такой подбор держится исключительно на квалификации, опыте и знаниях конкретного мастера или закупщика.

«Бросили на произвол судьбы»

Вице-председатель «Союза автосервисов» Александр Пахомов указывает, что на практике уход автомобильного бренда с российского рынка означает и прекращение обеспечения проданных машин запчастями.

«Абсолютно точно знаю, что все ушедшие бренды уходят совсем. По меньшей мере, в их планах нет исполнения никаких обязательств по отношению к тем гражданам страны, которым они эти автомобили продали.

Владельцы этих автомобилей просто брошены на произвол судьбы»,

— заявил Пахомов «Газете.Ru».

Запчасти приходится искать в китайских интернет-магазинах, добавил он. Тормозные колодки, фильтры и другие расходные материалы даже на редкие китайские машины можно приобрести без проблем, а самые большие проблемы наблюдаются с кузовными панелями, электроникой, элементами салона , привел пример зампред «Союза автосервисов».

Jetta

Он выразил надежду, что принятый Госдумой закон, обязывающий автопроизводителей раскрывать в России техническую документацию для ремонта и каталоги запасных частей, облегчит ситуацию с обслуживанием автомобилей, но эта норма вступит в силу только с 1 марта 2027 года и обратной силы не имеет.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр не рекомендует покупать на вторичном рынке редкие машины массовых брендов , особенно если этот автомобиль будет единственным в семье.

«Сейчас определенная поддержка бывшими представительствами есть, и запчасти поставляются, но я не исключаю, что после окончания гарантийного срока на автомобили это закончится и тогда все запчасти будут покупаться хаотично, у тех поставщиков, которые предложат лучшие условия», — прогнозирует Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru».

Chery Tiggo 7 Pro Max Chery

Одна из самых больших проблем с китайскими автомобилями – неудовлетворительная каталогизация, когда даже на официально поставляемых автомобилях сама деталь в процессе производства изменяется , но в каталоге числится под прежним номером и в реальности к машине не подходит, с подбором начинаются сложности, добавляет он.

«Я знаю, что от некоторых автомобилей сервисы отказываются. Например, Mazda 6 для китайского рынка, которую ввозили в РФ по параллельному импорту. Выглядит она как Mazda, но внутренности у нее сугубо китайские, и многие бывшие официальные дилеры Mazda в России были не в состоянии подобрать к ней запчасти», — заключил Хайцеэр.