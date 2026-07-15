До полного бака: в 13 регионах России пропали очереди на АЗС

Более 10 российских регионов смогли побороть острый дефицит топлива — очереди на бензоколонках либо исчезли, либо существенно сократились. Среди этих регионов Калининградская область, Приморье, сибирские субъекты федерации, а также ряд областей центральной России. О том, что происходит на заправках – в материале «Газеты.Ru».

О значительном уменьшении очередей на АЗС в 13 российских регионах сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные сайта-локатора АЗС Russiabase и топливных карт.

«Очереди на АЗС заметно сократились в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми», — отмечается в публикации.

Ситуация с доступностью топлива на АЗС улучшилась в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, утверждает издание, однако и там в часы пик возникают очереди на заправках. О снижении напряженности сообщили и в Минэнерго России.

«Совместно с органами власти субъектов РФ и нефтяными компаниями проводится активная работа по организации дополнительных поставок топлива с учетом потребности регионов», — сообщили изданию в министерстве.

Кирилл Зыков/РИА Новости

До этого проблему с обеспечением россиян топливом признал вице-премьер Александр Новак.

«Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам — из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», — заявил Новак 10 июля.

Проблемы с обеспечением россиян нефтепродуктами из-за действий ВСУ признал и президент Владимир Путин.

Где мало бензина

Наиболее напряженной ситуация с очередями на заправках остается в регионах центральной России, а также в Поволжье и в южных регионах . Среди этих субъектов – Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Кировская, Пензенская, Оренбургская и Ярославская области. Значительные очереди на заправках сохраняются также в Пермском крае, Чувашии, Мордовии, Удмуртии и в Крыму.

РИА Новости Крым/РИА Новости

В частности, в Нововоронеже очевидцы сняли на видео очередь на АЗС, в которой находилось около 150 машин. Запись с автомобильного видеорегистратора опубликовал Telegram-канал «Мой и твой Воронеж». А на Урале водитель Porsche с номерным знаком 007 приехал на АЗС заправляться без очереди и избил другого водителя, возмутившегося этому факту.

О том, что «люди звереют» в очередях на АЗС, заявил на оперативном совещании губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Что делают власти

Власти регионов ввели ряд ограничений на продажу топлива. Так, накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил топливным компаниям увеличить лимиты отпуска горючего на одну машину, а также сообщил об ограничениях для чиновников в использовании служебных машин.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Кировской области ранее ввели практику продажи топлива на АЗС для автомобилистов по четным и нечетным дням, в зависимости от первой цифры в номерном знаке машины.

О внедрении этой меры сообщил губернатор региона Александр Соколов. По словам губернатора, с полуночи 11 июля заправляться в четные даты смогут автомобили, номера которых оканчиваются на 0, 2, 4, 6 или 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7 или 9.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Аналогичная практика была введена и в ряде других регионов – в частности, в Курской области она начала действовать с сегодняшнего дня, 15 июля. Правило четных и нечетных дней будет действовать вне зависимости от региона, в котором зарегистрирован автомобиль, уточнил губернатор региона Александр Хинштейн.

А в Иркутской области власти и IT-компании начали работу над системой электронной очереди на АЗС. Ожидается, что новая система, когда она заработает, позволит автомобилистам заранее записываться на заправку, приезжать к назначенному времени и покупать топливо без ожидания в живой очереди.

Тестирование системы продажи топлива на АЗС по QR-кодам из мессенджера «Макс» началось и в Забайкальском крае, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Осипов. В тестовом режиме система с QR-кодами будет действовать на одной АЗС.