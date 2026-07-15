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«До окончательной победы»: как Иран ответил на ультиматум Трампа

Иранская армия пообещала наносить удары по базам США до окончательной победы
Люди проходят мимо макета иранской ракеты и иранского флага в Тегеране, июль 2026 года
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Армия Ирана заявила, что продолжит операции против американских военных объектов в регионе до «окончательной победы». Сообщение прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа уничтожить мосты и электростанции Исламской Республики, если Тегеран не согласится на переговоры. Подробнее о новых ударах, угрозах КСИР и реакции Вашингтона — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 15 июля Вооруженные силы Ирана нанесли массированный комбинированный удар по американским объектам в регионе. Корпус стражей исламской революции также пригрозил перекрыть энергетические маршруты союзников США в случае продолжения морской блокады иранского экспорта нефти и газа.

Что заявила армия Ирана

Пресс-служба армии Исламской Республики сообщила об атаке беспилотников на американскую авиабазу «Аль-Азрак» в Иордании. По утверждению иранской стороны, целями стали истребители F-18, жилой корпус и крупный склад оборудования американских военных.

В армии также заявили, что любые действия против территории, воздушного пространства и вод Ирана не останутся без ответа и повлекут «соразмерную цену».

Иранские военные сообщили, что после нарушения США режима прекращения огня провели шесть серий атак беспилотников на американские базы и военные объекты в регионе.

«Эти операции будут продолжаться до достижения окончательной победы»,

— говорится в заявлении армии Ирана.

Удары КСИР по американским объектам

Корпус стражей исламской революции отчитался о серии ракетных и беспилотных атак на американские базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании. В Тегеране назвали их ответом на «ночную агрессию американской армии».

По утверждению КСИР, на базе «Аль-Азрак» были поражены ангары с истребителями F-15, F-16 и F-35, а также несколько разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, удары якобы наносились по объектам командования и управления, логистической и нефтяной инфраструктуре, а также военному оборудованию Пятого флота США в Бахрейне.

Ответ Ирана на морскую блокаду

В КСИР также заявили, что Тегеран ответит на морскую блокаду иранского экспорта и перекроет «другие энергетические маршруты», обслуживающие интересы Вашингтона и его союзников. Иран будет действовать по правилу «либо для всех, либо ни для кого», заявили в КСИР.

Комментируя ситуацию, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что после начала американской морской блокады и военных ударов Исламабадский меморандум о взаимопонимании больше не действует.

«США предприняли все необходимые шаги для того, чтобы уничтожить этот меморандум. И ни одна страна не должна ожидать от Исламской Республики разговоров о выполнении каких-либо обязательств в рамках данного документа», — сказал он.

Ультиматум Трампа

Утром 15 июля президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что американская авиация со следующей недели начнет уничтожать мосты и электростанции Ирана, если Тегеран не сядет за стол переговоров.

«Что ж, теперь я не хочу вести переговоры»,

— ответил американский лидер на вопрос журналиста Fox News о контактах Вашингтона с иранской стороной.

Как развивался конфликт

18 июня 2026 года США и Иран подписали временный рамочный меморандум о прекращении огня. Он предусматривал приостановку боевых действий на 60 дней и снятие американской морской блокады с иранских портов.

8 июля Трамп объявил, что перемирие больше не действует. В Вашингтоне объяснили это продолжающимися атаками иранских сил на коммерческие суда в Ормузском проливе, включая контейнеровоз GFS Galaxy. Тегеран утверждал, что его действия были предупредительными мерами из-за нарушения судами установленных маршрутов движения.

После прекращения перемирия Центральное командование Вооруженных сил США начало наносить многочасовые удары по объектам ракетных сил и беспилотников в южных провинциях Ирана. В ответ армия Ирана и КСИР провели серию атак на американские объекты в регионе.

14 июля американские военно-морские силы восстановили полную блокаду Ормузского пролива для иранских судов и клиентов Тегерана. Трамп объявил США «хранителем Ормузского пролива».

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