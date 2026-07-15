Удар по банкам и партнерам: какими будут новые санкции США против России

В сенате США представили обновленный вариант закона о санкциях против России

Новый законопроект о санкциях США против России, который продвигал умерший сенатор Линдси Грэм, предусматривает введение ограничений против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Документ предусматривает вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов — Китая и Индии. Президент США Дональд Трамп ранее называл шансы на его принятие «высокими», но по данным The New York Times, принятие новых санкций не является для него «законодательным приоритетом».

Новый законопроект о санкциях против РФ, который продвигал недавно скончавшийся сенатор Линдси Грэм, включает введение мер против Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ и Банка России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Согласно этому законопроекту, президент США должен будет ввести как минимум две новые санкционные меры против Банка России, а также полный пакет ограничений в отношении Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.

Законопроект запретит американским гражданам и компаниям проводить любые операции с российскими банками и лишает эти организации доступа к банковской системе США. В частности, российским банкам запретят открывать и использовать корреспондентские счета.

Также предлагаются блокировка активов, находящихся под юрисдикцией США, ограничения на предоставление кредитов, выдачу экспортных лицензий и инвестиционную деятельность.

Вместе с тем законопроект оставляет минфину США право сделать исключение для иностранных банков, осуществляющих крупные операции с указанными российскими кредитными организациями, если ведомство сочтет, что введение санкций противоречит экономическим или внешнеполитическим интересам США.

Чего хочет Трамп

Газета The New York Times накануне сообщила, что, несмотря на заявления о поддержке законопроекта, президент США Дональд Трамп не считает его принятие приоритетной задачей.

«Трамп дал понять своим советникам, что этот вопрос не является для него законодательным приоритетом»,

— пишет издание.

При этом NYT добавляет, что Трамп может поддержать законопроект, если в тексте документа будет закреплено его исключительное право приостанавливать или отменять введение ограничений. Источники в Белом доме сообщили газете, что президент США считает такое положение необходимым для ведения переговоров.

Сам президент США 14 июля заявил, что шансы принятия этого законопроекта высоки, но ключевые положения с ним не обсуждались и он должен их изучить.

Новые санкции

Незадолго до своей смерти сенатор Линдси Грэм объявил, что якобы достиг соглашения с Белым домом по законопроекту о новых санкциях против России.

Этот законопроект был внесен в конгресс в апреле 2025 года, однако документ был фактически заблокирован администрацией Дональда Трампа из-за переговоров с Москвой.

За это время обновленная редакция документа увеличилась почти вдвое — с 31 до 61 страницы.

В него добавили положения, усложняющие отмену санкций, вторичные меры против других государств, которые закупают энергоресурсы у России или помогают ей обходить ограничения. Также в документе добавлены ограничения в отношении российских СПГ-проектов, судов так называемого «теневого» флота и дополнительные финансовые санкции.

Издание The Hill отмечает, что после смерти Линдси Грэма шансы на принятие законопроекта возросли, так как другие участвовавшие в его разработке политики хотят добиться этого под предлогом увековечивания памяти скончавшегося сенатора.

В частности об этом заявил лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн. По его словам, документ будет передан на рассмотрение в профильные комитеты конгресса, а его принятие станет «отличным наследием и прекрасной данью уважения» Линдси Грэму.

На кого будет нацелен законопроект

Агентство Bloomberg отмечает, что главными целями этого законопроекта станут Китай и Индия, которые являются одними из основных потребителей российской нефти и газа.

В Пекине, комментируя возможное принятие этого закона, заявили, что выступают против незаконных односторонних санкций.

«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД КНР Линь Цзянь.

По его словам, Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов своих предприятий и граждан.