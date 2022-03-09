Умерла звезда фильма «Хождение по мукам» Нина Веселовская

Заслуженная артистка России Нина Веселовская умерла 6 марта за день до своего 90-летия. Об этом 9 марта сообщил Союз кинематографистов России. Причина смерти не называется.



«Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности», – говорится в некрологе СКР.



Веселовская окончила Школу-студию при МХАТ в 1959 году. Еще во время учебы в театральном вузе она сыграла Дашу Булавину в фильме Григория Рошаля и Мери Анджапаридзе «Хождение по мукам». Роль младшей из сестер в картине по роману Алексея Толстого принесла ей всесоюзную известность.



Актриса сыграла более чем в 20 фильмах и сериалах, среди которых «Угрюм-река», «Шестое июля», «На исходе лета», «Найди меня, Леня!», «Два года над пропастью» и «Татьянин день».



С 1959-го по 1978 год Веселовская служила в драматическом театре им. К.С. Станиславского. После перешла в Театр-студию киноактера, где сыграла в спектаклях «Полынь», «Восемь женщин», «Бабий бунт» и «Много лет спустя».