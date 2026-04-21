Когда состоится «Диктант Победы» в 2026 году: суть акции и условия участия

Какие вопросы подготовили историки в 2026 году для «Диктанта Победы» и как к нему подготовиться

Масштабная международная акция «Диктант Победы» охватывает все регионы России и множество стран по всему миру. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно онлайн и очно — в школах, библиотеках, парках, музеях, на передовой, на полярных станциях и даже в космосе — на МКС. Когда состоится «Диктант Победы — 2026», как принять в нем участие, какие вопросы организаторы приготовили в этот раз — в материале «Газеты.Ru».

Когда пройдет «Диктант Победы» в 2026 году

Каждый год «Диктант Победы» пишут в разные даты, но всегда — накануне 9 мая.

В 2025 году диктант проходил 25 апреля. В этом году он состоится раньше.

24 апреля пройдет "Диктант Победы» в 2026 году

Что такое «Диктант Победы»

«Диктант Победы» — это масштабная международная акция в виде теста на знание истории, ключевых событий и героев Великой Отечественной войны. Впервые она прошла в 2019 году. В тот раз в мероприятии приняли участие более 150 тыс. человек из 24 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Акция имела большой успех и вызвала интерес у людей по всему миру. Поэтому организаторы решили сделать ее ежегодной. За это время аудитория проекта выросла в 18 раз.

Кстати В 2025 году к «Диктанту Победы» впервые присоединились Албания, Гвинея (Конакри), Индонезия, Кения, Мадагаскар, Намибия, Мьянма, Танзания, Швеция, Швейцария. Для участников из других стран тесты были переведены на десять иностранных языков.

Традиционно организаторами мероприятия выступают Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии Минпросвещения России и другие организации.

В 2025 году число участников превысило 2,75 миллиона человек, «Диктант Победы» написали люди из 97 стран мира, рассказал «Газете.Ru» научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Надеемся, что в этом году будет еще больше участников из разных стран. Потому что у всех здравомыслящих людей по всему миру Россия вызывает огромный интерес. А если вызывает интерес страна, естественно, вызывает интерес и ее история», — отметил Михаил Мягков.

Какие вопросы в «Диктанте Победы — 2026»

Каждый год при составлении вопросов для «Диктанта Победы» организаторы делают новые акценты на событиях 1941-1945 годов. В этот раз в вопросах диктанта найдут отражение предстоящие 85-летие начала Великой Отечественной войны и 130-летие со дня рождения маршала Победы Георгия Жукова.

В «Диктанте Победы» много вопросов, ответы на которые раскрывают причины, истоки Великой Отечественной и Второй мировой войны, агрессивную политику Германии и ее союзников, ход боевых действий. Мы вспоминаем героев, итоги войны и решающую роль Советского Союза в разгроме агрессоров. Михаил Мягков научный директор Российского военно-исторического общества

Российское военно-историческое общество постоянно участвует в подготовке вопросов для «Диктанта Победы», отметил Михаил Мягков.

В 2026 году вопросы коснутся следующих тем:

Боевые действия

«Это очень обширный блок вопросов, который затрагивает подготовку ко Второй мировой войне, роль союзников СССР, сражения. И, конечно, сравнение этих сражений с теми битвами, которые происходили на советско-германском фронте», — пояснил научный директор Российского военно-исторического общества.

Чтобы понять важность этого блока вопросов, Михаил Мягков предлагает сравнить нашу битву за Сталинград 1942-1943 года со сражениями за рубежом. Красная Армия потеряла в ходе Сталинградской битвы 1 млн 100 тыс. человек. Вражеские войска — это не только немцы, которые рвались к Сталинграду, но и итальянцы, румыны, венгры, хорваты — потеряли 1,5 млн человек.

«А вот если мы возьмем сражение при Эль-Аламейне в конце 1942 года, когда англичане противостояли немцам и итальянцам, потери англичан составили 13 тысяч человек. Немцы и итальянцы потеряли около 50 тыс. человек. Или битва за тихоокеанский атолл Мидуэй, когда американский флот столкнулся с японским. Американский флот потерял 1 авианосец и 300 человек, а японцы — 4 авианосца и 3 тыс. человек. Эти потери несопоставимы с нашими. А ведь сегодня в западной историографии, в школьных учебниках западных стран именно сражение при Эль-Аламейне и битва за Мидуэй считаются решающими, поворотными пунктами Второй мировой войны», — подчеркнул Михаил Мягков.

Ленд-лиз

Будут в «Диктанте Победы» в 2026 году и вопросы на тему ленд-лиза государственная программа США, по которой в годы Второй мировой войны союзники по антигитлеровской коалиции получали от США военную технику, боеприпасы и другую помощь.

«Сегодня западная историография утверждает, что, якобы, Красная Армия без ленд-лиза не смогла бы победить. Но мы даем объективную картину. В учебниках по истории России и всеобщей истории для 10 класса под редакцией Мединского, Торкунова и Чубарьяна изучают реальное положение дел. Ленд-лиз имел важное, но отнюдь не решающее значение. Мы победили в войне благодаря Красной Армии и своему собственному оружию», — отметил Михаил Мягков.

Театр военных действий

Еще один важный блок вопросов «Диктанта Победы» касается театра военных действий. По словам представителя РВИО, западные историки недооценивают роль Китая, который связывал огромные японские силы в годы войны.

«Китай был нашим союзником. Важно знать исторические аспекты, касающиеся этой страны и ее роли во Второй мировой войне», — считает научный директор Российского военно-исторического общества.

Вопросы на тему дипломатии

Кроме того, в «Диктанте Победы» будут затронуты многие аспекты, связанные с международной деятельностью дипломатов союзных стран, а также с конференциями, происходившими в годы войны, и ролью республик Советского Союза.

Важно знать, откуда идут истоки того героизма, который наши воины проявляют в различных войнах и конфликтах. Об этом рассказывает история Великой Отечественной войны — на мой взгляд, важнейшего события, которое произошло в XX веке. Михаил Мягков научный директор Российского военно-исторического общества

Примеры вопросов из "Диктанта Победы» В тренировочном тесте 2026 встречаются такие вопросы: • В дневнике ленинградской школьницы Тани Савичевой, ставшем символом блокады, всего 9 кратких записей: «28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.30 утра 1941 года. Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г. Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год. Дядя Лёша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год. Мама — 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». Что случилось с самой Таней? • 26 июня 1941 года, на пятый день войны, звено бомбардировщиков ДБ-3 под командованием капитана Николая Гастелло выполняло боевое задание в районе белорусского шоссе Молодечно — Радошковичи. Этот вылет оказался для Николая Гастелло последним, он совершил «огненный таран» и стал Героем Советского Союза посмертно. Совинформбюро написало о его подвиге так: «Снаряд вражеской зенитки попал в бензиновый бак его самолёта. Бесстрашный командир направил охваченный пламенем самолёт на…». На что именно направил свою машину летчик? • Эта девушка прославилась как результативный снайпер и стала кавалером ордена Славы. О ней писало американское агентство Assosiated Press: «Молодая [пропущено имя], носящая сержантские нашивки на гимнастерке красноармейской формы, является невидимым ужасом Восточной Пруссии… Девушка-сержант убила пятерых немцев за один день, затаившись в снайперской засаде». В своем дневнике она призналась: «Если нужно для общего счастья погибнуть, то я готова к этому». 28 января 1945 года она скончалась от ранения в грудь. Ей было всего 20 лет. Назовите имя снайпера.

Как принять участие в «Диктанте Победы — 2026»

В 2026 году принять участие в «Диктанте Победы» можно онлайн и очно.

Онлайн

В день проведения акции на сайте диктантпобеды.рф появится возможность пройти тест, который будет доступен как на английском, так и на русском языках.

Очно

Можно пройти тестирование на одной из очных площадок в своем регионе или дистанционно. По всему миру будет действовать 35 тысяч площадок. Подробная информация о локациях доступна на сайте организаторов.

Чтобы выбрать удобную площадку:

* зарегистрируйтесь на сайте;

* перейдите в раздел «География площадок диктанта»;

* выберите нужную страну: Россию или другую страну мира;

* если вы в России, выберите свой регион и кликните на кнопку «найти площадку»;

* выберите удобную площадку в вашем населенном пункте и сохраните ее в личном кабинете;

* в день экзамена приходите с паспортом.

Плюсы очного тестирования: • В день проведения диктанта можно получить сертификат, подтверждающий участие. Для этого нужно обратиться к организаторам на площадке.

• Участники, написавшие «Диктант Победы» на региональной площадке и набравшие максимальное количество баллов, имеют право на получение дополнительных баллов при поступлении в вуз.

Как подготовиться к «Диктанту Победы — 2026»

Чтобы подготовиться к «Диктанту Победы», Михаил Мягков советует заглянуть на интернет-площадки Российского военно-исторического общества — сайт РВИО и портал «История.рф».

«Там размещено огромное количество материалов, связанных с Великой Отечественной войной: статьи, документы, и ролики. Есть короткие ролики и более расширенные», — пояснил эксперт.

На сайте «Диктанта Победы» доступны тренировочные тесты на русском, английском и китайском языках. Для их прохождения нужно предварительно зарегистрироваться на портале.

Возрастных ограничений для прохождения тестирования нет.